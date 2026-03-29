Washington Post: Οι boomers είναι τα νέα «iPad Kids» και δεν ξεκολλούν από το κινητό τους

Παρόλο που οι περισσότερες έρευνες έχουν στραφεί στην επιρροή των κινητών τηλεφώνων στις μικρότερες ηλικίες και, δη, στους ανηλίκους, άρθρο της Washington Post στέκεται σε μία γενιά, στην οποία το smartphone έχει γίνει προέκταση του χεριού τους: στους baby boomers.

Το κινητό δεν φεύγει από το χέρι τους, χτυπάει, ειδοποιήσεις «σκάνε» σε άκυρες ώρες και συχνά παίζει -δυνατά- βίντεο από το Facebook, γεμίζοντας τον χώρο με ήχο και εικόνα. Είναι μόνιμη συντροφιά, και μία πηγή διάσπασης, είτε πρόκειται για οικογενειακά τραπέζια είτε για εξόδους με φίλους. Και όταν μένουν μόνοι στο σπίτι, μετατρέπεται σε εργαλείο ατελείωτου doomscrolling που «καταπίνει» ώρες.

Δεν πρόκειται για παιδιά της Gen Z ή «screenagers» (των εφήβων που είναι προσκολλημένοι σε μία οθόνη). Είναι άνθρωποι άνω των 65 ετών, περιγράφει η Washington Post παρουσιάζοντας και τα σχετικά στοιχεία από νέες έρευνες.

Boomers: Αύξηση στη χρήση των social media

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση social media στις μεγαλύτερες ηλικίες αυξάνεται ραγδαία: από 11% το 2010 σε 45% το 2021. Και για πρώτη φορά, παιδιά και εγγόνια εκφράζουν ανησυχία ότι οι γονείς τους ενδέχεται να αναπτύσσουν εξάρτηση από τις οθόνες.

Ο 24χρονος, Τζέιμς Σάλιβαν χαρακτηριστικά, παρατήρησε ότι η χρήση κινητού των γονιών του εκτοξεύτηκε μετά τη συνταξιοδότησή τους στη Φλόριντα: «Πηγαίνω για φαγητό και είναι και οι δύο στο κινητό, να σκρολάρουν στο Facebook ή να βλέπουν memes με AI. Και σκέφτομαι: γιατί ήρθα; Θα μπορούσα να το κάνω αυτό από το σπίτι».

Παρόμοια εμπειρία έχει και ο Μπρένταν Μόριακ. Ο ίδιος προσπαθούσε να μειώσει τον χρόνο ενασχόλησης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο πατέρας του είχε «κολλήσει» με chatbots και η μητέρα του χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη ακόμα και για να αποφασίσει ποια πετσέτα να αγοράσει.

«Οι Gen X και οι boomers έχουν πλέον “κολλήσει” με το ChatGPT και τα κινητά. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι περισσότερο στο κινητό απ’ ό,τι εγώ», σημειώνει.

Στο διαδίκτυο, παρόμοιες ιστορίες πληθαίνουν. Σε ένα viral thread στο Reddit με τίτλο «Είναι όλοι οι γονείς μας εθισμένοι στα κινητά;», χρήστες περιγράφουν γονείς που δεν αποχωρίζονται το Twitter, το YouTube ή παιχνίδια στο κινητό, ακόμη και όταν βρίσκονται με την οικογένειά τους.

Τι έδειξε έρευνα της Nielsen για τη χρήση των κινητών από τους boomers

Έρευνα του 2025 της Nielsen δείχνει ότι οι άνω των 65 περνούν -πλέον- σχεδόν διπλάσιο χρόνο στο YouTube σε σχέση με πριν δύο χρόνια, ενώ συνολικά οι άνω των 50 αφιερώνουν περίπου 22 ώρες την εβδομάδα στις συσκευές τους. Παράλληλα, είναι πιο πιθανό να διαθέτουν τάμπλετ, φορητούς υπολογιστές και «έξυπνες τηλεοράσεις» από άτομα κάτω των 25.

Παρότι έχουν γίνει πολλές μελέτες για τη χρήση οθονών από εφήβους, οι επιπτώσεις της «ψηφιακής υπερκατανάλωσης» στη συνταξιοδότηση δεν έχουν ακόμη πλήρως κατανοηθεί, ούτε για τους ίδιους ούτε για τις οικογένειές τους.

Μια γυναίκα από την Ουάσινγκτον περιγράφει ότι οι πεθεροί της, όταν επισκέπτονται τα εγγόνια τους, περνούν τον περισσότερο χρόνο στο κινητό: «Αν η γιαγιά δεν μπορεί να διαβάσει ένα παραμύθι χωρίς να απαντήσει σε κλήση, τι μήνυμα δίνει;» λέει.

Το φαινόμενο φαίνεται να ενισχύθηκε από την πανδημία. Από το 2020, δραστηριότητες όπως κοινωνικές συναναστροφές, ιατρικά ραντεβού και οικογενειακές συναντήσεις μεταφέρθηκαν online, κάνοντας τους μεγαλύτερους πιο εξοικειωμένους με την τεχνολογία.

Παράλληλα, οι σημερινοί συνταξιούχοι είναι πιο «ψηφιακά εγγράμματοι» από προηγούμενες γενιές, καθώς πολλοί εργάζονταν ήδη σε περιβάλλοντα με υπολογιστές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 74χρονη Teresa Searcy, η οποία δηλώνει ότι περνά περίπου τέσσερις ώρες την ημέρα στο κινητό της, κυρίως σε social media ή παιχνίδια.

«Δούλευα όταν ξεκίνησε η ψηφιοποίηση. Θυμάμαι τη μετάβαση από τις γραφομηχανές στους υπολογιστές», λέει.

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο ελεύθερος χρόνος της συνταξιοδότησης, αλλά και τα προβλήματα ύπνου που οδηγούν σε περισσότερες ώρες μπροστά στην οθόνη.

Πότε ξεκινά το πραγματικό πρόβλημα στη χρήση των κινητών

Όμως πότε η χρήση γίνεται πρόβλημα;

Η Ελίζαμπεθ Σάντος, πρόεδρος της Αμερικανικής Εταιρείας Γηριατρικής Ψυχιατρικής, εξηγεί ότι το κρίσιμο όριο είναι όταν η οθόνη αντικαθιστά την πραγματική κοινωνική επαφή.

«Αν επιλέγεις την οθόνη αντί για την παρουσία άλλων ανθρώπων, τότε υπάρχει πρόβλημα», σημειώνει.

Σε αντίθεση με τους νέους, οι οποίοι μεγαλώνουν με κανόνες και περιορισμούς για τη χρήση οθονών, οι μεγαλύτεροι δεν έχουν αντίστοιχη καθοδήγηση. Ωστόσο, η χρήση δεν είναι πάντα αρνητική. Από τα βίντεο μέχρι τα παιχνίδια και την ενημέρωση, οι οθόνες μπορούν να μειώσουν τη μοναξιά, ένα πρόβλημα που στους ηλικιωμένους έχει επιπτώσεις συγκρίσιμες με το κάπνισμα.

Όπως επισημαίνει ο ερευνητής Patrick Raue, η διαδικτυακή επικοινωνία μπορεί να προσφέρει αίσθηση συντροφικότητας, ειδικά όταν δεν υπάρχουν άλλες επιλογές.

Με πληροφορίες από Washington Post