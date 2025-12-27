Youtube: «AI slop» είναι τo 20% των βίντεο που προτείνει ο αλγόριθμος σε νέους χρήστες

Πάνω από ένα στα πέντε βίντεο που προτείνει ο αλγόριθμος του YouTube σε νέους χρήστες είναι «AI slop», δηλαδή χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο που παράγεται με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με στόχο κυρίως τις προβολές και τα έσοδα, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας επεξεργασίας βίντεο Kapwing.

Η Kapwing ανέλυσε 15.000 από τα δημοφιλέστερα κανάλια διεθνώς (τα 100 πρώτα σε κάθε χώρα) και κατέληξε ότι 278 από αυτά ανεβάζουν αποκλειστικά τέτοιο περιεχόμενο. Τα συγκεκριμένα κανάλια συγκεντρώνουν συνολικά πάνω από 63 δισ. προβολές και 221 εκατ. συνδρομητές, με εκτιμώμενα ετήσια έσοδα περίπου 117 εκατ. δολάρια.

Σε ξεχωριστό τεστ, οι ερευνητές δημιούργησαν νέο λογαριασμό στο YouTube και διαπίστωσαν ότι 104 από τα πρώτα 500 βίντεο που εμφανίστηκαν στις προτάσεις ήταν «AI slop». Περίπου το ένα τρίτο των 500 βίντεο ταξινομήθηκε ως «brainrot», κατηγορία που περιλαμβάνει τόσο το AI slop όσο και άλλο περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας, σχεδιασμένο για να κρατά την προσοχή και να αποφέρει έσοδα.

Το φαινόμενο, σύμφωνα με τα ευρήματα, απλώνεται σε μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και τροφοδοτεί μια νέα «βιομηχανία» περιεχομένου, συχνά αποσπασματικού και εθιστικού. Ανάλυση του Guardian νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε εκτιμήσει ότι σχεδόν το 10% των ταχύτερα αναπτυσσόμενων καναλιών στο YouTube εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, παρά τις προσπάθειες της πλατφόρμας να περιορίσει το «μη αυθεντικό» περιεχόμενο.

Η Kapwing αναφέρει ότι τα κανάλια αυτά έχουν παγκόσμια απήχηση, με μεγάλα ακροατήρια σε χώρες όπως η Ισπανία, η Αίγυπτος, οι ΗΠΑ και η Βραζιλία. Μεταξύ των πιο προβεβλημένων παραδειγμάτων που καταγράφονται στην έρευνα είναι το ινδικό Bandar Apna Dost, με ιστορίες κινουμένων σχεδίων και «υπερβολικές» σκηνές δράσης, καθώς και κανάλια που φαίνεται να στοχεύουν παιδιά με απλοϊκές αφηγήσεις και πολύχρωμα σκηνικά.

Παράλληλα, ερευνητές και αναλυτές περιγράφουν μια πιο οργανωμένη «οικονομία» γύρω από το AI slop, με ομάδες σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων να μοιράζονται οδηγίες, ιδέες και ακόμη και επί πληρωμή «σεμινάρια» για το πώς μπορεί να παραχθεί περιεχόμενο που ευνοείται από τους αλγορίθμους. Η εικόνα περιπλέκεται, καθώς δεν είναι πάντα σαφές πώς και πόσο ανταμείβονται οι δημιουργοί από τα προγράμματα των πλατφορμών, ενώ στην αγορά υπάρχουν και φαινόμενα εξαπάτησης.

Το YouTube, από την πλευρά του, ανέφερε ότι η γενετική τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει τόσο σε υψηλής όσο και σε χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο, υπογραμμίζοντας ότι εφαρμόζει τους κανόνες της κοινότητας και αφαιρεί υλικό όταν παραβιάζει πολιτικές.

Με πληροφορίες από Guardian