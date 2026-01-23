TikTok: Έκλεισε η συμφωνία με τις ΗΠΑ - Τι προβλέπεται

Το TikTok ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έκλεισε μια συμφωνία που θα επιτρέπει στην δημοφιλή εφαρμογή βίντεο να συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία έρχεται μετά από μια μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, η οποία ξεκίνησε κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όταν προσπάθησε χωρίς επιτυχία να απαγορεύσει την εφαρμογή για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η πλατφόρμα επρόκειτο να απαγορευτεί στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2025, εάν η κινεζική ιδιοκτήτρια εταιρεία ByteDance δεν κατάφερνε να πουλήσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ σε Αμερικανούς επενδυτές. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε επανειλημμένα την εφαρμογή της νομοθεσίας για την κατάργηση της εφαρμογής.

Η κύρια πηγή διαμάχης ήταν ο ισχυρός αλγόριθμος της εφαρμογής, ο οποίος καθορίζει το περιεχόμενο που προτείνεται στους χρήστες. Τώρα, ο αλγόριθμος αυτός έχει παραχωρηθεί με άδεια στους Αμερικανούς ιδιοκτήτες της εφαρμογής και θα εκπαιδεύεται μόνο με δεδομένα από τις ΗΠΑ.

Δεν είναι ακόμα σαφές πώς ακριβώς θα επηρεάσει τα 200 εκατομμύρια Αμερικανούς που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

Η συμφωνία TikTok και ΗΠΑ

Εδώ και χρόνια, η Ουάσιγκτον ασκεί πιέσεις στο TikTok να πουλήσει τις δραστηριότητές του στις ΗΠΑ, επικαλούμενη ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια λόγω της κινεζικής ιδιοκτησίας της ByteDance.

Οι νομοθέτες είχαν εκφράσει φόβους ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να αναγκάσει την εταιρεία να παραδώσει τα δεδομένα των αμερικανικών χρηστών. Τόσο το TikTok όσο και η ByteDance έχουν αρνηθεί επανειλημμένα τον ισχυρισμό αυτό.

Η ιδέα της απαγόρευσης του TikTok, που πρωτοεμφανίστηκε από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του το 2020, κέρδισε «έδαφος» υπό την προεδρία του Τζο Μπάιντεν. Το 2024, ο Μπάιντεν υπέγραψε νόμο που απαιτούσε από την ByteDance να πουλήσει το TikTok ή να αντιμετωπίσει απαγόρευση στις ΗΠΑ.

Ακολούθησε νομική μάχη μεταξύ της ByteDance και της αμερικανικής κυβέρνησης και τον Ιανουάριο του περασμένου έτους η εφαρμογή τέθηκε εκτός λειτουργίας για τους χρήστες στις ΗΠΑ για 12 έως 14 ώρες. Αυτή η προσωρινή διακοπή αποκαταστάθηκε μετά την υπόσχεση του Τραμπ, τότε εκλεγμένου προέδρου, να ανατρέψει την απαγόρευση.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με την Κίνα για να διατηρήσει την εφαρμογή σε λειτουργία στις ΗΠΑ.

Και τον Δεκέμβριο, υπογράφηκαν δεσμευτικές συμφωνίες με Αμερικανούς και παγκόσμιους επενδυτές για τη λειτουργία του TikTok στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ένα σημείωμα του διευθύνοντος συμβούλου της, Shou Zi Chew.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, μια νέα επιχείρηση με την ονομασία TikTok USDS Joint Venture LLC θα διασφαλίζει τα δεδομένα, τις εφαρμογές και τους αλγόριθμους των χρηστών στις ΗΠΑ μέσω μέτρων προστασίας των δεδομένων και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Ο Τραμπ σχολίασε τη συμφωνία, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν «πολύ χαρούμενος που βοήθησε στη διάσωση τουTikTok».

Σε ποιον ανήκει το TikTok στις ΗΠΑ τώρα;

Το TikTok αναφέρει ότι η νέα κοινοπραξία θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα που θα διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται κυρίως από Αμερικανούς.

Ο Άνταμ Πρέσερ, πρώην στέλεχος της WarnerMedia, διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της κοινοπραξίας.

Υπάρχουν τρεις διαχειριστές για τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ, ο καθένας με μερίδιο 15%:

Oracle

Silver Lake

MGX

Η Oracle θα είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των δεδομένων των Αμερικανών χρηστών του TikTok και θα επιβλέπει την επανεκπαίδευση του ισχυρού αλγορίθμου προτάσεων περιεχομένου της εφαρμογής.

Η ByteDance θα διατηρήσει το 19,9% των μετοχών της επιχείρησης.

Το υπόλοιπο 35,1% της εταιρείας ανήκει σε μια ομάδα εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού γραφείου του στελέχους τεχνολογίας Μάικλ Ντελ - ενός άλλου υποστηρικτή του Τραμπ - και της Vastmere Strategic Investments, θυγατρικής της Susquehanna International Group.

Στο διοικητικό συμβούλιο θα συμμετέχουν επίσης ο παγκόσμιος διευθυντής του TikTok, Σου Ζι Τσιού, καθώς και στελέχη της Oracle, της Silver Lake και της MGX.

Τι θα ισχύει με τον αλγόριθμο

Αυτό το ερώτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης για τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ. Ο αλγόριθμός του είναι η «μυστική συνταγή» που έχει οδηγήσει στην τεράστια δημοτικότητα της εφαρμογής.

Ένα πρώην στέλεχος κοινωνικών μέσων ενημέρωσης δήλωσε στο BBC ότι άλλες εταιρείες έχουν προσπαθήσει να αναδημιουργήσουν τον αλγόριθμο, από το Reels του Instagram έως το Shorts του YouTube, αλλά δεν είναι εξίσου καλοί.

«Γενικά, αυτός που εισάγει την τεχνολογία ξέρει απλά πώς να το κάνει καλύτερα».

Η ByteDance είχε αρχικά αρνηθεί να αποχωριστεί την πολύτιμη φόρμουλά της, μια στάση που υποστηρίχθηκε από την κινεζική κυβέρνηση. Ωστόσο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, η κορυφαία ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο του Πεκίνου σηματοδότησε ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να επιτρέψει στην ByteDance να παραχωρήσει την άδεια χρήσης του αλγορίθμου σε μια αμερικανική εταιρεία.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί μόνο με βάση τα δεδομένα των αμερικανικών χρηστών, τα οποία θα προστατεύονται σύμφωνα με τους αμερικανικούς κανονισμούς.

Ο αλγόριθμος θα «ασφαλιστεί στο περιβάλλον cloud της Oracle στις ΗΠΑ», δήλωσε το TikTok.

Ο αντίκτυπος αυτής της αλλαγής θα γίνει σύντομα αισθητός από τα εκατομμύρια των Αμερικανών χρηστών του TikTok.

Οι ειδικοί λένε ότι αυτό μπορεί να σημαίνει μια πιο αργή, ελαφρύτερη εφαρμογή που λειτουργεί διαφορετικά από την παγκόσμια έκδοση. Ο αλγόριθμος μπορεί επίσης να μην προτείνει περιεχόμενο με την ίδια επιτυχία όπως η τρέχουσα πλατφόρμα.

Με πληροφορίες από BBC