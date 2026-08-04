Τι θα συμβεί όταν ένας πύραυλος της SpaceX συγκρουστεί με τη Σελήνη;

Η Σελήνη έχει υποστεί αμέτρητα χτυπήματα κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών. Οι αστεροειδείς και οι μετεωρίτες έχουν χαράξει στη Σελήνη τη χαρακτηριστική της επιφάνεια με τις κοιλότητες και το δίκτυο των κρατήρων.

Πιο πρόσφατα, έχει υποστεί επίσης συγκρούσεις από τα μικρά διαστημικά σκάφη που οι διαστημικές υπηρεσίες της Γης έχουν στείλει προς αυτήν.

Τώρα, την Τετάρτη, οι επιστήμονες αναμένουν ότι η Σελήνη θα υποστεί ακόμη μια σύγκρουση, αυτή τη φορά από έναν πύραυλο της SpaceX που ταξιδεύει με ταχύτητα περίπου 2,43 χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο, ή περίπου 5.400 μίλια ανά ώρα.

Η επερχόμενη σύγκρουση πυραύλου της SpaceX με τη Σελήνη

Το ανώτερο τμήμα ενός από τους πυραύλους Falcon 9 της SpaceX θα «προσκρούσει» στη Σελήνη στις 5 Αυγούστου, σύμφωνα με το Κέντρο Μελετών Αντικειμένων Κοντά στη Γη (CNEOS) της NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα αφού ανεξάρτητοι αστρονόμοι, χρησιμοποιώντας δημόσια δεδομένα, διαπίστωσαν ότι ένα τμήμα του πυραύλου από εκτόξευση του Ιανουαρίου 2025 βρισκόταν σε τροχιά τυχαίας σύγκρουσης με τη Σελήνη.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη Γη», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Τζίμι Ράσελ. «Η NASA θα συνεχίσει να παρακολουθεί το κομμάτι αυτό για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και να παρατηρεί αργότερα το σημείο πρόσκρουσης, επίσης για επιστημονικούς σκοπούς».

Η SpaceX εκτόξευσε αυτόν τον συγκεκριμένο πύραυλο Falcon 9 στο πλαίσιο μιας αμερικανικής και ιαπωνικής αποστολής με σκοπό τη μεταφορά δύο σεληνάκατων και επιστημονικού εξοπλισμού στη Σελήνη πέρυσι.

Μέρος του Falcon 9 είναι δυνατό να επαναχρησιμοποιηθεί και έχει σχεδιαστεί για να επιστρέφει στη Γη για την επόμενη αποστολή του. Ωστόσο, τμήματα του πυραύλου αποσπώνται στο διάστημα και παραμένουν εκεί, εγκλωβισμένα σε τροχιά, εκτός αν τελικά συγκρουστούν με κάποιο άλλο ουράνιο σώμα.

Το εν λόγω τμήμα είναι το ανώτερο τμήμα του πυραύλου και έχει περίπου το μέγεθος ενός πενταόροφου κτιρίου, με βάρος στη Γη τουλάχιστον 4.000 κιλά.

«Μπορούμε απλώς να απολαύσουμε το θέαμα»

Ο αστρονόμος Μπιλ Γκρέι, ο οποίος εντόπισε πρώτος την τροχιά, αναφέρει ότι το αντικείμενο θα προσγειωθεί κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν, ο οποίος βρίσκεται στο τμήμα της Σελήνης που δέχεται το φως της Ημέρας και είναι ορατό από τη Γη. Προβλέπει ότι θα δημιουργήσει έναν κρατήρα διαμέτρου άνω των 17 μέτρων.

Η επικείμενη σύγκρουση αναμένεται να συναρπάσει τόσο τους ερασιτέχνες όσο και τους επαγγελματίες αστρονόμους.

«Πρόκειται για κάτι πραγματικά τεράστιο που θα συντριβεί στη Σελήνη. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνο, μπορούμε απλώς να απολαύσουμε το θέαμα», λέει ο Δρ Ματ Μπόθγουελ, αστρονόμος που ασχολείται με την επικοινωνία της επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

«Θα συγκρουστεί και θα εκτοξεύσει ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης, ίσως 50 χλμ. ψηλά στον αέρα ή και περισσότερο, το οποίο με την πάροδο του χρόνου θα εξαπλωθεί πλευρικά», είπε ο Μπόθγουελ.

Δεδομένης της απουσίας ατμόσφαιρας στη Σελήνη και της πολύ ασθενέστερης βαρυτικής έλξης, η στιγμή της πρόσκρουσης θα είναι «πιο εντυπωσιακή από οποιαδήποτε [παρόμοια] έκρηξη στη Γη», ανέφερε ο Μπόθγουελ.

Τίποτα δεν θα επιβραδύνει το αντικείμενο, όπως θα έκανε η ατμόσφαιρα εδώ στη Γη — και τίποτα δεν θα εμποδίσει τα υπολογιζόμενα ένα εκατομμύριο κιλά συντριμμιών να εκτοξευθούν στο διάστημα.

Αν και η πρόσκρουση δεν θα είναι ορατή από τη Γη με γυμνό μάτι, όσοι διαθέτουν ένα προηγμένο τηλεσκόπιο ενδέχεται να μπορέσουν να δουν μια λάμψη να εκπέμπεται από την επιφάνεια της Σελήνης, ανέφερε ο Μπόθγουελ.

Ακόμη πιο σημαντικό θα είναι η εκπαιδευτική σημασία της πρόσκρουσης, σημείωσε ο Μπόθγουελ. Είπε ότι αυτή η στιγμή θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να μελετηθεί τι συμβαίνει όταν ένα αντικείμενο προσκρούει στη Σελήνη.

Οι επιστήμονες, επομένως, προετοιμάζονται να παρακολουθήσουν το γεγονός από κοντά.

Μεγάλα τηλεσκόπια στην Αμερική, καθώς και ο «Lunar Reconnaissance Orbiter» της NASA και ο δορυφόρος «Danuri» της Νότιας Κορέας, θα παρακολουθήσουν τη λάμψη, το νέφος σκόνης και τον νέο κρατήρα, ενώ ένα πρόγραμμα επιστήμης των πολιτών προσκαλεί ενθουσιώδεις ερασιτέχνες να καταγράψουν επίσης τη σύγκρουση.

Καταγράφοντας το νέφος σκόνης εν κινήσει, οι αστρονόμοι ελπίζουν να μετατρέψουν αυτή την τυχαία σύγκρουση σε ένα χρήσιμο πείραμα.

Με πληροφορίες από BBC