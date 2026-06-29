Ζέστη: Το λάθος που κάνουμε με τον ανεμιστήρα σύμφωνα με καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Harvard

Το μόνο που κάνουν οι ανεμιστήρες εν μέσω υπερβολικής ζέστης, είναι να ξεγελούν τον εγκέφαλό μας, σύμφωνα με την Trisha Pasricha, γαστρεντερολόγο και καθηγήτρια Ιατρικής του Harvard.

Στο νέο βίντεο που δημοσίευσε μέσω Instagram, εξηγεί «το ψυχολογικό κόλπο», που μπορεί να μας «σώσει» όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με κύματα ακραίας ζέστης.

«Σε περίπτωση καύσωνα, οι ηλεκτρικοί ανεμιστήρες δεν σας δροσίζουν», λέει και προσθέτει: «Το μόνο που κάνουν είναι να ξεγελάσουν τον εγκέφαλό σας, κάνοντάς τον να πιστεύει ότι νιώθετε πιο δροσεροί. Ξέρω, θα πείτε "μια στιγμή. Χρησιμοποιώ ανεμιστήρες όλη μου τη ζωή, κυρία μου". Και ναι, νιώθετε πιο δροσεροί αν η θερμοκρασία έξω είναι κάτω από περίπου 90°F (~32 C)».

Το λάθος με τη χρήση του ανεμιστήρα σε περιόδους με ζέστη

«Στον καύσωνα, η νευροβιολογία αλλάζει. Δεν είναι συναρπαστικό;» προσθέτει η Pasricha.

«Οι ανεμιστήρες», εξηγεί «διεγείρουν τους θερμικούς αισθητήρες στο δέρμα μας, οι οποίοι στέλνουν ένα σήμα στον εγκέφαλό μας λέγοντας: "Κοίτα, δροσιστήκαμε!". Και αυτό στην πραγματικότητα λέει στον εγκέφαλό σου να πει "εντάξει, δεν χρειάζεται να ιδρώνουμε τόσο πολύ". Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, επειδή οι ανεμιστήρες δεν δροσίζουν πραγματικά τον πυρήνα του σώματός μας. Ακόμα κι αν νιώθουμε καλύτερα, στην πραγματικότητα πλησιάζουμε την θερμική εξάντληση».

Η λύση είναι το νερό, τονίζει. «Πάρτε έναν από αυτούς τους μικρούς φορητούς ανεμιστήρες που ψεκάζουν υδρονέφωσης παντού πάνω σας. Βάλτε μια παγωμένη πετσέτα γύρω από το λαιμό σας», προτείνει.

Στη λεζάντα του βίντεο, η καθηγήτρια εξηγεί ότι έρευνες δείχνουν πως «ένας ανεμιστήρας σε συνδυασμό με βρεγμένο δέρμα μπορεί να μειώσει την θερμική καταπόνηση ακόμη και σε θερμοκρασίες έως και 116°F. Επίσης, μειώνει την αφυδάτωση κατά περίπου 50%».