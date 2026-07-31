Το υπερηφαίστειο Kikai στην Ιαπωνία «ξυπνά» ξανά με νέο μάγμα

Έναν τεράστιο θάλαμο μάγματος που φαίνεται να τροφοδοτείται εκ νέου κάτω από την υποθαλάσσια καλδέρα Kikai, νότια της Ιαπωνίας, εντόπισαν ερευνητές του Πανεπιστημίου Kobe, προσφέροντας νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο «αναγεννώνται» ορισμένα από τα ισχυρότερα ηφαίστεια του πλανήτη.

Αξίζει να ειπωθεί πως η καλδέρα Kikai στην Ιαπωνία προκάλεσε, πριν από περίπου 7.300 χρόνια, τη μεγαλύτερη γνωστή ηφαιστειακή έκρηξη της Ολόκαινου, της γεωλογικής περιόδου που ξεκίνησε πριν από περίπου 11.700 χρόνια.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι τέτοια γιγάντια ηφαιστειακά συστήματα μπορούν να εκραγούν περισσότερες από μία φορές, όμως μέχρι σήμερα δεν ήταν σαφές πώς επανασυσσωρεύονται οι τεράστιες ποσότητες μάγματος που απαιτούνται για μια νέα υπερέκρηξη.

🌋 Tahadhari ya anga yaongezeka katika volkano ya Kilauea, Hawaii



🟠 Wataalamu wamesema kiwango hicho kimepanda kutoka njano hadi machungwa, kikiashiria ongezeko la shughuli za volkano bila majivu makubwa yanayoweza kuathiri usafiri wa anga. pic.twitter.com/sK70wKtN0X — Sputnik Afrika (@sputnik_swahili) July 29, 2026

Πώς εντόπισαν το μάγμα στην Ιαπωνία

Για να διερευνήσουν τι συμβαίνει κάτω από την καλδέρα, οι ερευνητές συνεργάστηκαν με τον Ιαπωνικό Οργανισμό Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας (JAMSTEC).

Χρησιμοποίησαν, δε, ελεγχόμενα σεισμικά κύματα και σεισμογράφους τοποθετημένους στον βυθό, ώστε να χαρτογραφήσουν το υπέδαφος και να εντοπίσουν περιοχές όπου υπάρχει λιωμένο πέτρωμα.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Communications Earth & Environment, έδειξαν ότι κάτω από το ηφαίστειο υπάρχει ένας μεγάλος θάλαμος μάγματος, ο οποίος καταλαμβάνει το ίδιο υπόγειο σύστημα που τροφοδότησε τη γιγαντιαία έκρηξη πριν από χιλιάδες χρόνια.

Ωστόσο, οι αναλύσεις δείχνουν ότι το μάγμα που υπάρχει σήμερα δεν είναι το ίδιο με εκείνο της αρχαίας έκρηξης, αλλά έχει προέλθει από νέα εισροή λιωμένου υλικού.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η σταδιακή επανεισαγωγή μάγματος αποτελεί βασικό μηχανισμό μέσω του οποίου επαναφορτίζονται οι γιγάντιες καλδέρες, όπως το Kikai, το Yellowstone στις ΗΠΑ και το Toba στην Ινδονησία. Η καλύτερη κατανόηση αυτής της διαδικασίας θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιστήμονες να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα σημάδια που προηγούνται μιας μελλοντικής μεγάλης έκρηξης.

Οι επιστήμονες, πάντως, ξεκαθαρίζουν ότι η ανακάλυψη δεν σημαίνει πως το Kikai πρόκειται να εκραγεί σύντομα. Όπως επισημαίνουν, τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι το υπόγειο ηφαιστειακό σύστημα παραμένει ενεργό και συνεχίζει να τροφοδοτείται με μάγμα, χωρίς αυτό να αποτελεί ένδειξη επικείμενης υπερέκρηξης.

Με πληροφορίες από Πανεπιστήμιο Kobe