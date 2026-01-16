To TikTok βάζει νέο φίλτρο για τον εντοπισμό χρηστών κάτω των 13 στην ΕΕ

Το TikTok ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες στην ΕΕ νέο σύστημα εκτίμησης ηλικίας, με στόχο λογαριασμούς που φαίνεται να ανήκουν σε παιδιά κάτω των 13 ετών.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ σε ευρωπαϊκές χώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο δυναμώνει η συζήτηση για αυστηρότερους περιορισμούς στη χρήση κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους, στα πρότυπα της πρόσφατης αυστραλιανής απαγόρευσης για ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

Το σύστημα, που δοκιμάστηκε πιλοτικά στην ΕΕ για περίπου έναν χρόνο, αξιολογεί το προφίλ, το περιεχόμενο και τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής, ώστε να εντοπίζει λογαριασμούς που φαίνεται να ανήκουν σε παιδιά κάτω των 13. Το TikTok λέει ότι οι λογαριασμοί που εντοπίζονται δεν θα «κατεβαίνουν» αυτόματα, αλλά θα παραπέμπονται σε ειδική ομάδα συντονιστών, που θα εξετάζει αν πρόκειται πράγματι για χρήστη κάτω των 13. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, ο λογαριασμός αφαιρείται. Σε πιλοτική εφαρμογή στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία αναφέρει ότι αφαιρέθηκαν χιλιάδες λογαριασμοί.

Η πίεση για πιο αξιόπιστη ταυτοποίηση ηλικίας αφορά συνολικά τις μεγάλες πλατφόρμες που χρησιμοποιούν παιδιά και έφηβοι, όπως και το YouTube. Η Meta, που ελέγχει Facebook και Instagram, χρησιμοποιεί την εταιρεία Yoti για διαδικασίες επιβεβαίωσης ηλικίας στο Facebook.

Στην Αυστραλία, όπου από τις 10 Δεκεμβρίου εφαρμόζεται απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων για τους κάτω των 16, η αρμόδια αρχή για την ασφάλεια στο διαδίκτυο ανακοίνωσε ότι έχουν αφαιρεθεί πάνω από 4,7 εκατ. λογαριασμοί σε 10 πλατφόρμες, μεταξύ τους YouTube, TikTok, Instagram, Snap και Facebook.

Στην Ευρώπη, οι αρχές ελέγχουν το πώς οι πλατφόρμες τεκμηριώνουν την ηλικία των χρηστών με βάση τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Ταυτόχρονα, ενισχύονται οι πολιτικές πρωτοβουλίες για ηλικιακά όρια, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση και τη Δανία να ζητά απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων για όσους είναι κάτω των 15.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είπε στη Βουλή ότι δεν αποκλείει απαγόρευση για ανηλίκους, δηλώνοντας ανήσυχος για τον χρόνο που περνούν παιδιά και έφηβοι σε οθόνες και για τις επιπτώσεις των κοινωνικών δικτύων στους ανηλίκους. Στο παρελθόν είχε εκφράσει επιφυλάξεις, θεωρώντας ότι μια απαγόρευση είναι δύσκολο να εφαρμοστεί και μπορεί να οδηγήσει εφήβους σε πιο «σκοτεινές» γωνιές του διαδικτύου.

Το TikTok υποστηρίζει ότι το νέο εργαλείο έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις και ότι αναπτύχθηκε σε συνεννόηση με την ιρλανδική αρχή προστασίας δεδομένων, που έχει κεντρικό ρόλο στην εποπτεία της εταιρείας στην ΕΕ.

