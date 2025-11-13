10 χρόνια μετά το Μπατακλάν: Η Γαλλία δεν ξεχνά τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης

Η Γαλλία δέκα χρόνια μετά, τιμά τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μπατακλάν το 2015.

Στις 13 Νοεμβρίου του 2015 στο Παρίσι, τρεις ένοπλοι που δήλωσαν πίστη στο Ισλαμικό Κράτος εισέβαλαν στο Μπατακλάν κατά τη διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος «Eagles of Death Metal» και άνοιξαν πυρ αφήνοντας πίσω 130 νεκρούς και 490 τραυματίες.

Η πρωτοφανής αυτή επίθεση, αποτελεί μία από τις πιο θανατηφόρες που έχουν σημειωθεί στη Γαλλία από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οδηγώντας στην επιβολή έκτακτων μέτρων ασφαλείας, πολλά από τα οποία έχουν πλέον ενσωματωθεί στη νομοθεσία.

Ήταν μια νύχτα που σημάδεψε βαθιά τη συλλογική μνήμη της Γαλλίας, όχι μόνο για την απώλεια, αλλά και γιατί θεωρήθηκε επίθεση στις αξίες της ελευθερίας και του τρόπου ζωής που η χώρα υπερασπίζεται.

Δέκα χρόνια μετά, το Παρίσι θυμίζει περισσότερο ένα φρούριο. Χιλιάδες κάμερες παρακολούθησης, αυξημένη παρουσία ενόπλων στρατιωτών και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας γύρω από δημόσιες εκδηλώσεις είναι η «νέα κανονικότητα» μιας χώρας που έμαθε να ζει υπό συνεχή επαγρύπνηση.

