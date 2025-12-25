Τι κάνει στον εγκέφαλό μας ένα χριστουγεννιάτικο αστείο;

Τα παραδοσιακά «Christmas crackers» που είναι must τις ημέρες των γιορτών, περιλαμβάνουν μικρά χαρτάκια με αστεία, συχνά «κακόγουστα», που προκαλούν γέλιο ή αναστεναγμούς γύρω από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Στο Λονδίνο, η εταιρεία Talking Tables, που παράγει αυτά τα crackers, οργανώνει ειδικές συνεδρίες προκειμένου να επιλέξει τα αστεία που θα μπουν στα crackers του 2026.

Η επιλογή τους δεν βασίζεται στην ποιότητα του αστείου καθαυτού, αλλά στην ικανότητά του να ενώνει γύρω από το τραπέζι ανθρώπους όλων των ηλικιών, από παιδιά μέχρι παππούδες.

Η καθηγητής Sophie Scott, ειδική στη γνωστική νευροεπιστήμη, εξηγεί ότι το γέλιο από τέτοια αστεία ενισχύει τις κοινωνικές σχέσεις.

Όταν γελάμε μαζί με φίλους ή οικογένεια, ο εγκέφαλός μας απελευθερώνει ενδορφίνες, τις «χημικές ουσίες της χαράς», που μειώνουν το στρες και προάγουν την ευεξία.

Η διαδικασία αυτή ενεργοποιεί πολλαπλές περιοχές του εγκεφάλου, από αυτές που επεξεργάζονται την ομιλία, μέχρι τις περιοχές που συνδέονται με την κίνηση, τη μνήμη και την όραση.

Με λίγα λόγια, όταν γελάμε με ένα κακόγουστο αστείο από ένα Christmas cracker, δεν γελάμε μόνο για το ίδιο το αστείο.

Γελάμε μαζί, δημιουργούμε και ενισχύουμε κοινωνικούς δεσμούς με τα άτομα που αγαπάμε, κάτι που έχει ουσιαστικά θετική επίδραση στην ψυχική και σωματική μας υγεία.

Όσο για το «τέλειο» αστείο των crackers, οι ειδικοί λένε ότι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.

Όσο πιο «κακό» και προκλητικό για αναστεναγμό είναι το αστείο, τόσο καλύτερο είναι. Το κοινό γέλιο γύρω από το τραπέζι, λένε, είναι αυτό που κάνει τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Με πληροφορίες από BBC