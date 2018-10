Το χωριό της Τουρκίας όπου οι άνθρωποι βαδίζουν ακόμη με τα τέσσερα!

Πριν από 4 εκ. χρόνια περπατούσαμε στηριζόμενοι και στα τέσσερα άκρα μας. Όμως, σε ένα χωριό της Τουρκίας, η ύπαρξη μιας οικογένειας είχε κάνει για καιρό τους επιστήμονες να πιστεύουν ότι πρόκειται για τον χαμένο κρίκο στην αλυσίδα που -κατά πολλούς εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας- ενώνει τον άνθρωπο με τον πίθηκο...

Γιατί, όμως; Διότι τα περισσότερα μέλη αυτής οικογένειας βαδίζουν ακόμη στα τέσσερα άκρα. Για την ακρίβεια, 5 από τα 19 παιδιά της οικογένειας Ulas στο χωριό Hatai χρησιμοποιούν και τα 4 άκρα τους για να μετακινηθούν. Η ιδιαιτερότητα των μελών αυτής της οικογένειας έγινε γνωστή το 2005 και είχε αποδοθεί σε σύνδρομο που ανάγκαζε κάποια από τα μέλη της κινούνται έτσι.

Το θέμα είχε γίνει αντικείμενο έρευνας και στη συνέχεια ντοκιμαντέρ για λογαριασμό του BBC με τίτλο «The Family That Walks On All Fours». Ένα από τα ερωτήματα που έθετε το ντοκιμαντέρ είναι αν αυτοί οι άνθρωποι αντέχουν την προσαρμογή τους στο σήμερα, δεδομένου ότι η μία κόρη της οικογένειας ήταν αδύνατο να αντέξει τη χλεύη των συγχωριανών.

Ωστόσο, ο πιο τολμηρός από τα αδέλφια δεν δίσταζε να βρεθεί για δουλειές στην αγορά ή σε μαγαζιά του χωριού, ενισχύοντας τότε την πεποίθηση κάποιων επιστημόνων ότι η θεωρία της εξέλιξης βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωσή τους.

Σύμφωνα πάντως με τα όσα είχαν προκύψει τότε από την έρευνα, οι επιστήμονες είχαν καταλήξει στο ότι τα συγκεκριμένα αδέλφια έπασχαν από μία σπάνια ασθένεια, που σχετίζεται με την απώλεια ισορροπίας και την αστάθεια, κάνοντας έτσι τους ανθρώπους αυτούς να μην μπορούν να στηριχτούν στα δυο τους πόδια και να καταφεύγουν αναγκαστικά στη βοήθεια και των 4 άκρων τους για να βαδίσουν.