Στη μεγαλύτερη χωματερή του κόσμου φαίνεται πως έχουν μετατρέψει το όρος Έβερεστ οι πολλές δεκαετίες «εμπορικής» αναρρίχησης, καθώς οι ορειβάτες δεν δίνουν καμία σημασία στα απορρίμματα που αφήνουν πίσω τους- και είναι πλέον τόνοι.

Πλαστικό έχει βρεθεί στην Τάφρο των Μαριανών, το βαθύτερο σημείο των ωκεανών του πλανήτη και το χαμηλότερο σημείο της επιφάνειας του φλοιού της Γης, και τώρα εντοπίστηκε και στα ιλιγγιώδη ύψη του όρους Έβερεστ.

«Είναι αηδιαστικό, ένα έκτρωμα. Στο βουνό υπάρχουν τόννοι απορριμμάτων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Pemba Dorje Sherpa, που έχει σκαρφαλώσει στο Έβερεστ 18 φορές.

