Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν έχει καύσωνα: Ο λόγος που αυξάνονται εκνευρισμός, άγχος, επιθετικότητα

Η Ευρώπη έχει έρθει αντιμέτωπη με ένα φονικό κύμα καύσωνα, που μετρά εκατοντάδες νεκρούς, μεταξύ άλλων, σε Ισπανία και Γαλλία.

Οι ειδικοί δεν εστιάζουν μόνο στις λύσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις ακραίες θερμοκρασίες στο σώμα. Η υπερβολική ζέστη μπορεί να προκαλέσει και μια σειρά από επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, από εκνευρισμό και άγχος έως αυξημένη επιθετικότητα.

«Έρευνες δείχνουν ότι τις πιο ζεστές ημέρες αυξάνονται τα περιστατικά επιθετικότητας, τα επεισόδια οδικής οργής, η βία, ακόμη και οι επισκέψεις στα επείγοντα για προβλήματα ψυχικής υγείας», δήλωσε στο Euronews Health η κλινική ψυχολόγος της Cleveland Clinic, Σούζαν Άλμπερς.

Η υπερθέρμανση μας προκαλεί δυσφορία. «Όταν νιώθουμε σωματική δυσφορία, έχουμε λιγότερη υπομονή, είμαστε πιο ευερέθιστοι και αντιδρούμε πιο γρήγορα συναισθηματικά», δήλωσε η Albers.

Όπως σημειώνει, όταν ο εγκέφαλος καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να βοηθήσει το σώμα να διατηρήσει τη θερμοκρασία του, διαθέτει λιγότερους πόρους για να παραμένει ήρεμος και συγκεντρωμένος.

Καύσωνας: «Ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει τα τμήματα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για την προσοχή, τη λήψη αποφάσεων και τα συναισθήματα

Το σημαντικότερο κατά τις περιόδους υψηλών θερμοκρασιών είναι η σωστή ενυδάτωση. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν συνεχώς πόσο σημαντική είναι η επαρκής πρόσληψη υγρών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, συνιστάται περίπου ένα ποτήρι νερό ανά ώρα και συνολικά τουλάχιστον δύο έως τρία λίτρα την ημέρα.

Όταν ο οργανισμός αφυδατώνεται, δυσκολεύεται να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει υπνηλία, ζάλη και πονοκέφαλο. Παράλληλα, επηρεάζεται και η λειτουργία του εγκεφάλου.

«Ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει τα τμήματα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για την προσοχή, τη λήψη αποφάσεων και τα συναισθήματα. Μπορεί να νιώθετε περισσότερο άγχος, να έχετε θολή σκέψη ή να είστε ευερέθιστοι πριν καν συνειδητοποιήσετε ότι διψάτε», εξηγεί η Άλμπερς.

Καύσωνας: Πώς μπορούμε να προστατευθούμε

Οι ειδικοί προτείνουν απλές λύσεις, όπως να πίνουμε κάτι κρύο ή να χρησιμοποιούμε μια κρύα πετσέτα ή παγοκύστη σε σημεία του σώματος όπου τα αιμοφόρα αγγεία βρίσκονται πιο κοντά στο δέρμα, όπως ο λαιμός, οι καρποί και οι αστράγαλοι.

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«Η υπερθέρμανση μπορεί να κάνει τον εγκέφαλο να αισθάνεται υπερδιεγερμένος. Αν παρατηρήσετε ότι γίνεστε ευερέθιστοι, αγχωμένοι ή αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε να διαχειριστείτε την κατάσταση, αλλάξτε περιβάλλον», συμβουλεύει η Άλμπερς.

Ο ποιοτικός ύπνος παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του οργανισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Άλμπερς επισημαίνει επίσης ότι η κακή ποιότητα ύπνου αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη διάθεση και τη συναισθηματική ισορροπία.

«Ακόμη και μία μόνο κακή νύχτα ύπνου μπορεί να σας κάνει πιο ευάλωτους συναισθηματικά, πιο ανυπόμονους και λιγότερο ικανούς να διαχειριστείτε τις καθημερινές δυσκολίες και τις απογοητεύσεις», τονίζει.

Καύσωνας και ψυχική υγεία: Ποιοι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι

Τα άτομα που αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα ψυχικής υγείας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις ακραίες θερμοκρασίες.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η υπερβολική ζέστη μπορεί να έχει τόσο άμεσες όσο και καθυστερημένες επιπτώσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο αυτοκτονίας, επιδεινώνοντας τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας, καθώς και τις αγχώδεις διαταραχές, την κατάθλιψη και τις διαταραχές που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών.

Με πληροφορίες από Euronews