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Το Truth Social θα πουλάει στη Wall Street το πρώτο δευτερόλεπτο των αναρτήσεων του Τραμπ

Η Trump Media λανσάρει πληρωμένο data feed για τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες. Η υπόσχεση είναι απλή: όποιος πληρώνει, θα βλέπει πιο γρήγορα αναρτήσεις του Τραμπ που μπορούν να επηρεάσουν τις αγορές.

The LiFO team
The LiFO team
Το Truth Social θα πουλάει στη Wall Street το πρώτο δευτερόλεπτο των αναρτήσεων του Τραμπ Facebook Twitter
φωτογραφία:Jenny Holzer
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Το Truth Social δεν θέλει πια μόνο να φιλοξενεί τις αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Θέλει να πουλάει και την ταχύτητα με την οποία φτάνουν σε όσους μπορούν να βγάλουν χρήματα από αυτές. Η Trump Media & Technology Group παρουσίασε το Truth API, ένα πληρωμένο data feed που θα δίνει σε τράπεζες και trading firms ταχύτερη πρόσβαση σε αναρτήσεις από τους πιο επιδραστικούς λογαριασμούς της πλατφόρμας, ανάμεσά τους και του Αμερικανού προέδρου.

Το προϊόν αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Αυγούστου και θα καλύπτει δέκα ισχυρούς λογαριασμούς του Truth Social, με αρχείο αναρτήσεων που φτάνει πίσω στο 2022. Η εταιρεία το παρουσιάζει ως εργαλείο για οργανισμούς που επηρεάζονται από «το κόστος της καθυστέρησης στην πληροφορία», όπως οι εταιρείες αλγοριθμικού trading. Με άλλα λόγια, δεν πουλιέται μόνο η πληροφορία. Πουλιέται το ποιος θα τη δει πρώτος.

Οι αναρτήσεις του Τραμπ έχουν ήδη αποδειχθεί ικανές να κουνήσουν τις αγορές. Ανακοινώσεις για δασμούς, εμπορικούς περιορισμούς και αποφάσεις οικονομικής πολιτικής έχουν προκαλέσει απότομες κινήσεις σε δείκτες, μετοχές και προσδοκίες. Τον Απρίλιο του 2025, οι βασικοί δείκτες της Wall Street γύρισαν έντονα ανοδικά μετά από ανάρτησή του στο Truth Social ότι θα παγώσει για 90 ημέρες μέρος των νέων δασμών του.

Αυτό κάνει το Truth API κάτι περισσότερο από ένα ακόμη εμπορικό προϊόν κοινωνικού δικτύου. Μετατρέπει την πολιτική ομιλία σε χρηματιστηριακό σήμα. Η προεδρική ανάρτηση, πριν γίνει θέμα στα δελτία ειδήσεων, πριν αναλυθεί από πολιτικούς συντάκτες, πριν φτάσει στον μέσο χρήστη ως ειδοποίηση στο κινητό, μπορεί να φτάνει σε πελάτες που πληρώνουν για ταχύτερη πρόσβαση και έχουν μηχανές έτοιμες να αντιδράσουν.

Η Trump Media υποστηρίζει ότι το νέο feed κλείνει ένα κενό. Μέχρι τώρα, εταιρείες που ήθελαν να παρακολουθούν γρήγορα τις αναρτήσεις του Truth Social βασίζονταν σε χειροκίνητη παρακολούθηση ή σε scraping δεδομένων, κάτι που, σύμφωνα με την εταιρεία, παραβίαζε τους όρους χρήσης της πλατφόρμας. Με το Truth API, η ίδια η εταιρεία επιχειρεί να αδειοδοτήσει και να εμπορευματοποιήσει αυτή την ανάγκη.

Το ζήτημα, όμως, δεν είναι μόνο τεχνικό. Όταν ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα είναι ταυτόχρονα πρόεδρος των ΗΠΑ, πολιτικός παράγοντας που μπορεί να αλλάξει την πορεία των αγορών με μία ανάρτηση και πρόσωπο με σημαντική οικονομική σύνδεση με τη μητρική εταιρεία του Truth Social, το data feed αποκτά άλλο βάρος. Σύμφωνα με ρυθμιστικές καταθέσεις, το Donald J. Trump Revocable Trust κατέχει περίπου το 41% των μετοχών της Trump Media & Technology Group.

Η κριτική ήρθε γρήγορα. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν κατηγόρησε την κίνηση ότι μπορεί να ωφελήσει οικονομικά την οικογένεια Τραμπ και να κάνει πλουσιότερους τους traders της Wall Street. Νομικοί ειδικοί σημειώνουν ότι η πρακτική της κλιμακωτής πρόσβασης σε δεδομένα μπορεί να μοιάζει άδικη, αλλά δεν παραβιάζει απαραίτητα τους αμερικανικούς νόμους περί κινητών αξιών, εφόσον η πλατφόρμα λειτουργεί ως τεχνολογική υπηρεσία που πουλά ταχύτερη διανομή δημόσιου περιεχομένου.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το πολιτισμικό ενδιαφέρον της ιστορίας. Το Truth Social γεννήθηκε ως πλατφόρμα πολιτικής ταυτότητας, ως απάντηση στα μεγάλα κοινωνικά δίκτυα και ως ψηφιακό καταφύγιο του οικοσυστήματος του Τραμπ. Τώρα μετατρέπεται και σε υποδομή χρηματοοικονομικής ταχύτητας. Η ανάρτηση δεν είναι απλώς μήνυμα προς τους υποστηρικτές. Είναι data για αλγόριθμους, σήμα για αγορές, προϊόν για όσους μετρούν την πολιτική σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Το νέο προϊόν δείχνει κάτι ευρύτερο για την εποχή των πλατφορμών. Η πολιτική επικοινωνία δεν κυκλοφορεί πια μόνο ως λόγος, εικόνα ή προπαγάνδα. Κυκλοφορεί και ως εμπορεύσιμος χρόνος. Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι είπε ο Τραμπ, αλλά ποιος το είδε πρώτος, πόσο πλήρωσε για να το δει και τι έκανε η αγορά πριν προλάβει ο υπόλοιπος κόσμος να πατήσει refresh.

Με στοιχεία από Reuters.

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