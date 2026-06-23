WhatsApp: Ιδρυτής ινδικής start-up αναλαμβάνει τα ηνία της εταιρείας

Ο επικεφαλής της WhatsApp, Will Cathcart, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη θέση του.

Ο Cathcart ηγείτο της δημοφιλούς πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων της Meta για σχεδόν επτά χρόνια και συνέβαλε στην ανάπτυξη των λειτουργιών ιδιωτικής επικοινωνίας της σε περισσότερους από τρία δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, δήλωσε ότι, παρότι η πλατφόρμα βρίσκεται «στην ισχυρότερη θέση που είχε ποτέ», ένιωσε πως «ήταν η κατάλληλη στιγμή να κάνει ένα βήμα πίσω».

Ο Cathcart θα συνεχίσει να έχει ρόλο στην ηγετική ομάδα της Meta, ενώ ο Kunal Shah, ιδρυτής της ινδικής start-up, Cred, αναλαμβάνει επικεφαλής του WhatsApp.

Ο ιδρυτής του Facebook και διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, δήλωσε ότι ο Shah δημιούργησε «μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εταιρείες της Ινδίας» μέσω της Cred.

Πρόσθεσε ότι «διαθέτει τη νοοτροπία του δημιουργού και τη διεθνή οπτική που χρειάζονται για να διοικήσει τη μεγαλύτερη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στον κόσμο».

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Kunal ώστε το WhatsApp να συνεχίσει να είναι η καλύτερη υπηρεσία για δισεκατομμύρια ανθρώπους και εκατομμύρια επιχειρήσεις», δήλωσε ο Ζάκερμπεργκ.

Η Cred, με έδρα τη Bengaluru, επιδιώκει να αλλάξει τον κλάδο των πληρωμών στην Ινδια μέσω μιας υπηρεσίας «μόνο για μέλη», η οποία επιβραβεύει άτομα με υψηλά εισοδήματα όταν εξοφλούν εγκαίρως τις πιστωτικές τους κάρτες.

Πριν ιδρύσει την Cred το 2018, ο Shah δραστηριοποιήθηκε ως επενδυτής και σύμβουλος σε διάφορες start-ups στην Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn.

Ο ίδιος έγραψε τη Δευτέρα ότι θα παραμείνει μέτοχος της Cred ενώ αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα στη WhatsApp. Πρόσθεσε επίσης ότι η Cred έχει αντλήσει επενδύσεις ύψους 900 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 679 εκατ. λιρών) από τη Meta.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η επένδυση αυτή δίνει στη Meta ποσοστό περίπου 20% στην εταιρεία.

Ο Shah διευκρίνισε ότι, παρότι η Meta θα συμμετέχει ως μειοψηφικός επενδυτής στην Cred, δεν θα έχει «καμία πρόσβαση στα δεδομένα των μελών».

Η αλλαγή ηγεσίας στη WhatsApp έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Meta επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την ήδη ισχυρή παρουσία της εφαρμογής στην Ινδία.

Το WhatsApp ανήκει στην «οικογένεια εφαρμογών» της Meta, μαζί με το Facebook, το Instagram και το Messenger, τα οποία εξυπηρετούν δισεκατομμύρια χρήστες. Η εταιρεία προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδά της μέσω διαφημίσεων, συνδρομητικών υπηρεσιών επί πληρωμή και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Η εφαρμογή χρησιμοποιείται ευρέως στην Ινδία, με περίπου 853 εκατομμύρια χρήστες, σύμφωνα με στοιχεία του World Population Review.

Ωστόσο, η WhatsApp έχει βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο ελέγχων και επικρίσεων στη χώρα σχετικά με ζητήματα ιδιωτικότητας και διαμοιρασμού δεδομένων με τη μητρική του εταιρεία, τη Meta.

Με πληροφορίες από BBC