Το Twitter συνεχίζει να εξετάζει μικρές αλλαγές με την τελευταία, σύμφωνα με αναφορές, να έρχεται δια χειρός Τζακ Ντόρσεϊ που σκέφτεται να καταργήσει το κουμπί «like».

Σύμφωνα με την Telegraph, ο CEO του Twitter είπε σε μια πριβέ εκδήλωση πως σχεδιάζει να καταργήσει την επιλογή της «καρδούλας», καθώς αμφιβάλλει κατά πόσον συνιστά ουσιαστικό τρόπο επικοινωνίας με νόημα.

Το Twitter απάντησε στο δημοσίευμα, σημειώνοντας πως «επανεξετάζει τα πάντα στην πλατφόρμα προκειμένου να διασφαλίσει πως προάγει την υγιή συζήτηση».

As we've been saying for a while, we are rethinking everything about the service to ensure we are incentivizing healthy conversation, that includes the like button. We are in the early stages of the work and have no plans to share right now. https://t.co/k5uPe5j4CW — Twitter Comms (@TwitterComms) 29 Οκτωβρίου 2018





Το σχόλιο θυμίζει δηλώσεις που είχε κάνει τον προηγούμενο μήνα ο Ντόρσεϊ, που στο συνέδριο Wired25 είχε πει: «Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο κουμπί Like με μια καρδιά πάνω και δίνουμε κίνητρο στον κόσμο να θέλει να αυξάνεται ο αριθμός των likes. Είναι αυτό σωστό; Συμβάλλει σε μια δημόσια ή μια υγιή συζήτηση; Πώς θα προάγουμε το τελευταίο;».

Με αφορμή το ενδεχόμενο κατάργησής του, ξένα μέσα ενημέρωσης σχολιάζουν πως το κουμπί «Like» δεν είναι αυτό που κάνει τοξικό το Twitter, το οποίο πάσχει από πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, όπως το μίσος, η παρενόχληση, η τρανσφοβία και ο ρατσισμός. Αντιθέτως, σημειώνουν, πως η συγκεκριμένη επιλογή τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται ως μέσο επιβράβευσης και θετικού σχολιασμού.

Everyone: Twitter please do something about the hate crimes



Twitter: We are replacing the “like” button with an emoji of a butter croissant for dialogue improvement purposes — Dad (@fivefifths) 29 Οκτωβρίου 2018