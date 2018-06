Τους σπαρακτικούς λυγμούς δέκα παιδιών από την Κεντρική Αμερική, που χωρίζονται από τους γονείς τους στα σύνορα των ΗΠΑ, καταγράφει μια ηχογράφηση που έδωσε στη δημοσιότητα το ερευνητικό σάιτ ProPublica.

Τα συγκεκριμένα παιδιά είναι μόλις 10 από τα συνολικά 2.000 που έχουν χωριστεί από τους γονείς τους από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε να εφαρμόζει πολιτική «μηδενικής ανοχής» στα αμερικανικά σύνορα, στέλνοντας όσους περνούν παράνομα τα σύνορα -συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο- στη φυλακή για να τους απαγγελθούν κατηγορίες και τα παιδιά τους χωριστά, σε κρατικές δομές περίθαλψης.

Μετά τις αντιδράσεις και τις πιέσεις από κοινή γνώμη και εκλεγμένους αξιωματούχους, η κυβέρνηση άρχισε να παρέχει στον Τύπο περιορισμένη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις όπου κρατούνται τα παιδιά των μεταναστών που συλλαμβάνονται στα σύνορα.

Ωστόσο, η ηχογράφηση του ProPublica δίνει μια άλλη διάσταση στην εικόνα αυτών των ασυνόδευτων ανηλίκων, στα οποία δεν επιτρέπεται να συνομιλούν με δημοσιογράφους. «Δεν θέλω να απελάσουν τον πατέρα μου», ακούγεται να λέει κλαίγοντας με λυγμούς ένα από τα παιδιά.

Το απόσπασμα ηχογραφήθηκε μέσα σε κρατητήριο στα σύνορα με τα παιδιά που ακούγονται σε αυτό να είναι από ηλικία 4-10 ετών και βρίσκονταν στο κέντρο κράτησης λιγότερο από 24 ώρες.

Ένα από τα παιδιά, μια εξάχρονη από το Ελ Σαλβαδόρ, ακούγεται να επαναλαμβάνει συνεχώς το τηλέφωνο της θείας. «Θα τηλεφωνήσετε στη θεία μου να έρθει να με πάρει όταν τελειώσω το φαγητό;», ρωτά το παιδί στα ισπανικά. Το ProPublica επικοινώνησε μαζί της και αυτή είπε: «Ξέρω πως δεν είναι πολίτης της Αμερικής, αλλά είναι άνθρωπος. Είναι παιδί. Πώς μπορούν να της συμπεριφέρονται έτσι;».

Στην ηχογράφηση, που διαρκεί περίπου οκτώ λεπτά, ακούγονται επίσης συνοριοφύλακες να μιλούν στα παιδιά. Σε κάποιο σημείο κι ενώ ακούγονται έντονα κλάματα παιδιών, ένας από αυτούς αστειεύεται για την «χορωδία» λέγοντας «Λοιπόν έχουμε ορχήστρα εδώ. Το μόνο που μας λείπει είναι ο μαέστρος».

Η ηχογράφηση διοίκηση του Trump διατυπώσει μια δικαιολογία για μια πολιτική που έχει καταδικαστεί από τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των παιδιών, τους θρησκευτικούς ηγέτες, τους Δημοκρατικούς και όλο και περισσότερους Ρεπουμπλικάνους.

Το ηχητικό απόσπασμα κυκλοφόρησε την ημέρα που η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθούσε να δικαιολογήσει μια πολτική, την οποία έχουν καταδικάσει οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των παιδιών, θρησκευτικοί ηγέτες, μέλη του Δημοκρατικού κόμματος και αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι.

«Προκαλώ οποιονδήποτε στην κυβέρνηση Τραμπ να ακούσει αυτή την ηχογράφηση και μετά να υπερασπιστεί την πολιτική απομάκρυνσης των παιδιών από τους γονείς τους», έγραψε στο Twitter ο γερουσιαστής Τζεφ Μέρκλεϊ από το Όρεγκον. Νωρίτερα μες στο μήνα είχε προσπαθήσει να αναδείξει το πρόβλημα, επιχειρώντας -ανεπιτυχώς- να επισκεφθεί ένα τέτοιο κέντρο κράτησης παιδιών.

I challenge anyone in the Trump Administration to listen to this audio and defend the child separation policy. https://t.co/akePrmBIZJ pic.twitter.com/SSIgGq8fPZ