Κορυφαίος αστρονόμος πιστεύει ότι η απλούστερη και καλύτερη εξήγηση για τα εξαιρετικά ασυνήθιστα χαρακτηριστικά του διαστρικού «επισκέπτη» του 2017 είναι πως επρόκειτο για εξωγήινη τεχνολογία.

Αυτό υποστηρίζει ο Άβι Λεμπ στο βιβλίο του «Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth». Ο 58χρονος υπήρξε ο μακροβιότερος επικεφαλής του τμήματος Αστρονομίας του Χάρβαρντ, έχει κάνει εκατοντάδες δημοσιεύσεις, ενώ έχει συνεργαστεί με κορυφαίους επιστήμονες, όπως ο Στίβεν Χόκινγκ.

Ο Λεμπ αναλύει στο βιβλίο τα επιχειρήματά του περί εξωγήινης προέλευσης του αντικειμένου που ονομάστηκε 'Oumuamua. Τον Οκτώβριο του 2017 αστρονόμοι παρατήρησαν ένα αντικείμενο που κινούνταν τόσο γρήγορα, που θα μπορούσε να είχε προέλθει μόνο από άλλο άστρο: ο πρώτος καταγεγραμμένος διαστρικός «επισκέπτης».

Δεν φαινόταν να πρόκειται για συνηθισμένο βράχο, επειδή το αντικείμενο αφού εκσφενδονίστηκε γύρω από τον Ήλιο, επιτάχυνε και απέκλινε από την αναμενόμενη τροχιά, ωθούμενο από μια μυστηριώδη δύναμη. Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί εύκολα αν επρόκειτο για κομήτη που απέβαλε αέρια και θραύσματα, αλλά δεν υπήρχε ορατή ένδειξη για κάτι τέτοιο.

Επίσης ο «επισκέπτης» ήταν ασυνήθιστα φωτεινός, δείχνοντας πιθανότατα ότι ήταν από λαμπερό μέταλλο. Προκειμένου να εξηγήσουν τι συνέβη, αστρονόμοι διαμόρφωσαν νέες θεωρίες. «Αυτές οι ιδέες που προέκυψαν για να εξηγήσουν συγκεκριμένες ιδιότητες του 'Oumuamua πάντα περιλαμβάνουν κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί», δηλώνει ο Λεμπ στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Αν αυτή είναι η κατεύθυνση που παίρνουμε, γιατί να μην αναλογιστούμε μια τεχνητή προέλευση;», συμπληρώνει.

Δεν υπήρξαν κοντινές φωτογραφίες του 'Oumuamua κατά τη διάρκεια της σύντομης παραμονής του. Μάθαμε την ύπαρξή του μόνο όταν ήταν ήδη προς την έξοδο του ηλιακού συστήματός μας. Υπάρχουν δύο σχήματα που ταιριάζουν με τις ιδιομορφίες που παρατηρήθηκαν: μακρύ και λεπτό σαν τσιγάρο, ή επίπεδο και στρογγυλό σαν πανκέικ. Ο Λεμπ λέει πως οι προσομοιώσεις είναι υπέρ του δεύτερου.

Ένα άλλο παράξενο στοιχείο ήταν ο τρόπος που κινούνταν το αντικείμενο. Προτού «συναντηθεί» με τον Ήλιο, ήταν σε «ακινησία» σε σχέση με κοντινά άστρα, στατιστικά κάτι πολύ σπάνιο. Αντί να το σκεφτούμε σαν ένα σκάφος που ορμά στο διάστημα από την οπτική του αντικειμένου, το ηλιακό σύστημά μας έπεσε πάνω του, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ίσως ήταν σαν σημαδούρα σε ακινησία στην έκταση του διαστήματος», γράφει ο Λεμπ. Σαν μια «παγίδα με σύρμα» από μια μορφή ζωής με νοημοσύνη, που περίμενε να ενεργοποιηθεί από ένα αστρικό σύστημα.

«Το να πιστεύουμε ότι είμαστε μοναδικοί, ιδιαίτεροι και προνομιούχοι είναι υπεροπτικό. Η σωστή προσέγγιση είναι να είμαστε ταπεινοί και να πούμε "Δεν είμαστε τίποτα το ιδιαίτερο, υπάρχουν πολλοί άλλοι πολιτισμοί εκεί έξω και απλά πρέπει να τους βρούμε"», υποστηρίζει ο Λεμπ.

Οι ιδέες του τον έχουν φέρει σε κόντρα με άλλους αστρονόμους. Γράφοντας στο Forbes, ο αστροφυσικός Ίθαν Σίγκελ τον χαρακτήρισε επιστήμονα που ήταν κάποτε σεβαστός, αλλά επειδή απέτυχε να πείσει τους συναδέλφους του με τα επιχειρήματά του, προσπαθεί να παρασύρει την κοινή γνώμη.

Από την πλευρά του, ο Λεμπ διαμαρτύρεται για μια «κουλτούρα bullying» που τιμωρεί εκείνους που αμφισβητούν τη ορθότητα. Ο ίδιος πιστεύει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος κλάδος της αστρονομίας, η «διαστημική αρχαιολογία», για την αναζήτηση βιολογικών και τεχνολογικών σημαδιών από εξωγήινους

«Αν βρούμε στοιχεία για τεχνολογίες που χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια για να αναπτυχθούν, μπορούμε να "κόψουμε δρόμο" για αυτές τις τεχνολογίες, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε στη Γη», λέει. Και ίσως μια τέτοια ανακάλυψη θα έκανε τους ανθρώπους αντί να πολεμούν, να συνεργαστούν, συμπληρώνει.

