Wall Street: Απώλειες 797 δισ. για τους μεγάλους της τεχνολογίας, εν μέσω ανησυχιών για τις δαπάνες AI

Τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τους από τον Απρίλιο του 2025 κατέγραψαν την Πέμπτη οι τεχνολογικοί κολοσσοί της λεγόμενης «Magnificent Seven».

Ο σχετικός δείκτης που παρακολουθεί τις μεγάλες 7 εταιρείες (Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoftm Amazon, Meta, Tesla) υποχώρησε κατά 4,8%, «σβήνοντας» 797 δισ. δολάρια από τη συνολική τους χρηματιστηριακή αξία. Κύμα ρευστοποιήσεων συμπαρέσυρε ολόκληρη την αγορά, με τον δείκτη S&P 500 να υποχωρεί κατά 1,2% και τον τεχνολογικό Nasdaq 100 να σημειώνει απώλειες 1,9%.

Αφορμή στάθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Alphabet και της Tesla που ανακοινώθηκαν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης. Τα αποτελέσματα αυτά προβλημάτισαν τους επενδυτές, πυροδοτώντας αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του ράλι στην τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο τροφοδοτεί τη Wall Street εδώ και πάνω από τρία χρόνια.

Η Alphabet, μητρική της Google, ανέβασε τις προβλέψεις για τις επενδυτικές της δαπάνες έως και τα 205 δισ. δολάρια φέτος. Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλόν Μασκ, προειδοποίησε τους επενδυτές ότι το 2026 θα είναι «μια χρονιά τεράστιων κεφαλαιουχικών δαπανών», την ώρα που η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων ανακοίνωσε κέρδη πολύ κατώτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Τις μικρότερες απώλειες η Apple

Η μετοχή της Tesla έκανε βουτιά 15% την Πέμπτη, καταγράφοντας τη χειρότερη συνεδρίαση από τον Μάρτιο του 2025, ενώ η Alphabet υποχώρησε κατά 7,1%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση της από τον Μάιο του 2025.

Απώλειες σημείωσαν και οι υπόλοιπες πρωταγωνίστριες των δαπανών AI: η Microsoft υποχώρησε κατά 2,2%, η Amazon κατά 4,6% και η Meta κατά 3,4%. Και οι τρεις εταιρείες ανακοινώνουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα την ερχόμενη εβδομάδα.

Αν και όλες οι μετοχές των «Magnificent Seven» έκλεισαν στο «κόκκινο», η Apple κατέγραψε τις μικρότερες απώλειες. H εταιρεία με έδρα το Κουπερτίνο έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό εκτός του «πυρετού» επενδύσεων στο AI, μια στρατηγική που οι επενδυτές επιβραβεύουν το τελευταίο διάστημα. Η μετοχή της ενισχύεται κατά 11% τον τρέχοντα μήνα και κατά 18% από την αρχή του έτους.

Με πληροφορίες από Bloomberg