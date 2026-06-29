Το WhatsApp φέρνει usernames και κρύβει τους αριθμούς τηλεφώνου

Οι χρήστες του WhatsApp θα μπορούν σταδιακά να επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς να ανταλλάσσουν αριθμούς τηλεφώνου, καθώς η εφαρμογή ετοιμάζει την καθολική διάθεση μοναδικών usernames.

Η αλλαγή θα εφαρμοστεί παγκοσμίως μέσα στους επόμενους μήνες και αφορά περίπου τρία δισεκατομμύρια λογαριασμούς. Από τη Δευτέρα, οι χρήστες θα αρχίσουν να μπορούν να δεσμεύουν όνομα χρήστη μέσα από την εφαρμογή, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.

Μόλις η λειτουργία ενεργοποιηθεί πλήρως, δύο χρήστες θα μπορούν να συνδέονται στο WhatsApp ανταλλάσσοντας μόνο τα usernames τους. Ο αριθμός τηλεφώνου δεν θα εμφανίζεται πλέον ως απαραίτητο στοιχείο για την πρώτη επαφή, αν και θα εξακολουθεί να απαιτείται για τη δημιουργία λογαριασμού.

Η εταιρεία, που ανήκει στη Meta, παρουσιάζει τη νέα λειτουργία ως μέτρο ιδιωτικότητας. Η Αλις Νιούτον Ρεξ, επικεφαλής προϊόντος του WhatsApp, δήλωσε ότι πολλοί χρήστες δεν θέλουν πάντα να δίνουν τον αριθμό τους για να επικοινωνήσουν με άλλους, ειδικά σε ομαδικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με την ίδια, στόχος είναι να αποκτήσουν οι χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται στην εφαρμογή.

Τα usernames θα μπορούν να έχουν έως 35 χαρακτήρες. Οι περιορισμοί θα είναι λίγοι, αλλά ορισμένα ονόματα που ανήκουν σε προβεβλημένα πρόσωπα ή αξιωματούχους δεν θα είναι διαθέσιμα σε άλλους χρήστες.

Οι χρήστες θα μπορούν να αλλάζουν ή να αφαιρούν το όνομα χρήστη όποτε θέλουν. Παράλληλα, θα παραμείνουν διαθέσιμες οι επιλογές αποκλεισμού και αναφοράς ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

WhatsApp: Περισσότερη ιδιωτικότητα, αλλά όχι ανωνυμία

Η λειτουργία θυμίζει αντίστοιχη δυνατότητα που είχε εισαγάγει το Signal το 2024. Ωστόσο, ειδικοί στην ιδιωτικότητα τονίζουν ότι η απόκρυψη του αριθμού τηλεφώνου δεν σημαίνει πως το WhatsApp γίνεται πλήρως ιδιωτική πλατφόρμα.

Η Καρίσα Βελίζ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συγγραφέας του βιβλίου Privacy is Power, χαρακτήρισε χρήσιμη τη νέα λειτουργία, αλλά σημείωσε ότι το WhatsApp δεν είναι συνολικά μια εφαρμογή φιλική προς την ιδιωτικότητα.

Οπως είπε, η εφαρμογή συλλέγει πολλά μεταδεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ. Υπενθύμισε επίσης ότι το WhatsApp ανήκει στη Meta, μία από τις εταιρείες τεχνολογίας που έχουν δεχθεί έντονη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται ζητήματα προσωπικών δεδομένων.

Το WhatsApp δεν χρησιμοποιεί το περιεχόμενο των ιδιωτικών συνομιλιών για διαφήμιση. Τα μηνύματα προστατεύονται με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, κάτι που σημαίνει ότι η εταιρεία δεν μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενό τους.

Μπορεί όμως να αξιοποιεί άλλα δεδομένα, όπως με ποιον επικοινωνεί ένας χρήστης και πότε, για τη στήριξη του διαφημιστικού της μοντέλου.

Δεν θα υπάρχει δημόσιος κατάλογος usernames

Οταν η νέα λειτουργία ενεργοποιηθεί πλήρως, οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών δεν θα είναι ορατοί στις ατομικές επαφές μέσα από την εφαρμογή. Δεν θα υπάρχει, πάντως, δημόσιος κατάλογος usernames, ώστε κάποιος να αναζητά μαζικά χρήστες.

Η ελάχιστη ηλικία χρήσης του WhatsApp παραμένει τα 13 έτη.

Η αλλαγή στα usernames έρχεται σε περίοδο διοικητικών αλλαγών για την πλατφόρμα. Το WhatsApp ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ο Κουνάλ Σαχ, ιδρυτής ινδικής fintech startup, αναλαμβάνει επικεφαλής της εφαρμογής, καθώς ο Γουίλ Κάθκαρτ αποχωρεί από τη θέση έπειτα από επτά χρόνια.

Με πληροφορίες από BBC