Το YouTube θα εντοπίζει την ηλικία μας με Τεχνητή Νοημοσύνη – Αν κάνει λάθος, θα πρέπει να το αποδείξουμε

Το YouTube ξεκίνησε από την Τετάρτη να εφαρμόζει σύστημα επαλήθευσης ηλικίας με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), στο πλαίσιο της προσπάθειας να εμποδίσει την πρόσβαση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Η νέα τεχνολογία θα «μαντεύει» εάν ένας χρήστης είναι ενήλικος ή ανήλικος, βασιζόμενη στη δραστηριότητά του στην πλατφόρμα - ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησης που δήλωσε κατά την εγγραφή. Το εργαλείο βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή για περιορισμένο αριθμό χρηστών στις ΗΠΑ, με προοπτική ευρύτερης διάθεσης τους επόμενους μήνες.

Εφόσον η AI εντοπίσει έναν χρήστη ως ανήλικο, θα ενεργοποιούνται αυτόματα τα μέτρα ασφαλείας του YouTube για εφήβους: περιορισμοί σε ευαίσθητο περιεχόμενο (βίαιο ή σεξουαλικά προκλητικό), αλλαγές στις προτάσεις βίντεο, υπενθυμίσεις «κάντε ένα διάλειμμα» και απενεργοποίηση εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Ενήλικοι που αναγνωρίζονται εσφαλμένα ως ανήλικοι θα πρέπει να αποδείξουν την ηλικία τους με κρατική ταυτότητα, πιστωτική κάρτα ή selfie.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα στο YouTube

Η τεχνολογία θα λαμβάνει υπόψη:

Τα είδη βίντεο που αναζητά ή παρακολουθεί ο χρήστης

Τη διάρκεια ύπαρξης του λογαριασμού

Άλλα σήματα δραστηριότητας στην πλατφόρμα

Το μέτρο ισχύει μόνο για συνδεδεμένους χρήστες. Όσοι δεν έχουν λογαριασμό μπορούν να παρακάμπτουν κάποια μέτρα, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο με περιορισμό ηλικίας.

Γιατί το κάνει το YouTube

Η κίνηση εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αυστηροποίησης των μέτρων προστασίας των ανηλίκων στα social media. Πλατφόρμες όπως η Meta και το TikTok χρησιμοποιούν ήδη παρόμοια συστήματα για την ανίχνευση ψευδών δηλώσεων ηλικίας.

Επιπλέον, νέα νομοθετικά πλαίσια, όπως ο Νόμος περί Ηλεκτρονικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, επιβάλλουν αυστηρότερη επαλήθευση ηλικίας.

Το YouTube υποστηρίζει ότι η AI επαλήθευσης έχει δώσει «πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα» σε δοκιμές άλλων χωρών.

Aντιδράσεις και ανησυχίες για τη νέα πολιτική στο YouTube

Ορισμένοι χρήστες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την πιθανότητα να χρειαστεί να παραδώσουν προσωπικά δεδομένα (ταυτότητα, πιστωτική κάρτα ή βιομετρικά στοιχεία) για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως ενήλικοι, εφόσον η AI τους χαρακτηρίσει ανηλίκους. Στα κοινωνικά δίκτυα, εμφανίστηκαν ήδη αντιδράσεις με το hashtag #boycottyoutube.

Η δικηγόρος Suzanne Bernstein, από το Electronic Privacy Information Center, τόνισε: «Η ανησυχία για διαδικασίες που απαιτούν την παροχή ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών είναι απολύτως κατανοητή».

Εκπρόσωπος του YouTube δήλωσε ότι η Google χρησιμοποιεί «την πιο προηγμένη ασφάλεια στον κόσμο» για την προστασία των δεδομένων και πως οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τις ρυθμίσεις απορρήτου που τους ταιριάζουν, ακόμη και να διαγράψουν τα δεδομένα τους. Τόνισε επίσης ότι τα στοιχεία από τα έγγραφα ή τις κάρτες δεν θα χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς.

