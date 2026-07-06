Unicef: 20 εκατομμύρια παιδιά χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και την υιοθετούν ταχύτερα από τους ενήλικες

Τουλάχιστον 20 εκατομμύρια παιδιά σε 10 χώρες έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με νέα ανάλυση της UNICEF, με πολλούς νέους να υιοθετούν την τεχνολογία πολύ ταχύτερα από τους ενήλικες.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ανέφερε ότι τα παιδιά ξεπερνούν τους ενήλικες, υιοθετώντας την τεχνητή νοημοσύνη με ρυθμό πάνω από τρεις φορές ταχύτερο, βάσει στοιχείων που συλλέχθηκαν από τις 10 χώρες της έρευνας.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά, δηλαδή περίπου ένα στα δέκα, δήλωσαν ότι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη «για συμβουλές σχετικά με θέματα που τα απασχολούν». Παράλληλα, εκτιμάται ότι 13 εκατομμύρια παιδιά χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να υποστηρίξουν τη μάθησή τους και να ολοκληρώσουν τις σχολικές τους εργασίες.

Η UNICEF επισήμανε ότι η ταχεία εξάπλωση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται ταχύτερα από τις προσπάθειες ρύθμισης της τεχνολογίας, αφήνοντας τα παιδιά ιδιαίτερα εκτεθειμένα.

«Τα παιδιά εκτίθενται περισσότερο στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης – συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται, των επιχειρηματικών μοντέλων στα οποία βασίζονται και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα – ενώ διαθέτουν πολύ λιγότερη δύναμη να τα αποφύγουν ή να τα αμφισβητήσουν», ανέφερε η UNICEF, προσθέτοντας ότι «τα περισσότερα πλαίσια διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης δεν δίνουν προτεραιότητα στα παιδιά».

Ο οργανισμός προειδοποίησε επίσης ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στους νέους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες.

«Τα στοιχεία σχετικά με τον ρόλο της στην γνωστική ανάπτυξη, τη συναισθηματική εξάρτηση και την έκθεση σε κινδύνους μόλις αρχίζουν να διαμορφώνονται», ανέφερε η UNICEF. «Στην πράξη, μια ολόκληρη γενιά μεγαλώνει μέσα σε ένα παγκόσμιο πείραμα».

Για τι ανησυχούν τα παιδιά

Τα ίδια τα παιδιά εξέφρασαν επίσης ανησυχίες για την τεχνολογία. Σύμφωνα με την ανάλυση, το ένα τρίτο των παιδιών στις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι ανησυχεί για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης «με σκοπό την εξαπάτηση και την παραπλάνηση των ανθρώπων ή τη διάδοση παραπληροφόρησης», ενώ το ένα τέταρτο φοβάται ότι οι εικόνες ή τα βίντεό τους θα μπορούσαν να υποστούν επεξεργασία και να μετατραπούν σε σεξουαλικά deepfakes.

Η UNICEF ανέφερε ότι πολλά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι προσβάσιμα στα παιδιά χωρίς επαρκείς δικλείδες προστασίας, χαρακτηρίζοντας την ασφάλεια «φαινομενικά μια εκ των υστέρων σκέψη».

Τα ευρήματα δημοσιοποιήθηκαν ενόψει του πρώτου Παγκόσμιου Διαλόγου για τη Διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Ηνωμένα Έθνη.

Η UNICEF καλεί τις κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα και τους υπόλοιπους εταίρους να ενσωματώσουν τα δικαιώματα των παιδιών – και ιδιαίτερα το δικαίωμά τους στην ασφάλεια και την προστασία – στο παγκόσμιο πλαίσιο διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ των προτάσεων του οργανισμού είναι η επένδυση στην έρευνα για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών, με ιδιαίτερη έμφαση στους πιθανούς κινδύνους.

Η UNICEF χαρακτήρισε την τρέχουσα περίοδο ως «μια καθοριστική στιγμή», τονίζοντας ότι «οι αποφάσεις που θα ληφθούν σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη θα διαμορφώσουν την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα, την ευημερία και την ισότιμη πρόσβαση των παιδιών στις ευκαιρίες για τις επόμενες δεκαετίες».

Με πληροφορίες από euronews.com