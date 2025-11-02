Xania Monet: Η πρώτη AI τραγουδίστρια στα μουσικά charts, υπέγραψε συμβόλαιο 3 εκατομμυρίων

Η τεχνητή νοημοσύνη κατακτά και τη μουσική βιομηχανία. Η Xania Monet, μια AI τραγουδίστρια, έγινε σύμφωνα με το Billboard «η πρώτη γνωστή καλλιτέχνις τεχνητής νοημοσύνης που πέτυχε ραδιοφωνική επιτυχία ικανή να τη φέρει στα μουσικά charts».

Η Monet εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα αμερικανικά charts το καλοκαίρι του 2025 και έκτοτε έχει συμπεριληφθεί σε πολλές λίστες του Billboard, όπως το Hot Gospel Songs με το τραγούδι Let Go, Let God και το Hot R&B Songs με το How Was I Supposed to Know. Τώρα υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο εκατομμυρίων με τη δισκογραφική Hallwood Media, ύστερα από αυτό που το περιοδικό περιγράφει ως «πόλεμο προσφορών».

Η επιτυχία της Monet έρχεται σε μια στιγμή που ο χώρος του θέαματος παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στους ψηφιακούς καλλιτέχνες, καθώς επικρατεί ο φόβος ότι οι εικονικές περσόνες θα εκτοπίσουν τους ανθρώπινους δημιουργούς. Παρ’ όλα αυτά, η δημοφιλία τους αυξάνεται. Η Monet έχει ήδη πάνω από 146.000 ακολούθους στο Instagram, ένδειξη ότι το κοινό αποδέχεται την ιδέα μιας «τεχνητής» τραγουδίστριας, ακόμη κι αν η βιομηχανία τη βλέπει με σκεπτικισμό.

Στο προφίλ της στην Apple Music, η Monet περιγράφεται ως «τεχνητή φωνή με ύφος σύγχρονης R&B, εμπνευσμένη από την παράδοση της εκκλησιαστικής μουσικής», στο πνεύμα τραγουδιστριών όπως η Keyshia Cole, η K. Michelle και η Muni Long. Δημιουργός της είναι η ποιήτρια από το Μισισίπι Telisha Nikki Jones, η οποία γράφει τους στίχους και χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Suno, μια γενετική πλατφόρμα παραγωγής μουσικής με AI.

Η Monet κυκλοφόρησε τον Αύγουστο το πρώτο της άλμπουμ, «Unfolded», με 24 τραγούδια, ενώ τον Σεπτέμβριο ακολούθησε ένα επτά κομματιών EP με τίτλο «Pieces Left Behind». Σε ανακοίνωση της ομάδας της, η AI τραγουδίστρια περιγράφεται ως φωνή με «ζεστό, soul ύφος» και «ανθρώπινη εκφραστικότητα».

Ο Ρόμελ Μέρφι, που δηλώνει μάνατζέρ της και μίλησε στο CNN, υποστήριξε ότι το εγχείρημα δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει τους ανθρώπινους καλλιτέχνες. «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον δημιουργό· αυτό δεν είναι ο στόχος μας», είπε. «Δεν μειώνει τη δημιουργικότητα ούτε αφαιρεί από την ανθρώπινη εμπειρία. Είναι ένα νέο πεδίο, και όπως κάθε αλλαγή, άλλοι το αποδέχονται και άλλοι το φοβούνται».

Το Billboard ανέφερε ότι μόνο τους τελευταίους μήνες τουλάχιστον έξι AI ή «υβριδικοί» καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να μπουν στα charts, σε είδη που κυμαίνονται από γκόσπελ και ροκ μέχρι κάντρι. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς εμφανίζονται με ανώνυμη ή ασαφή προέλευση, γεγονός που δυσκολεύει τη διάκριση ανάμεσα σε «ανθρώπινη» και «παραγόμενη» δημιουργία.

Ο Μέρφι θεωρεί ότι το φαινόμενο είναι απλώς μια φυσική εξέλιξη της μουσικής. «Ο Μάικλ Τζάκσον και ο Πρινς δεν είναι πια μαζί μας, αλλά οι νέοι συνεχίζουν να ακούν τα τραγούδια τους», σημείωσε. «Η μουσική εξελίσσεται – το ζητούμενο είναι να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η αλήθεια της».

Ωστόσο, οι αντιδράσεις από τους μουσικούς είναι έντονες. Η τραγουδίστρια Kehlani σχολίασε σε βίντεο στο TikTok (το οποίο στη συνέχεια διέγραψε) ότι «υπάρχει μια AI καλλιτέχνις R&B που μόλις υπέγραψε συμβόλαιο εκατομμυρίων χωρίς να κάνει τίποτα η ίδια». «Τίποτα και κανείς δεν θα μπορέσει να μου δικαιολογήσει την AI», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από CNN