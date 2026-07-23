«Ξέρω, ακούγεται κάπως αντιφατικό» - Γαστρεντερολόγος του Harvard ανατρέπει όσα νομίζαμε ότι ξέρουμε για την καυτερή πιπεριά

Τα καυτερά φαγητά ίσως σας βοηθούν να ζήσετε περισσότερο.

Με αυτή την πρόταση ξεκινά το νέο της βίντεο η γαστρεντερολόγος στο Harvard Medical School και αρθρογράφος υγείας της Washington Post, Dr. Trisha Pasricha, ανατρέποντας την εικόνα που έχει ο περισσότερος κόσμος για τροφές όπως οι καυτερές πιπεριές.

Ξεκινά το κλιπ της, με μια αναδρομή σε μελέτη του 2017, η οποία σύμφωνα με τη γιατρό διαπίστωσε ότι οι Αμερικανοί που κατανάλωναν καυτερές κόκκινες πιπεριές είχαν περίπου 13% μικρότερο κίνδυνο θανάτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της μελέτης, σε σύγκριση με όσους δεν τις κατανάλωναν.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη μακροζωία και την κατανάλωση καυτερών πιπεριών. Αυτό είναι συναρπαστικό. Ωστόσο, δεν έχουμε αποδείξει ότι οι πιπεριές είναι η αιτία αυτής της συσχέτισης», τόνισε.

Η κόκκινη πιπεριά τελικά, βοηθά στη λειτουργία της καρδιάς και του εντέρου

«Αυτό που γνωρίζουμε, όμως, είναι ότι τα πικάντικα τρόφιμα μπορούν να έχουν πολλά οφέλη για διάφορα μέρη του σώματός μας, όπως για παράδειγμα την καρδιά», πρόσθεσε και εξήγησε επικαλούμενη «ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές», οι οποίες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση κόκκινων πιπεριών μπορεί να αυξήσει την «καλή» χοληστερόλη (HDL). Ακόμη, είπε πως «όταν τρώμε πιο πικάντικα φαγητά, τείνουμε να χρησιμοποιούμε λιγότερο αλάτι, κάτι που θεωρητικά θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της υπέρτασης».

Αυτό συμβαίνει επειδή, όπως εξηγεί «τα πικάντικα τρόφιμα κάνουν τις γεύσεις να μας φαίνονται πιο αλμυρές. Και τα οφέλη τους δεν περιορίζονται μόνο στην καρδιά· φαίνεται ότι μπορούν να ωφελήσουν και το έντερο».

«Ξέρω ότι αυτό ακούγεται κάπως αντιφατικό, γιατί πολλοί λένε "απέφυγε τα πικάντικα αν έχεις στομαχικές ενοχλήσεις"» αναγνωρίζει η Dr. Trisha Pasricha και συνεχίζει: «Το καταλαβαίνω. Ωστόσο, τα πικάντικα τρόφιμα δεν προκαλούν στην πραγματικότητα χειρότερη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Η καψαϊκίνη που περιέχουν ενεργοποιεί τους ίδιους υποδοχείς με το οξύ, γι' αυτό και δίνει την αίσθηση της καούρας. Στην πραγματικότητα όμως, η καψαϊκίνη μειώνει την παραγωγή γαστρικού οξέος. Γι' αυτό και η κατανάλωση πικάντικων τροφών μπορεί να προστατεύει από τα έλκη».

«Όλα αυτά βέβαια δεν σημαίνουν ότι πρέπει να το παρακάνετε», κατέληξε, τονίζοντας ότι εάν σας αρέσουν τα πικάντικα φαγητά, μπορείτε να συνεχίστε να τα απολαμβάνετε, πάντα με μέτρο. Αν δεν σας αρέσουν, δεν είναι τόσο σημαντικοί οι λόγοι να αρχίσετε να τα καταναλώνετε.

Με πληροφορίες από Trisha Pasricha, MD, MPH / Instagram