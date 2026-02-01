Ξεκίνησαν τα SMS για δωρεάν εξετάσεις για τα νεφρά – Ποιοι τις δικαιούνται

Τα πρώτα SMS για το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τα νεφρά, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Προλαμβάνω», έχουν ήδη αρχίσει να αποστέλλονται.

Στο νέο αυτό σκέλος του «Προλαμβάνω» είχε αναφερθεί πρόσφατα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από βίντεο στο TikTok, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης ενώ αναφέρθηκε στο θέμα και στη σημερινή του ανάρτηση στα social.

Χαρακτηριστικά, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί της Κυριακής, «την εβδομάδα αυτή ξεκίνησε, επίσης, η σταδιακή αποστολή SMS σε πολίτες-δικαιούχους για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα πρόληψης της νεφρικής δυσλειτουργίας. Πρόκειται για ακόμη ένα βήμα στην προσπάθειά μας να περάσουμε από τη θεραπεία στην πρόληψη, εντοπίζοντας έγκαιρα προβλήματα υγείας που συχνά εξελίσσονται αθόρυβα».

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων «Προλαμβάνω», μέσω του οποίου, μέχρι σήμερα, πάνω από 5,1 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει τις προληπτικές εξετάσεις με ουσιαστικά αποτελέσματα στον έγκαιρο εντοπισμό σοβαρών νοσημάτων. «Θυμίζω ότι τα προγράμματα αφορούν στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του καρκίνου του παχέος εντέρου, του καρδιαγγειακού κινδύνου και -το πιο πρόσφατο -για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων» πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Κάτι ακόμη να προσθέσω σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία: από τις συνολικά 16.000 προσλήψεις που θα γίνουν μέσα στο 2026 στο Δημόσιο, περίπου 5.000 προσλήψεις θα γίνουν στο ΕΣΥ, κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού και προσωπικού υποστήριξης. Εντωμεταξύ, αυξάνουμε την αμοιβή των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ από 10 σε 13 ευρώ -μια αύξηση που αντιλαμβάνομαι δεν φαίνεται μεγάλη, αλλά είναι η πρώτη έπειτα από 16 χρόνια και χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς προέρχεται από εξοικονόμηση πόρων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ραντεβού».

Γιατί είναι σημαντικός ο έλεγχος στα νεφρά

Ο έλεγχος στα νεφρά είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη διατήρηση της καλής υγείας του ανθρώπου, καθώς τα νεφρά αποτελούν ζωτικά όργανα του οργανισμού. Ο βασικός τους ρόλος είναι να φιλτράρουν το αίμα, απομακρύνοντας άχρηστες και βλαβερές ουσίες, καθώς και την περίσσεια υγρών, τα οποία αποβάλλονται μέσω των ούρων. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στην ισορροπία του οργανισμού και στην καλή λειτουργία όλων των συστημάτων του σώματος.

Επιπλέον, τα νεφρά ρυθμίζουν τα επίπεδα ηλεκτρολυτών, όπως το νάτριο και το κάλιο, που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των μυών και της καρδιάς. Παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην παραγωγή ορμονών που βοηθούν στη δημιουργία των ερυθρών αιμοσφαιρίων και στη διατήρηση της υγείας των οστών.

Ο τακτικός έλεγχος των νεφρών είναι απαραίτητος, επειδή πολλές νεφρικές παθήσεις εξελίσσονται χωρίς εμφανή συμπτώματα στα αρχικά στάδια. Έτσι, ένα άτομο μπορεί να έχει πρόβλημα στα νεφρά χωρίς να το γνωρίζει. Μέσω εξετάσεων αίματος και ούρων, οι γιατροί μπορούν να εντοπίσουν έγκαιρα τυχόν δυσλειτουργίες και να προτείνουν την κατάλληλη θεραπεία ή αλλαγές στον τρόπο ζωής.