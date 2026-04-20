Τώρα μπορείτε να παρακολουθείτε τις τιμές συγκεκριμένων ξενοδοχείων μέσω της Google

Το Google Flights αποτελεί εδώ και καιρό βασική επιλογή για όσους θέλουν να εξοικονομήσουν χρήματα στα ταξίδια τους, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να παρακολουθούν τις τιμές των πτήσεων προς τον προορισμό που τους ενδιαφέρει, με στόχο να βρουν την καλύτερη προσφορά.

Αρχικά λανσαρίστηκε το 2016 και πέρυσι η Google επέκτεινε τη λειτουργία «παρακολούθησης» και στα ξενοδοχεία, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να παρακολουθούν τις τιμές καταλυμάτων που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους, με φίλτρα όπως brand, παροχές, κατηγορία αστέρων και τιμή.

Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν υπήρχε η δυνατότητα παρακολούθησης τιμών για ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο της επιλογής τους.

Πλέον, οι υποψήφιοι επισκέπτες μπορούν να αναζητήσουν ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο και, εισάγοντας τις πιθανές ημερομηνίες ταξιδιού, να επιλέξουν να λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω email για τυχόν αλλαγές στις τιμές.

Άλλα εργαλεία εξοικονόμησης χρημάτων για ταξιδιώτες

Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, η Google παρουσίασε τη νέα ενότητα Flight Deals, ένα εργαλείο αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη για ταξιδιώτες που είναι ευέλικτοι ως προς τον προορισμό τους.

Για να το χρησιμοποιήσει κανείς, αρκεί να καταχωρίσει από πού ταξιδεύει, καθώς και πότε, πού και πώς θέλει να ταξιδέψει. Ωστόσο, αντί για πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, μπορεί να κάνει αναζητήσεις όπως «ταξίδι μιας εβδομάδας αυτόν τον χειμώνα σε πόλη με εξαιρετικό φαγητό, μόνο απευθείας πτήσεις» ή «δεκαήμερο ταξίδι για σκι σε κορυφαίο θέρετρο με φρέσκο χιόνι», και το εργαλείο αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.

Για παράδειγμα, σε αναζήτηση για «μια εβδομάδα πολιτιστικού city break αυτόν τον χειμώνα με διάρκεια πτήσης κάτω από τέσσερις ώρες», το Google Deals πρότεινε διάφορες επιλογές, όπως η Βαλένθια, η Κρακοβία και το Αμβούργο για τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο.

Επιπλέον φίλτρα που μπορούν να προστεθούν στην αναζήτηση περιλαμβάνουν την κατηγορία θέσης, τον αριθμό στάσεων, τη συνεργασία αεροπορικών εταιρειών και την τιμή.

Με πληροφορίες από euronews.com