Ζούκερμπεργκ: Σε πέντε χρόνια δισεκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν τον δικό τους AI agent

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, προσπαθεί να πείσει τους επενδυτές για το όραμά του για το μέλλον. Έναν κόσμο όπου, μέσα στην επόμενη πενταετία, δισεκατομμύρια άνθρωποι θα διαθέτουν τον δικό τους προσωπικό AI Agent.

«Θεωρώ εξαιρετικά απίθανο, αν κοιτάξουμε για παράδειγμα πέντε χρόνια μπροστά ή σε όποιο χρονικό διάστημα θέλετε, να μην υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι με έναν προσωπικό AI agent. Έναν ψηφιακό βοηθό που θα κατανοεί τους στόχους σας και θα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο για λογαριασμό σας, ώστε να τους πετύχετε σε όποιον τομέα κι αν σας ενδιαφέρει», δήλωσε ο Ζούκερμπεργκ κατά την ενημέρωση των επενδυτών για τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι οι χρήστες θα μπορούσαν να αξιοποιούν αυτούς τους AI agents στην καθημερινότητά τους, από τη διαχείριση των οικονομικών και της υγείας τους, μέχρι τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και τις δουλειές του νοικοκυριού.

«Καθώς οδευουμε προς ένα μέλλον όπου όλοι θα αλληλεπιδρούμε με πολλαπλούς AI agents, θεωρώ ότι το WhatsApp και οι υπόλοιπες πλατφόρμες messaging της εταιρείας μας θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι το WhatsApp αποτελεί ήδη τη βασική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι χρήστες επικοινωνούν με το Meta AI.

Μεγάλες επενδύσεις και από άλλες εταιρείες

Η Meta δεν είναι η μόνη που επενδύει προσδοκίες σε συστήματα AI ικανά να εκτελούν ενέργειες αντί απλώς να απαντούν σε ερωτήσεις. Η Google έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους εξατομικευμένους AI agents κατά τη συνολική αναδιάρθρωση της Αναζήτησης, μια αλλαγή που προκάλεσε αντιδράσεις σε χρήστες που ένιωσαν να κατακλύζονται από τον καταιγισμό αποτελεσμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, οι συνδρομές στο Claude της Anthropic έχουν εκτοξευθεί, καθώς οι προγραμματιστές υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό τον βοηθό προγραμματισμού Claude Code.

Σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της, πάντως, η Meta φαίνεται να απολαμβάνει λιγότερη εμπιστοσύνη από την επενδυτική κοινότητα, καθώς συνεχίζει να διοχετεύει τεράστια κεφάλαια σε καινοτόμα έργα χωρίς εγγυημένη απόδοση.

Με πληροφορίες από techcrunch