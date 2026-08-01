Το YouTube κατέβασε δημοφιλή κανάλια ASMR ως «σεξουαλικό περιεχόμενο»

Το YouTube δεν κατέβασε απλώς μερικά βίντεο. Εξαφάνισε ολόκληρα αρχεία ανθρώπων που είχαν χτίσει για χρόνια την εργασία, το εισόδημα και την κοινότητά τους πάνω σε έναν ψίθυρο.

Μια σειρά από δημοφιλή κανάλια ASMR αφαιρέθηκαν αιφνιδιαστικά αυτή την εβδομάδα από την πλατφόρμα, με την αιτιολογία ότι παραβίαζαν την πολιτική του YouTube για γυμνό και σεξουαλικό περιεχόμενο. Ανάμεσα στους δημιουργούς που δήλωσαν δημόσια ότι έχασαν τα κανάλια τους βρίσκονται οι ItsBunniiASMR, Slight Sounds, Nananightray, Roseasmr, Simoneasmr και Janina Wilhelmsen, ονόματα με σημαντικά κοινά και πολυετή παρουσία στην πλατφόρμα.

Η ειδοποίηση που έλαβαν οι δημιουργοί ανέφερε ότι τα κανάλια τους αφαιρέθηκαν λόγω σοβαρών ή επανειλημμένων παραβιάσεων της πολιτικής για σεξουαλικό περιεχόμενο. Η πλατφόρμα υποστηρίζει ότι οι λογαριασμοί δεν κατέβηκαν επειδή ανήκαν στην κατηγορία ASMR, αλλά επειδή παρέπεμπαν, μέσω εξωτερικών συνδέσμων, σε υλικό που παραβίαζε τους κανόνες της για γυμνό και σεξουαλικό περιεχόμενο. Με άλλα λόγια, το YouTube λέει ότι δεν στοχεύει το ASMR ως είδος, αλλά την παραπομπή σε περιεχόμενο που θεωρεί εκτός ορίων.

Για τους δημιουργούς, όμως, η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Η αφαίρεση δεν μοιάζει με μια απλή εφαρμογή κανόνων, αλλά με ακόμη ένα επεισόδιο σε μια μακρά σύγχυση γύρω από το ASMR: το είδος όπου οι ψίθυροι, η αναπνοή, τα μικρά επαναλαμβανόμενα ηχητικά ερεθίσματα, η προσωπική προσοχή και οι ρόλοι φροντίδας χρησιμοποιούνται για χαλάρωση, ύπνο, συγκέντρωση ή ανακούφιση από το άγχος.

Το ASMR υπήρξε από την αρχή ένα είδος παρεξηγημένης εγγύτητας. Για πολλούς θεατές, είναι ένας τρόπος να ηρεμήσουν. Για άλλους, είναι απλώς περίεργο. Για τις πλατφόρμες, συχνά γίνεται πρόβλημα ταξινόμησης. Ένα πρόσωπο κοιτάζει την κάμερα από πολύ κοντά. Μια φωνή ψιθυρίζει. Ένα στόμα πλησιάζει το μικρόφωνο. Μια γυναίκα λέει στον θεατή ότι είναι ασφαλής, ότι όλα θα πάνε καλά, ότι μπορεί να κοιμηθεί. Πού τελειώνει η φροντίδα και πού αρχίζει η ερωτικοποίηση;

Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα της υπόθεσης. Όχι αν υπάρχει ερωτικό ASMR ,υπάρχει. Αλλά αν κάθε μορφή οικειότητας, τρυφερότητας ή χαμηλόφωνης παρουσίας, ειδικά όταν παράγεται από γυναίκες, θα αντιμετωπίζεται εξαρχής σαν ύποπτη. Οι δημιουργοί επιμένουν ότι το υλικό τους στο YouTube δεν ήταν πορνογραφικό ούτε φτιαγμένο για σεξουαλική ικανοποίηση. Πολλοί τονίζουν ότι το κοινό τους χρησιμοποιούσε αυτά τα βίντεο για ύπνο, αϋπνία, άγχος, μοναξιά ή μετατραυματικό στρες.

Η απώλεια, επομένως, δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι και αρχειακή. Δημιουργοί που ανέβαζαν βίντεο για χρόνια βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς πρόσβαση σε εκατοντάδες αρχεία, σχόλια, κοινότητες, χορηγίες, έσοδα και σχέσεις με θεατές. Για κάποιον που δουλεύει στο διαδίκτυο, ένα κανάλι δεν είναι απλώς βιτρίνα. Είναι εργαστήριο, βιογραφικό, ημερολόγιο, κοινότητα και μηχανισμός βιοπορισμού μαζί.

Η Slight Sounds, που δημιουργεί ASMR περιεχόμενο από το 2013 και το έχει κάνει πλήρη απασχόληση εδώ και χρόνια, περιέγραψε την αφαίρεση ως πλήγμα όχι μόνο στο εισόδημά της αλλά και στο έργο μιας ζωής. Η Bunnii, της οποίας το κανάλι είχε περίπου 227.000 συνδρομητές και περισσότερες από 55 εκατομμύρια προβολές, μίλησε για ανθρώπους που βασίζονταν σε αυτό το περιεχόμενο για να κοιμηθούν ή να διαχειριστούν το άγχος τους.

Το πιο αιχμηρό σημείο στην αντίδραση των δημιουργών είναι η αίσθηση ότι η πλατφόρμα υιοθετεί τελικά το βλέμμα εκείνων που σεξουαλικοποιούν το ASMR απ’ έξω. Αν ένα βίντεο με ψίθυρο, φροντίδα και προσωπική προσοχή θεωρείται ύποπτο επειδή κάποιοι το φετιχοποιούν, τότε η πλατφόρμα δεν προστατεύει απαραίτητα το κοινό. Μπορεί απλώς να τιμωρεί τις δημιουργούς για τον τρόπο με τον οποίο τις κοιτούν άλλοι.

Η υπόθεση ακουμπά μια μεγαλύτερη ιστορία για τη γυναικεία εργασία στο ίντερνετ. Οι γυναίκες δημιουργοί ξέρουν ότι το σώμα τους, η φωνή τους, το πρόσωπό τους ή ακόμη και η απλή εγγύτητα της κάμερας μπορούν ανά πάσα στιγμή να διαβαστούν ως σεξουαλική πρόσκληση, ανεξάρτητα από την πρόθεσή τους. Το ASMR, επειδή βασίζεται στην αίσθηση της οικειότητας, βρίσκεται διαρκώς πάνω σε αυτή τη γραμμή: είναι αρκετά προσωπικό ώστε να παρηγορεί, αλλά αρκετά κοντινό ώστε να παρεξηγείται.

Το YouTube είχε ήδη αυστηροποιήσει από το 2022 τη γλώσσα των πολιτικών του για το ASMR που θεωρείται σεξουαλικά διεγερτικό ή ικανοποιητικό. Από τότε, δημιουργοί του χώρου είχαν προειδοποιήσει ότι τα όρια παραμένουν ασαφή και ότι η εφαρμογή τους μπορεί να μοιάζει αυθαίρετη. Το νέο κύμα αφαιρέσεων αναζωπυρώνει ακριβώς αυτόν τον φόβο: ότι μια πλατφόρμα μπορεί να αλλάξει ή να εφαρμόσει διαφορετικά την ερμηνεία των κανόνων της και μέσα σε λίγες ώρες να διαγράψει δέκα χρόνια δουλειάς.

Υπάρχει βέβαια και το ζήτημα των εξωτερικών συνδέσμων. Ορισμένοι δημιουργοί ASMR έχουν ξεχωριστή παρουσία σε πλατφόρμες ενηλίκων, όπως OnlyFans ή Fansly, την οποία επιμένουν ότι κρατούν χωριστά από το περιεχόμενο που ανεβάζουν στο YouTube. Για τις πλατφόρμες, όμως, αυτός ο διαχωρισμός συχνά καταρρέει μέσα από τους κανόνες για links, προφίλ και διασταυρούμενη παρουσία. Ένας δημιουργός δεν κρίνεται μόνο από το τι υπάρχει στο βίντεό του, αλλά και από το τι μπορεί να βρίσκεται ένα κλικ παραπέρα.

Αυτό μεταφέρει τεράστια δύναμη στη μηχανή της πλατφόρμας. Το YouTube γίνεται ταυτόχρονα χώρος εργασίας, δικαστής προθέσεων, διαχειριστής αρχείου και ηθικός ταξινομητής. Μπορεί να αποφασίσει ότι ένα κανάλι είναι ασφαλές για χρόνια και μετά να το εξαφανίσει επειδή το ευρύτερο οικοσύστημα γύρω του θεωρείται πλέον προβληματικό. Για τον θεατή, αυτό μπορεί να μοιάζει με μια τεχνική απόφαση. Για τον δημιουργό, είναι απώλεια εισοδήματος, κοινότητας και πρόσβασης στο ίδιο του το έργο.

Γι’ αυτό η υπόθεση των ASMR καναλιών δεν αφορά μόνο ένα niche είδος του διαδικτύου. Αφορά το ποιος ορίζει την έννοια της σεξουαλικότητας στις πλατφόρμες. Αφορά το πώς αόρατοι κανόνες εφαρμόζονται σε ορατά σώματα. Αφορά το αν η μη σεξουαλική οικειότητα μπορεί ακόμη να υπάρξει online χωρίς να περνά από φίλτρα υποψίας.

Ένα στόμα που ψιθυρίζει, μια γυναίκα που κοιτάζει την κάμερα, μια φωνή που λέει «είσαι ασφαλής» μπορεί για χιλιάδες ανθρώπους να είναι απλώς μια τελετουργία ύπνου. Για έναν αλγόριθμο ή για έναν μηχανισμό moderation, μπορεί να γίνει ένδειξη κινδύνου. Ανάμεσα στα δύο βρίσκεται όλη η ασάφεια της σημερινής πλατφορμικής ζωής.

Και μέσα σε αυτή την ασάφεια, ολόκληρα αρχεία μπορούν να χαθούν πριν καν εξηγηθεί ακριβώς τι παραβίασαν.

Με στοιχεία από 404 Media