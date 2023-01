To Twitter εγκαινιάζει νέα λειτουργία - Θυμίζει TikTok

Σε μια αλλαγή που μεταμορφώνει την αρχική σελίδα του εκάστοτε χρήστη προχωρά το Twitter με την προσθήκη της επιλογής «For You».

Από σήμερα, οι χρήστες σε συσκευές iOS θα μπαίνουν αυτομάτως σε μια νέα καρτέλα στην αρχική σελίδα με την ονομασία For You όταν ανοίγουν την εφαρμογή.

Το For You –που φέρει το ίδιο όνομα με τη λειτουργία του TikTok– θα δείχνει tweets από λογαριασμούς που ακολουθούν οι χρήστες, αλλά και δεν ακολουθούν, όλα επιλεγμένα από έναν αλγόριθμο βάσει ενδιαφερόντων τους.

Οι χρήστες του Twitter σε περιβάλλον iOS θα μπορούν επίσης να εναλλάσσουν τις σελίδες μεταξύ For You και Following - που εμφανίζει ποστ από λογαριασμούς που ήδη ακολουθούν οι χρήστες.

Η καρτέλα Following εμφανίζει tweets από λογαριασμούς που ακολουθούν οι χρήστες με αντίστροφη χρονολογική σειρά, με τα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα στην κορυφή.

Και τα δύο αυτά tab ήταν διαθέσιμες στο παρελθόν με διαφορετικές ονομασίες.

Η αλλαγή ανακοινώθηκε επισήμως σήμερα, ωστόσο προσώρας εφαρμόζεται μόνο σε συσκευές iOS ενώ σύντομα θα ακολουθήσει η ενημέρωση σε Android.

To tab For You και Following θα αντικαταστήσουν τα Home και Latest και θα βρίσκονται στην κορυφή του timeline ώστε να είναι εύκολο για τον χρήστη να τα εναλλάσσει.

Την αλλαγή αυτή είχε υπαινιχθεί σε tweet του ο νέος διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας, που εξαγόρασε το Twitter τον περασμένο Οκτώβριο έναντι 44 δισ. δολαρίων.

Με πληροφορίες από Daily Mail