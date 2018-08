Με επιτυχία -μετά από αναβολή μιας μέρας λόγω μιας τεχνικής ανωμαλίας- εκτοξεύθηκε το Parker Solar Probe της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), ο νέος υψηλής τεχνολογίας δορυφόρος, που έχει μέγεθος μικρού αυτοκινήτου και θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο, προκειμένου να τον μελετήσει από την πιο κοντινή απόσταση μέχρι σήμερα.

Η εκτόξευση έγινε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί ώρα Ελλάδας από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, με ένα ισχυρό πύραυλο Delta IV Heavy της United Launch Alliance. Αν όλα πάνε καλά στην πορεία, το σκάφος θα προσεγγίσει τον Ήλιο φέτος το Νοέμβριο.

Κανένα άλλο ανθρώπινο μηχάνημα δεν θα έχει πλησιάσει τόσο κοντά το άστρο μας. Κατά την κοντινότερη προσέγγισή του, το Parker Solar Probe θα πετάξει με ταχύτητα περίπου 700.000 χιλιομέτρων την ώρα (ταχύτερα από κάθε άλλο) μόνο έξι εκατομμύρια χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια του Ήλιου, επτά φορές κοντύτερα από κάθε άλλο σκάφος μέχρι σήμερα. Το έως τώρα ρεκόρ κοντινότερης διέλευσης από τον Ήλιο κατέχει to Helios 2, που το 1976 έφθασε σε απόσταση περίπου 43 εκατομμυρίων χιλιομέτρων (η μέση απόσταση Γης-Ήλιου είναι 150 εκατ. χλμ.).

Το Solar Parker Probe, με τα διάφορα σύγχρονα όργανά του, θα βοηθήσει τους επιστήμονες να φωτίσουν τα μυστήρια του στέμματος, της εξωτερικής περιοχής της ηλιακής ατμόσφαιρας πάνω από την επιφάνεια του Ήλιου. Το στέμμα εκτείνεται σε απόσταση εκατομμυρίων χιλιομέτρων και «γεννά» τον ηλιακό άνεμο που διαπερνά το ηλιακό μας σύστημα.

