Έχει για μια ακόμη φορά ξαφνιάσει τους πάντες ο πρόεδρος Τραμπ καθώς πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός έκτου σώματος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, μιας «διαστημικής δύναμης».

«Διατάζω το υπουργείο Άμυνας και το Πεντάγωνο να ξεκινήσουν άμεσα την αναγκαία διαδικασία για τον σχηματισμό μιας διαστημικής δύναμης, ως έκτου σώματος των ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε ο Τραμπ σε ομιλία του στον Λευκό Οίκο.

«Θα έχουμε μια πολεμική αεροπορία και μια διαστημική ένοπλη δύναμη, ξεχωριστές αλλά ίσες», είπε, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις πολλών πολιτικών, ιδίως στο Κογκρέσο, που ήθελαν η νέα αυτή διαστημική δύναμη να υπάγεται στην πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ αναφέρεται στην ιδέα της δημιουργίας μιας «διαστημικής δύναμης» καθώς τον Μάιο κατά τη διάρκεια τελετής στο Λευκό Οίκο είχε και πάλι δηλώσει πως σκέφτεται κάτι τέτοιο.

Ο Tραμπ δεν έδωσε λεπτομέρειες για το ποιο στρατιωτικό ρόλο θα ασκούσε η λεγόμενη «διαστημική δύναμη», αλλά περιέγραψε το διάστημα ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, λέγοντας ότι δεν θέλει «η Κίνα και η Ρωσία ή και άλλες χώρες να προηγούνται».

«Δεν αρκεί να έχουμε απλώς μια αμερικανική παρουσία στο διάστημα. Πρέπει να έχουμε αμερικανική κυριαρχία στο διάστημα», είπε ο Τραμπ πριν από τη συνάντησή του με τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Διαστήματος.

Να σημειωθεί ωστόσο ότι οι ΗΠΑ είναι μέλος της Συνθήκης Επί των Αρχών που διέπουν τη δραστηριότητα των κρατών κατά την εξερεύνηση και χρησιμοποίηση του διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης της Σελήνης και άλλων ουρανίων σωμάτων (Outer Space Treaty).

Η συνθήκη αυτή απαγορεύει την ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής στο διάστημα και επιτρέπει μόνο τη χρήση της σελήνης και των άλλων ουράνιων σωμάτων για ειρηνικούς σκοπούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε επίσης μια οδηγία για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των διαστημικών σκουπιδιών.

Οι ανακοινώσεις αυτές αποτελούν μέρος της προσπάθειας της Ουάσινγκτον να εντείνει την εξερεύνηση του διαστήματος.

Οι ΗΠΑ θέλουν να στείλουν ρομπότ στη Σελήνη τον επόμενο χρόνο, ως ένα πρώτο βήμα για την επιστροφή αστροναυτών στον δορυφόρο της Γης για πρώτη φορά από το 1972. Για τις αποστολές αυτές, η NASA θα συνεργαστεί με ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν επιλεγεί ακόμη.

