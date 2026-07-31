Τιμ Κουκ στην τελευταία τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων της Apple: «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου»

Ο Τιμ Κουκ, στην τελευταία παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων ως CEO της Apple, ευχαρίστησε τους επενδυτές και τους αναλυτές, ενώ δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον της εταιρείας.

Ο Κουκ, που από τον Σεπτέμβριο θα παραδώσει τη σκυτάλη στον Τζον Τέρνους, ξεκίνησε λέγοντας: «Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις, θα ήθελα απλώς να διαθέσω λίγο χρόνο για να σας ευχαριστήσω όλους. Από τους μετόχους μας και ιδιαίτερα όσους μας εμπιστεύονται σταθερά εδώ και τόσα χρόνια, μέχρι τους αναλυτές που παρακολουθούν από τόσο κοντά την πορεία της εταιρείας μας».

«Όπως γνωρίζετε, αυτή είναι η τελευταία τηλεδιάσκεψη οικονομικών αποτελεσμάτων στην οποία συμμετέχω, καθώς από εδώ και στο εξής θα τις αναλάβει ο Τζον. Η μεταβίβαση των καθηκόντων εξελίσσεται ομαλά και νιώθω ανυπομονησία για τη στιγμή που ο Τζον θα αναλάβει τον νέο του ρόλο, οδηγώντας την Apple στη νέα της εποχή», πρόσθεσε.

Κουκ: «Πιο αισιόδοξος από ποτέ για το μέλλον της Apple»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Κουκ αναφέρθηκε στον Τζον Τέρνους υποστηρίζοντας ότι είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να αναλάβει τη θέση του CEO, ενώ πρόσθεσε ότι είναι αισιόδοξος για το μέλλον της εταιρείας.

«Είναι ένας πραγματικά μοναδικός άνθρωπος και δεν υπάρχει καταλληλότερος για να αναλάβει τα ηνία της εταιρείας. Όπως έχω ξαναπεί, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ηγεσία του, διοικητική μας ομάδα, αλλά και στους εξαιρετικούς ανθρώπους της Apple, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να βελτιώνουν καθημερινά τη ζωή των χρηστών μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη», ήταν τα λόγια του.

«Το μέλλον που διαγράφεται μπροστά μας είναι λαμπρό και, ειλικρινά, δεν ήμουν ποτέ πιο αισιόδοξος. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, όλους μέσα από την καρδιά μου», κατέληξε.

Ισχυρές πωλήσεις για την Apple

Η Apple έκλεισε το τρίμηνο με πωλήσεις iPhone και MacBook που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, λαμβάνοντας παράλληλα ένεση ρευστότητας περίπου 1 δισ. δολαρίων από επιστροφές αμερικανικών δασμών.

Οι πωλήσεις των iPhone έφτασαν τα 54,3 δισ. δολάρια, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση σχεδόν 22% σε ετήσια βάση και ξεπερνώντας τις προβλέψεις της Wall Street για 53,1 δισ. δολάρια. Η επίδοση αυτή επιτεύχθηκε παρά τη συνολική κάμψη στις παγκόσμιες πωλήσεις έξυπνων κινητών, την οποία προκάλεσε το αυξημένο κόστος των τσιπ μνήμης.

Στην αγορά της Κίνας, τα έσοδα ανέκαμψαν δυναμικά κατά 22% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 18,8 δισ. δολάρια, μετά την πτώση των τελευταίων ετών λόγω του σκληρού ανταγωνισμού από εγχώριες εταιρείες όπως η Huawei.

«Καταφέραμε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα παρά τους περιορισμούς στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις συνεχείς πιέσεις από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Κέβαν Παρέκ.

Πρόσφατα, η Apple ανέκτησε τον τίτλο της εισηγμένης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο, ξεπερνώντας την Nvidia.

Με πληροφορίες από Financial Times