Το X επιτρέπει ακόμη την ανάρτηση σεξουαλικού περιεχομένου που δημιουργείται με το Grok AI

Το X εξακολουθεί να επιτρέπει στους χρήστες του, να δημοσιεύουν εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου που δημιουργούνται με το Grok AI.

Παρά τις δηλώσεις της εταιρείας ότι έχει αντιμετωπίσει την κακή χρήση του, δημοσιογράφοι του Guardian κατάφεραν να δημιουργήσουν με τη βοήθεια του Grok AI βίντεο από φωτογραφίες ντυμένων γυναικών, όπου εμφανίζονται να αφαιρούν τα ρούχα τους.

Τα βίντεο αυτά μπορούσαν να αναρτηθούν δημόσια στο X χωρίς κανένα σημάδι επεξεργασίας ή ελέγχου, καθιστώντας τα άμεσα ορατά σε οποιονδήποτε χρήστη.

Παρά τους περιορισμούς που ανακοίνωσε πρόσφατα το δίκτυο του Έλον Μασκ, η εφαρμογή Grok Imagine συνεχίζει να ανταποκρίνεται σε εντολές για ψηφιακή αφαίρεση ρούχων από εικόνες πραγματικών γυναικών.

Οι δημοσιογράφοι ανέβασαν φωτογραφίες πλήρως ντυμένων γυναικών και ζήτησαν από το εργαλείο να τις ντύσει με μπικίνι, με αποτέλεσμα η πλατφόρμα να δημιουργεί σύντομα βίντεο τύπου στριπτίζ. Η Rebecca Hitchen, επικεφαλής πολιτικής στην End Violence Against Women Coalition, τόνισε ότι η δυνατότητα αυτή δεν θα έπρεπε να είναι διαθέσιμη, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ένδειξη ότι το X δεν αντιμετωπίζει σοβαρά την ηλεκτρονική βία κατά των γυναικών. Κάλεσε μάλιστα την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και την Ofcom να ασκήσουν πίεση στις πλατφόρμες ώστε να σταματήσει η διάδοση περιεχομένου σεξουαλικής κακοποίησης μέσω εικόνων.

Η βρετανική κυβέρνηση και αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και η τεχνολογική γραμματέας Λιζ Κένταλ, χαιρέτισαν τα βήματα του X αλλά τόνισαν ότι περιμένουν πλήρη συμμόρφωση με τους νόμους περί διαδικτυακής ασφάλειας. Η Ofcom συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστώσει τι πήγε λάθος και τι μέτρα λαμβάνονται.

Παρά την αντιπαράθεση, η δημοσιότητα φαίνεται να έχει ενισχύσει τη χρήση του Grok, με τον Έλον Μασκ να ανακοινώνει ότι η δημοτικότητα και η χρήση του εργαλείου αυξάνονται παγκοσμίως.

Η βρετανική κυβέρνηση υπενθύμισε ότι ο νόμος για την διαδικτυακή ασφάλεια απαιτεί από πλατφόρμες όπως το X να αποτρέπουν την εμφάνιση παράνομου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων μη συναινετικών γυμνών εικόνων και παιδικής κακοποίησης, και σχεδιάζει επιπλέον νομοθεσία για τη δημιουργία εργαλείων που παράγουν τέτοιες εικόνες χωρίς συναίνεση.

Με πληροφορίες από Guardian