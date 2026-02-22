Τι συμβαίνει στην καρδιά των φιλάθλων κατά τη διάρκεια ενός κρίσιμου αγώνα; - Νέα έρευνα απαντά

Μια νέα επιστημονική μελέτη από το Πανεπιστήμιο Bielefeld (Μπίλεφελντ) στη Γερμανία επιβεβαιώνει αυτό που οι φίλαθλοι βιώνουν σε κάθε μεγάλο παιχνίδι: το ποδόσφαιρο δεν ανεβάζει μόνο την ένταση στις εξέδρες, αλλά και τους καρδιακούς παλμούς.

Όταν η Άρμινια Μπίλεφελντ μπήκε στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου για τον τελικό του DFB-Pokal 2025, είχε ήδη γράψει ιστορία. Ήταν η πρώτη φορά που έφτανε σε τελικό Κυπέλλου Γερμανίας. Αντίπαλός της, στις 24 Μαΐου 2025, ήταν η VfB Στουτγκάρδη.

Ενώ οι φίλαθλοι φώναζαν στις εξέδρες, τα smartwatch κατέγραφαν κάτι εντυπωσιακό: την ημέρα του τελικού, τα μέσα επίπεδα στρες αυξήθηκαν κατά 41% σε σχέση με μια συνηθισμένη ημέρα χωρίς αγώνα. Ο μέσος καρδιακός ρυθμός ανέβηκε από 71 παλμούς το λεπτό στους 79 και παρέμεινε υψηλός, παρά την ήττα με 4-2 από τη VfB Στουτγκάρδη.

Στάδιο vs Οθόνη

Οι ερευνητές αποδίδουν αυτό το φαινόμενο, τον λεγόμενο «ποδοσφαιρικό πυρετό», στην ένταση των συναισθημάτων που βιώνουν οι φίλαθλοι: για την ομάδα τους, για τους γύρω τους, για το ίδιο το παιχνίδι. Τα επίπεδα έντασης των αντιδράσεων είναι διαφορετικά στους οπαδούς που παρακολουθούν τον αγώνα από το στάδιο από εκείνους που τον βλέπουν στην οθόνη. Παράγοντες όπως ο ήχος του σταδίου και η ακουστική του πλήθους επηρεάζουν σημαντικά τις συναισθηματικές αντιδράσεις των θεατών, επιβεβαιώνοντας πώς η εμπειρία στο στάδιο διαφέρει από την παρακολούθηση στην τηλεόραση.

Τι εξηγούν οι ερευνητές για τον «ποδοσφαιρικό πυρετό» / Φωτογραφία από τον τελικό του DFB-Pokal 2025 / EPA

Οι οπαδοί που βίωσαν ζωντανά την ατμόσφαιρα στο Ολυμπιακό Στάδιο παρουσίασαν μέσο καρδιακό ρυθμό 23% υψηλότερο από εκείνους που παρακολούθησαν τον αγώνα από την τηλεόραση ή σε δημόσιες προβολές. Ακόμη, η κατανάλωση αλκοόλ λειτούργησε ως δευτερεύων φυσιολογικός παράγοντας, συμβάλλοντας σε επιπλέον αύξηση 5% του καρδιακού ρυθμού σε σύγκριση με τους νηφάλιους συμμετέχοντες.

Οι οπαδοί συχνά αναπτύσσουν ισχυρούς ψυχολογικούς δεσμούς με την ομάδα τους

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν: «Ο αυξημένος καρδιακός ρυθμός σε συνδυασμό με το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων καρδιακών επεισοδίων, όπως αρρυθμίες» και προτείνουν ότι «μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να διερευνήσουν λεπτομερέστερα τις σωματικές αντιδράσεις σε έντονα γεγονότα σε διαφορετικούς τύπους καταστάσεων υψηλού στρες».

Η επιστήμη τεκμηριώνει ότι οι οπαδοί συχνά αναπτύσσουν ισχυρούς ψυχολογικούς δεσμούς με την ομάδα τους, με έννοιες όπως «η ταύτιση με την ομάδα και η συγχώνευση ταυτότητας» να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι οπαδοί αισθάνονται ένα με τον σύλλογο. Αυτός ο δεσμός ενισχύει τις συναισθηματικές αντιδράσεις στα γεγονότα του αγώνα, προκαλώντας σημαντικές φυσιολογικές αντιδράσεις. Τα επίπεδα έκθεσης στα γήπεδα ποδοσφαίρου μπορούν να υπερβούν τα όρια του επιτρεπόμενου ήχου, με τον πιθανό κίνδυνο αλλαγών στην ακοή μετά τον αγώνα.

Ακόμη, έρευνες έχουν καταγράψει αύξηση του καρδιακού ρυθμού, της αρτηριακής πίεσης και του στρες των οπαδών κατά τη διάρκεια «αγώνων υψηλού κινδύνου», όπως σημειώνεται στη μελέτη. «Οι οπαδοί που είναι στενά συνδεδεμένοι με την ομάδα τους βιώνουν την υψηλότερη έκκριση ορμονών του στρες όταν βρίσκονται υπό την πίεση του αγώνα. Σε ακραίες περιπτώσεις, η καρδιαγγειακή καταπόνηση των θεατών μπορεί να είναι σοβαρή, οδηγώντας σε αυξημένη συχνότητα καρδιακών επεισοδίων.

Με πληροφορίες από interestingengineering.com, nature.com