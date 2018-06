Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να διατηρήσει τη «σκληρή πολιτική» της για να αποτρέψει την είσοδο εκατομμυρίων ανθρώπων στη χώρα, απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα ασκούνται διώξεις στις οικογένειες των παράτυπων μεταναστών που περνούν τα σύνορα με το Μεξικό.

«Πρέπει να έχουμε μια πολύ σκληρή πολιτική. Διαφορετικά, εκατομμύρια κι εκατομμύρια θα εισρεύσουν στη χώρα μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν έχουμε επιλογή», είπε.

Η εφημερίδα Washington Post ανέφερε νωρίτερα ότι η κυβέρνηση θα σταματήσει την άσκηση ποινικών διώξεων στους γονείς που περνούν τα σύνορα έχοντας μαζί τους τα παιδιά τους, μέχρις ότου οι υπηρεσίες μετανάστευσης να αποκτήσουν τους πόρους ώστε να μπορούν να κρατούν τις οικογένειες μαζί.

Μια εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης, η Σάρα Άισγκαρ Φλόρες, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι το δημοσίευμα αυτό είναι ανακριβές και ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην «πολιτική μηδενικής ανοχής».

«Πρέπει να έχουμε ένα πολύ ισχυρό σύνορο. Αν δεν το έχουμε, θα έρθουν εκατομμύρια κι εκατομμύρια άνθρωποι (...) αυτό που συμβαίνει σήμερα θα μοιάζει με παιδικό παιχνίδι. Θα ήταν τρομερό αν το κάναμε ποτέ αυτό», είπε ο πρόεδρος Τραμπ.

My Administration is acting swiftly to address the illegal immigration crisis on the Southern Border. Loopholes in our immigration laws all supported by extremist open border Democrats...and that's what they are - they're extremist open border Democrats.... pic.twitter.com/F73I5gu0Q5