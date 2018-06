Η Πουάν, ο γηραιότερος ουρακοτάγκος της Σουμάτρας, πέθανε σε ζωολογικό κήπο της Αυστραλίας σε ηλικία 62 ετών.

Οι άνθρωποι του ζωολογικού κήπου του Περθ αποχαιρέτησαν με συγκίνηση τον γηραιότερο ουρακοτάγκο στον κόσμο, που άφησε πίσω του 54 απογόνους.

Η Πουάν, που περιγράφεται ως η «ηλικιωμένη κυρία» του ζωολογικού κήπου του Περθ, υποβλήθηκε σε ευθανασία τη Δευτέρα λόγω επιπλοκών σχετιζόμενων με το προχωρημένο της ηλικίας της.

Ήταν στο ζωολογικό κήπο από το 1968 και αναγνωρίστηκε επίσημα από το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες το 2016, ως το γηραιότερο ζώο του είδους της.

Οι ουρακοτάγκοι της Σουμάτρας αποτελούν ένα είδος που απειλείται με εξαφάνιση, ενώ σπάνια φτάνουν την ηλικία των 50 ετών, σύμφωνα με το ζωολογικό κήπο.

Η Πουάν πιστεύεται ότι γεννήθηκε σε μία ζούγκλα της Σουμάτρα, στην Ινδονησία το 1956. Άφησε πίσω της μία «απίστευτη κληρονομιά» 11 παιδιών και συνολικά 54 απογόνων στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και αλλού, όπως ανέφεραν υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου.

«Έκανε τόσα πολλά για την αποικία στον ζωολογικό κήπο του Περθ και την επιβίωση του είδους της», είπε η υπεύθυνη για τα πρωτεύοντα είδη, Χόλι Τόμσον

Κάποιοι από τους απόγονους της Πουάν έχουν επιστρέψει στο φυσικό τους περιβάλλον στη Σουμάτρα, ανέφερε ο εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου.

This is the last photo of Puan, taken by her keeper, Martina Hart. Read her moving tribute farewelling the world's oldest Sumatran Orangutan! https://t.co/KCjrvCs4wp 💕 pic.twitter.com/vJd0dWDp5k