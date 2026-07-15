Υψηλά επίπεδα μικροπλαστικών εντοπίστηκαν σε επιζώντες εμφράγματος

Τα μικροπλαστικά και τα νανοπλαστικά, τα τελευταία χρόνια, εντοπίζονται από τους επιστήμονες όλο και συχνότερα μέσα στο ίδιο το ανθρώπινο σώμα.

Μάλιστα, νέα μελέτη με βάση την Ιταλία, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό European Heart Journal, συνδέει άμεσα τα μικροπλαστικά με σοβαρές καρδιακές παθήσεις.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι άνθρωποι που επιβίωσαν από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα μικροπλαστικών στο αίμα τους σε σχέση με όσους είχαν υγιή αιμοφόρα αγγεία.

Μικροπλαστικά: Το ερευνητικό πλαίσιο

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Καμπανίας και τον δρα Πασκουάλε Παολίσο από το Νοσοκομείο Sant'Andrea του Πανεπιστημίου Σαπιέντσα της Ρώμης, εξέτασε 61 Ιταλούς ασθενείς. Οι ασθενείς είχαν διαγνωστεί είτε με έμφραγμα, είτε με χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια, είτε είχαν εντελώς υγιείς αρτηρίες.

Οι επιστήμονες πήραν δείγματα αίματος απευθείας από τα αγγεία που τροφοδοτούν την καρδιά, αλλά και από άλλα σημεία του σώματος, διαπιστώνοντας μεταξύ άλλων πως το 84% των ασθενών που είχαν υποστεί έμφραγμα, βρέθηκαν θετικοί σε δείγματα μικρο- και νανοπλαστικών στο αίμα τους.

Σύμφωνα με τα ίδια αποτελέσματα της έρευνας, το ποσοστό αυτό έπεφτε στο 40% για τους ασθενείς με χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθει, ενώ το 32% των ανθρώπων με υγιείς στεφανιαίες αρτηρίες είχε ίχνη πλαστικού στο αίμα του.

Επιπλέον, οι ασθενείς που είχαν υποστεί έμφραγμα παρουσίαζαν μεγαλύτερη ποικιλία τύπων πλαστικού στο κυκλοφορικό τους σύστημα, με πιο κοινό το πολυαιθυλένιο.

Πώς το κάπνισμα και το καυσαέριο συμβάλλουν

Η μελέτη ανέδειξε, παράλληλα, και τον ρόλο της ρύπανσης και του καπνίσματος. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι καπνιστές, καθώς και όσοι εκτίθεντο σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, είχαν πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση μικροπλαστικών στο αίμα τους.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι το κάπνισμα ενδέχεται να διευκολύνει την είσοδο των μικρο- και νανοπλαστικών στην κυκλοφορία του αίματος μέσω των πνευμόνων. Η ατμοσφαιρική ρύπανση φαίνεται να λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο», εξηγεί ο Εμανουέλε Μπαρμπάτο, συντάκτης της μελέτης από το Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης.

Ουσιαστικά, η εισπνοή του καπνού ή των αιωρούμενων σωματιδίων της πόλης προκαλεί μικροφθορές στους πνεύμονες, καθιστώντας τους πιο «διαπερατούς» και επιτρέποντας στα πλαστικά σωματίδια να γλιστρήσουν ευκολότερα στο κυκλοφορικό μας σύστημα.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει επιστημονικά ότι τα μικροπλαστικά προκαλούν άμεσα τα εμφράγματα. Δείχνει, όμως, μια εξαιρετικά ισχυρή στατιστική συσχέτιση που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί.

Με πληροφορίες από The Independent