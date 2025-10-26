Τουρκία: Καμένο σπίτι 4.500 ετών και Ελληνιστικό φρούριο ανακαλύφθηκαν στη Μικρά Ασία

Μια ανασκαφή στην περιοχή Τσαλ του Ντενιζλί, στη νοτιοδυτική Τουρκία, αποκάλυψε φέτος δύο εντυπωσιακά ευρήματα: τα ερείπια ενός σπιτιού ηλικίας 4.500 ετών, καμένου από αρχαία πυρκαγιά, και το τείχος ενός φρουρίου της Ελληνιστικής περιόδου, που χρονολογείται περίπου 2.300 χρόνια πριν.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Ερίμ Κονακτσί, επικεφαλής της αρχαιολογικής ομάδας του Πανεπιστημίου Δημοκρατίας στη Σμύρνη, διευθύνει την ανασκαφή στον αρχαίο οικισμό που βρίσκεται στον λόφο Aşağıseyit, από το 2001. Όπως εξηγεί ο Κονακτσί, ο συγκεκριμένος χώρος παρουσιάζει αδιάλειπτη ανθρώπινη παρουσία από τη Νεότερη Χαλκολιθική Εποχή έως και τα ρωμαϊκά χρόνια.

Η ομάδα εντόπισε τέσσερις διαδοχικές αρχιτεκτονικές φάσεις της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού. Ξεχωρίζει ένα καμένο κτίσμα κατοικίας, του οποίου οι βόρειοι και νότιοι τοίχοι σώζονται σε εντυπωσιακό ύψος. Στο εσωτερικό βρέθηκαν αντικείμενα καθημερινής χρήσης, κεραμικά αγγεία, ειδώλια, οστέινα και χάλκινα εργαλεία, αλλά και ίχνη σιτηρών, σύκων και σταφυλιών.

Εναέρια λήψη του λόφου Aşağıseyit / Φωτογραφία: ΑΑ

Σε ορισμένα δοχεία, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν παιδικές ταφές, μια συνήθεια που απαντάται σε πρώιμες αστικές κοινωνίες της Μεσοποταμίας και της Μικράς Ασίας. Η παρουσία κουκουτσιών σταφυλιού μαρτυρά ότι η καλλιέργεια του αμπελιού, για την οποία στις μέρες μας φημίζεται το Ντενιζλί, έχει ρίζες που φτάνουν χιλιάδες χρόνια πίσω. «Ήταν συναρπαστικό να συναντούμε οικοδομήματα 4.500 ετών σε στρώμα τριών έως τεσσάρων μέτρων βάθους», δήλωσε ο Κονακτσί. «Κάθε εύρημα μας φέρνει πιο κοντά στην κατανόηση της καθημερινότητας των πρώτων κατοίκων της περιοχής».

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τα ευρήματα ενός καμένου σπιτιού και παρακείμενων οχυρωματικών τειχών που ανάγονται στην Ελληνιστική περίοδο, κατά τη διάρκεια των φετινών ανασκαφών / Φωτογραφία: ΑΑ

Ένα μικρό ελληνιστικό φρούριο με μεγάλο ρόλο

Σε άλλη περιοχή του ίδιου χώρου, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν το τείχος ενός φρουρίου που χρονολογείται περίπου στο 280 π.Χ. Αν και ο όρος «Ελληνιστική περίοδος» αναφέρεται στους αιώνες μετά τον Μέγα Αλέξανδρο, ο Κονακτσί συνδέει τη συγκεκριμένη κατασκευή με τις συγκρούσεις μεταξύ των Γαλατών και του βασιλείου των Σελευκιδών.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Ερίμ Κονακτσί εξήγησε πως τα ευρήματα απ’ τον τύμβο μαρτυρούν την αδιάλειπτη κατοίκηση της περιοχής από την Ύστερη Χαλκολιθική μέχρι τη Ρωμαϊκή περίοδο / Φωτογραφία: ΑΑ

Μετά τη λεγόμενη «Μάχη των Ελεφάντων», δηλαδή τη μάχη του Σελευκίδη Αντιόχου Α' εναντίον των Γαλατών το 270 μ.Χ., οι Σελευκίδες οχύρωσαν τα εδάφη τους με μικρά φρούρια και παρατηρητήρια. Ο λόφος Asagiseyit, χτισμένος σε στρατηγικό ύψωμα, φαίνεται να λειτουργούσε ως τέτοιο φυλάκιο, επιτηρώντας περάσματα και εξασφαλίζοντας την ασφάλεια της περιοχής, παρά ως απλός αγροτικός οικισμός.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι η κατοίκηση των επόμενων αιώνων δεν κατέστρεψε το φρούριο, επιτρέποντας στους αρχαιολόγους να το ανασκάψουν σχεδόν ανέπαφο. Αυτό καθιστά το μνημείο εξαιρετικά σημαντικό για τη μελέτη της ελληνιστικής στρατιωτικής αρχιτεκτονικής στη δυτική Μικρά Ασία, όπου παρόμοια παραδείγματα είναι ελάχιστα.

Μια ακόμη σημαντική ανακάλυψη της αποστολής ήταν το οχυρωματικό τείχος που χρονολογείται στο 280 π.Χ. στη διάρκεια της Ελληνιστικής Περιόδου / Φωτογραφία: ΑΑ

Ο λόφος του Asagiseyit έχει αποδώσει στοιχεία οκτώ διαδοχικών περιόδων κατοίκησης, από τα τέλη της Χαλκολιθικής Εποχής έως τα ρωμαϊκά χρόνια. Η στρωματογραφία του λειτουργεί σαν φυσική «χρονοκάψουλα» για την εξέλιξη της ζωής στην περιοχή, αποκαλύπτοντας την προσαρμοστικότητα των ανθρώπων σε κοινωνικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές αλλαγές.

Στο εσωτερικό του καμένου σπιτιού, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν διάφορα τέχνεργα, όπως κεραμική, ομοιώματα και μια συλλογή εργαλείων από οστά και χαλκό / Φωτογραφία: ΑΑ

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι οι επόμενες φάσεις των ερευνών θα ρίξουν ακόμη περισσότερο φως στις σχέσεις μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων και των μεγάλων ελληνιστικών βασιλείων που διαμόρφωσαν τη Μικρά Ασία μετά τον Μέγα Αλέξανδρο. Παράλληλα, η ανάλυση των οργανικών καταλοίπων θα βοηθήσει στην κατανόηση της διατροφής και της γεωργίας της εποχής.

Το Asagiseyit δείχνει πως κάθε στρώμα γης μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία που συνδέει την προϊστορική Μικρά Ασία με τον ελληνιστικό κόσμο — μια ιστορία φωτιάς, πολέμου και αδιάκοπης ανθρώπινης παρουσίας.