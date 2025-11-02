Τους έπιασαν να χρησιμοποιούν ΑI και απολογήθηκαν με AI: Το περιστατικό που έγινε viral στις ΗΠΑ.

Δεκάδες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Illinois παραδέχθηκαν ότι παραποίησαν την παρουσία τους σε μάθημα στατιστικής, όμως η «συγγνώμη» που έστειλαν στους διδάσκοντες αποδείχθηκε πως είχε γραφτεί από τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Οι καθηγητές Karle Flanagan και Wade Fagen-Ulmschneider διαπίστωσαν ότι τα δεκάδες μηνύματα απολογίας που έλαβαν μέσω email είχαν ακριβώς την ίδια διατύπωση. Στις 17 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια διάλεξης, προέβαλαν τα email σε οθόνη μέσα στο αμφιθέατρο, αποκαλύπτοντας δημόσια το περιστατικό.

«Στην αρχή φάνηκαν ειλικρινή», είπε η καθηγήτρια Flanagan. «Μετά όμως άρχισαν να φτάνουν δεκάδες πανομοιότυπα μηνύματα και καταλάβαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά».

Το βίντεο από τη διάλεξη έκανε τον γύρο των κοινωνικών δικτύων, προκαλώντας συζήτηση για τα όρια της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στην πανεπιστημιακή ζωή. Οι δύο διδάσκοντες αποφάσισαν να μην επιβάλουν πειθαρχικές κυρώσεις, χρησιμοποιώντας το περιστατικό ως παράδειγμα για τη σημασία της ακαδημαϊκής ακεραιότητας.

Πώς εντοπίστηκε η απάτη

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν οι διδάσκοντες άρχισαν να παρατηρούν ασυνήθιστα στοιχεία στην εφαρμογή που χρησιμοποιούν για την παρακολούθηση παρουσιών, το λεγόμενο Data Science Clicker. Η εφαρμογή ζητά από τους φοιτητές να συνδεθούν μέσω κινητού ή υπολογιστή και να απαντήσουν, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σε μια σύντομη ερώτηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Όπως διαπίστωσαν οι καθηγητές, δεκάδες φοιτητές απαντούσαν κανονικά στα κουίζ, παρότι εκείνη την ώρα βρίσκονταν εκτός αίθουσας, κάποιοι μάλιστα σε άλλη πόλη. Εξετάζοντας τα IP addresses και τα server logs, διαπίστωσαν ότι ορισμένοι είχαν βρει τρόπο να συνδέονται από απόσταση ή να ανανεώνουν τη σελίδα ώσπου να εμφανιστεί ο κωδικός της ερώτησης.

«Τις Παρασκευές αρκετοί πηγαίνουν στο Σικάγο», είπε χαριτολογώντας ο καθηγητής Fagen-Ulmschneider. «Φαίνεται ότι κάποιοι φοιτητές είχαν ειδοποιηθεί για τις ερωτήσεις και απαντούσαν εξ αποστάσεως».

Όταν οι διδάσκοντες συνειδητοποίησαν το εύρος της παραποίησης, έστειλαν προειδοποιητικά emails σε περισσότερους από 100 φοιτητές, ζητώντας εξηγήσεις. Οι απαντήσεις ήρθαν γρήγορα και, όπως αποδείχθηκε, είχαν συνταχθεί όλες με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

«Θέλαμε να τους δώσουμε την ευκαιρία να πδεχθούν το λάθος τους», δήλωσε η Flanagan. «Τελικά, μας έδωσαν ένα διαφορετικό είδος μαθήματος».

Η στάση του πανεπιστημίου και η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη

Το Πανεπιστήμιο του Illinois ανακοίνωσε ότι δεν θα επιβάλει πειθαρχικές ποινές στους φοιτητές. Όπως εξήγησε η αναπληρώτρια πρύτανης Allison Copenbarger Vance, «η χρήση τεχνητής νοημοσύνης δεν παραβίαζε τους κανόνες του μαθήματος, αφού το syllabus δεν προέβλεπε σχετική απαγόρευση».

Οι διδάσκοντες συμφώνησαν με την απόφαση, σημειώνοντας ότι το περιστατικό προσφέρει μια ευκαιρία για συζήτηση γύρω από τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. «Οι φοιτητές γέλασαν όταν είδαν τα email στην οθόνη», είπε ο καθηγητής Fagen-Ulmschneider. «Ήξεραν ότι θα μπορούσε να είχε συμβεί και στους ίδιους. Ήταν μια καλή στιγμή για να θυμηθούμε γιατί η ειλικρίνεια μετράει».

Με πληροφορίες από New York Times