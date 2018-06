Ο αριθμός των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων εξαιτίας των συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο έφτασε το 2017 τα 68,5 εκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί είναι παιδιά, καταγράφοντας νέο επίπεδο ρεκόρ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

Η κρίση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο πόλεμος στο Νότιο Σουδάν, η μαζική έξοδος της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια από τη Μιανμάρ προς το Μπανγκλαντές έκαναν τον αριθμό των προσφύγων να φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ το 2017, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2017 καταγράφηκαν 3,1 εκατομμύρια νέοι πρόσφυγες και εκτοπισμένοι, πολύ περισσότεροι από το 2016 που ήταν 300.000. Αυτό εξηγείται από τη μεγάλη αύξηση που σημείωσε ο αριθμός των προσφύγων, ενώ αυτός των εσωτερικά εκτοπισμένων σημείωσε μικρή πτώση.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι ένας άνθρωπος στους 110 παγκοσμίως έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει το σπίτι του.

«Βρισκόμαστε σε μια αποφασιστικής σημασίας στιγμή κατά την οποία η προσήκουσα απάντηση στους αναγκαστικούς εκτοπισμούς παγκοσμίως απαιτεί μια νεά και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, προκειμένου οι χώρες και οι κοινότητες να μην μένουν πια μόνες απέναντι σε αυτού του είδους τις καταστάσεις», τόνισε ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φίλιπο Γκράντι.

Σύμφωνα με την UNHCR, «οι πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τις χώρες τους για να γλιτώσουν από τις συγκρούσεις και τις διώξεις φτάνουν τα 25,4 εκατομμύρια από το σύνολο των 68,5 εκατομμυρίων ξεριζωμένων ανθρώπων, δηλαδή αύξηση κατά 2,9 εκατομμύρια σε σχέση με το 2016 και επίσης η πιο μεγάλη που έχει καταγραφεί ποτέ από την UNHCR στη διάρκεια ενός έτους».

Παράλληλα ο αριθμός των αιτούντων άσυλο που στα τέλη του 2017 εξακολουθούσαν να αναμένουν να λάβουν το καθεστώς του πρόσφυγα αυξήθηκε κατά περίπου 300.000 για να φτάσει τα 3,1 εκατομμύρια.

Οι εσωτερικά εκτοπισμένοι στις χώρες τους φτάνουν πλέον τα 40 εκατομμύρια, αριθμός που σημείωσε πολύ μικρή πτώση. Η Συρία παραμένει η χώρα με τους περισσότερους εσωτερικά εκτοπισμένους και ακολουθούν η Κολομβία, η ΛΔ Κονγκό και το Αφγανιστάν.

Σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες λίγο περισσότερο από το ένα πέμπτο εξ αυτών είναι Παλαιστίνιοι. Οι υπόλοιποι προέρχονται στη μεγάλη πλειονότητά τους από πέντε μόνο χώρες: τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Νότιο Σουδάν, τη Μιανμάρ και τη Σομαλία.

Εξάλλου ο αριθμός των χωρών που έχουν δεχθεί μεγάλο πληθυσμό προσφύγων είναι επίσης μικρός. Η Τουρκία παραμένει η χώρα που φιλοξενεί τους περισσότερους, με 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες κυρίως από τη Συρία, ενώ ο Λίβανος έχει δεχθεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων σε σχέση με τον εθνικό του πληθυσμό.

Η έκθεση καταδεικνύει επίσης ότι η άποψη που επικρατεί για τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους «είναι σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα».

Καταγγέλλει «την άποψη ότι οι ξεριζωμένοι άνθρωποι παγκοσμίως αναζητούν καταφύγιο κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο», καθώς τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το 85% των προσφύγων ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ