11 μέρη στον κόσμο όπου απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος

Ο κόσμος είναι γεμάτος εντυπωσιακά μέρη, ιστορικά μνημεία και εμβληματικά αξιοθέατα που προσελκύουν εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο.

Ωστόσο, δεν είναι κάθε γωνιά του πλανήτη προσβάσιμη στο κοινό. Πίσω από ορισμένα από τα πιο διάσημα και μυστηριώδη μέρη κρύβονται αυστηροί περιορισμοί, είτε για λόγους προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος, είτε για λόγους ασφάλειας, πολιτικής μυστικότητας ή σεβασμού απέναντι σε τοπικές κοινότητες.

Από ιερούς τόπους και ανεκτίμητους αρχαιολογικούς θησαυρούς μέχρι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και απομονωμένα νησιά, τα παρακάτω μέρη παραμένουν εκτός ορίων για τους επισκέπτες, διατηρώντας τον χαρακτήρα και το μυστήριό τους μακριά από τα φώτα του μαζικού τουρισμού.





Σε ποια μέρη στον κόσμο απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος

1. Lascaux Caves, Γαλλία

Το σύμπλεγμα σπηλαίων στη νοτιοδυτική Γαλλία φιλοξενεί μερικά από τα πιο διάσημα παραδείγματα προϊστορικής ζωγραφικής στον κόσμο.

Ανακαλύφθηκε από μια ομάδα εφήβων το 1940 και έγινε δημοφιλής τουριστικός προορισμός, δεχόμενο περισσότερους από χίλιους επισκέπτες την ημέρα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ωστόσο, το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO σφραγίστηκε για το κοινό το 1963, καθώς η αναπνοή και ο ιδρώτας των επισκεπτών, η παρουσία φωτός και οι αλλαγές στην κυκλοφορία του αέρα προκάλεσαν φθορές στις τοιχογραφίες.

2. Vatican Secret Archives, Πόλη του Βατικανού

Κρυμμένα βαθιά μέσα στα τείχη του Βατικανού βρίσκονται τα Αρχεία του Βατικανού, τα οποία φυλάσσουν χιλιάδες σημαντικά ιστορικά έγγραφα σε ράφια συνολικού μήκους περίπου 84 χιλιομέτρων.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν αλληλογραφία μεταξύ του Βατικανού και ορισμένων από τις πιο διάσημες ιστορικές προσωπικότητες του κόσμου, όπως ο Wolfgang Amadeus Mozart, η Elizabeth I και ο Adolf Hitler.

Τα αρχεία, τα οποία αποτελούν επίσημα προσωπική ιδιοκτησία του Πάπα, είναι απαγορευμένα για τους επισκέπτες. Επιστημονικοί ερευνητές από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πρόσβαση, αλλά ακόμη κι αν αυτή εγκριθεί, κανένα έγγραφο μετά το 1939 δεν είναι διαθέσιμο για δημόσια θέαση.



3. Ise Grand Shrine, Ιαπωνία

Οι επισκέπτες που ελπίζουν να εισέλθουν στο Μεγάλο Ιερό της Ίσε θα πρέπει να το ξανασκεφτούν, καθώς οι αρχές δεν επιτρέπουν ούτε καν να δει κανείς το κτίριο.

Το ιερό είναι αφιερωμένο στη θεά του ήλιου Αματεράσου και θεωρείται ένα από τα ιερότερα μέρη της Ιαπωνίας.

Μόνο ο αρχιερέας ή η αρχιέρεια του ιερού, που πρέπει να είναι μέλος της Αυτοκρατορικής Οικογένειας, επιτρέπεται να εισέλθει στον ιερό χώρο.



4. Area 51, ΗΠΑ

Η εγκατάσταση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στην έρημο της Νεβάδα, γνωστή ως «Area 51», αποτελεί αντικείμενο θρύλων για UFO. Η CIA αναγνώρισε δημόσια την ύπαρξη της βάσης για πρώτη φορά το 2013.

Ωστόσο, ενώ η γύρω περιοχή αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό, η ίδια η Area 51 είναι εκτός ορίων.

Μπορεί κανείς να δει τα κτίρια σε δορυφορικές εικόνες, αλλά δεν εμφανίζεται σε δημόσιους κυβερνητικούς χάρτες και δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανείς οδικώς.



5. Mausoleum of the First Qin Emperor, Κίνα

Βρίσκεται στους βόρειους πρόποδες του όρους Λισάν και αποτελεί τον τάφο του αυτοκράτορα Qin Shi Huang, ιδρυτή της πρώτης ενιαίας αυτοκρατορίας στην κινεζική ιστορία.

Το τεράστιο συγκρότημα χρειάστηκε 38 χρόνια για να κατασκευαστεί (246–208 π.Χ.) και σχεδιάστηκε ώστε να αντικατοπτρίζει την πολεοδομία της τότε πρωτεύουσας, Σιανγιάνγκ.

Περιλαμβάνει χιλιάδες περίτεχνους στρατιώτες από τερακότα με άλογα, άρματα και όπλα, που ανακαλύφθηκαν το 1974. Ωστόσο, ο ίδιος ο τάφος δεν έχει ακόμη ανασκαφεί και δεν είναι ανοικτός στο κοινό.



6. Mezhgorye, Ρωσία

Το Mezhgorye είναι κλειστή πόλη στη Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν και πιστεύεται ότι λειτουργεί ως καταφύγιο σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει την πρόσβαση, γεγονός που την καθιστά απαγορευμένη για τους τουρίστες.

7. Ilha da Queimada Grande, Βραζιλία

Γνωστό και ως «Νησί των Φιδιών», το μικρό αυτό νησί στα ανοικτά των ακτών της Βραζιλίας φιλοξενεί περισσότερα από 4.000 δηλητηριώδη φίδια.

Θεωρείται τόσο επικίνδυνο ώστε η βραζιλιάνικη κυβέρνηση έχει απαγορεύσει την πρόσβαση στους επισκέπτες. Μόνο επιστήμονες επιτρέπεται να το προσεγγίζουν περιστασιακά.

8. Το υπνοδωμάτιο της Βασίλισσας, Buckingham Palace, Αγγλία

Το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ δέχεται επισκέπτες, όμως το υπνοδωμάτιο της Βασίλισσας παραμένει αυστηρά εκτός ορίων.

Μετά το περιστατικό του 1982, όταν ο Michael Fagan εισέβαλε στο δωμάτιο, τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο.



9. Svalbard Global Seed Vault, Νορβηγία

Βρίσκεται στο απομακρυσμένο νησί Spitsbergen και είναι αυστηρά απαγορευμένο για το κοινό.

Κατασκευάστηκε για να αποθηκεύει σπόρους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση μεγάλης περιβαλλοντικής καταστροφής και θεωρείται μία από τις ασφαλέστερες εγκαταστάσεις στον κόσμο.

10. North Sentinel Island, Ινδία

Το απομονωμένο αυτό νησί κατοικείται από τη φυλή των Σεντινελέζων, οι οποίοι αποφεύγουν ενεργά κάθε επαφή με τον έξω κόσμο.

Η Ινδία έχει επιβάλει ζώνη απαγόρευσης τριών μιλίων γύρω από το νησί. Το 2006, δύο ψαράδες που το προσέγγισαν παράνομα σκοτώθηκαν.

11. Room 39, Βόρεια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα είναι μία από τις πιο μυστικοπαθείς χώρες στον κόσμο, αλλά ακόμη πιο μυστική θεωρείται η Room 39.

Πιστεύεται ότι βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία του Εργατικού Κόμματος στην Πιονγκγιάνγκ και ότι διαχειρίζεται συμφωνίες όπλων, διακίνηση ναρκωτικών και παραχάραξη χρήματος.

Για τους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα με επίσημες ξεναγήσεις, είναι βέβαιο ότι δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα.

Με πληροφορίες από euronews.com