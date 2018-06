Μία δημοσιογράφος της Deutsche Welle παρενοχλήθηκε σεξουαλικά «στον αέρα», ενώ μετέδιδε τις τελευταίες ειδήσεις του Παγκόσμιου Κυπέλλου από τη Ρωσία.

Η Κολομβιανή ανταποκρίτρια Τζούλιεθ Γκονζάλες Θεράν, μιλούσε live στο DW Espanol, όταν ένας άγνωστος άνδρας της έπιασε το στήθος της και τη φίλησε στο μάγουλο.

Παρά την εμφανή ταραχή της, η γυναίκα εξακολούθησε την ανταπόκριση αλλά αργότερα μίλησε για τη χυδαία επίθεση που δέχτηκε.

«Δεν αξίζουμε αυτή την μεταχείριση» έγραψε η Γκονζάλες στο διαδίκτυο (...) «Όταν ξεκινήσαμε τη ζωντανή αναμετάδοση αυτός ο οπαδός εκμεταλλεύθηκε την κατάσταση. Όταν τελείωσε η ανταπόκριση έλεγξα την γύρω περιοχή αλλά είχε φύγει».

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη εβδομάδα στην πόλη του Σαράνσκ, λίγο πριν την αναμέτρηση της Ρωσίας με τη Σαουδική Αραβία.

Η DW ανήρτησε το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνοντας λόγο για επίθεση και καταφανή παρενόχληση.

Στις ημέρες που ακολούθησαν η Γκονζάλες συνέχισε να μιλά για το περιστατικό, αναρτώντας στο Twitter και τα υποστηρικτικά μηνύματα των συναδέλφων της.

«Αυτό δεν είναι αστείο», έγραψε η παρουσιάστρια της DW, Κριστίνα Κούμπας. «Δεν είναι ένα φιλί. Είναι επίθεση γιατί δεν υπήρχε συναίνεση».

Η σεξουαλική παρενόχληση γυναικών είναι συχνό φαινόμενο στο αθλητικό ρεπορτάζ.

Τον Μάρτιο, 52 Βραζιλιάνες δημοσιογράφοι ξεκίνησαν μία καμπάνια, προβάλλοντας υλικό από τη συστηματική παρενόχλησή τους από οπαδούς αλλά και αθλητές.

Οι δημοσιογράφοι διαμαρτύρονται για τις χυδαίες επιθέσεις σε βάρος γυναικών και προσπαθούν να διαδώσουν το μήνυμα μέσω του χάσταγκ #DeixaElaTrabalhar («Άφησε την να δουλέψει»).

Πέρυσι ο τενίστας Μαξίμ Χαμού αποκλείστηκε από το γαλλικό Όπεν όταν φίλησε μια γυναίκα ρεπόρτερ, παρά τη θέληση της, κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης.

«Αν δεν ήμασταν "στον αέρα" θα τον είχα γρονθοκοπήσει», δήλωσε μετά το περιστατικό η Μάλι Τόμας που δέχθηκε την επίθεση από τον Χαμού.

Εκτός από την σεξουαλική παρενόχληση, πολλές είναι και οι δημοσιογράφοι που καταγγέλλουν υποτιμητική συμπεριφορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, απλώς και μόνο επειδή είναι γυναίκες.

Θύματα σεξιστικών, φραστικών επιθέσεων έπεσαν πρόσφατα τόσο η Γερμανίδα Κλαούντια Νόιμαν όσο και η Βρετανίδα Βίκι Σπαρκς.

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.



The incident can be seen here (00:13).



Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es