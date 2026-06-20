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Τι είναι το θερινό ηλιοστάσιο και γιατί αποτελεί τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους

Το θερινό ηλιοστάσιο θα πραγματοποιηθεί, φέτος, την Κυριακή 21 Ιουνίου

The LiFO team
The LiFO team
ΘΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΙΟΥΝΙΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Το θερινό ηλιοστάσιο θα γιορταστεί σε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο αυτή την εβδομάδα, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του αστρονομικού καλοκαιριού.

Φέτος, πέφτει την Κυριακή 21 Ιουνίου και συμβαίνει σε μία μοναδική στιγμή, όταν το ημισφαίριο έχει κλίση στο μέγιστο προς τον Ήλιο.

Ωστόσο, για όσους βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο, αναγνωρίζεται γενικά ως η ημερομηνία του μεσοκαλοκαιριού με τη μεγαλύτερη διάρκεια φωτός της ημέρας και τη μικρότερη περίοδο σκοταδιού.

Το ηλιοστάσιο συμβαίνει πάντα στις 21 Ιουνίου;

Το ηλιοστάσιο δεν «πέφτει» πάντα στις 21 Ιουνίου. Ανάλογα με το έτος, μπορεί να συμβεί και στις 20 ή στις 22 Ιουνίου. Σε δίσεκτο έτος, γενικά πέφτει στις 20 Ιουνίου.

Αυτή η διακύμανση οφείλεται στο γεγονός ότι η Γη χρειάζεται σχεδόν έξι ώρες περισσότερο για να ολοκληρώσει την τροχιά της γύρω από τον Ήλιο σε σχέση με τη διάρκεια ενός πλήρους ημερολογιακού έτους.

Για να διατηρήσουμε το ημερολόγιο ευθυγραμμισμένο με την τροχιά της Γης, προσθέτουμε μια δίσεκτη ημέρα κάθε τέσσερα χρόνια για να αντισταθμίσουμε αυτή τη διαφορά.

Γιατί μεταβάλλεται η ποσότητα του ηλιακού φωτός;

Ο πλανήτης μας δεν περιστρέφεται γύρω από έναν απόλυτα κατακόρυφο άξονα - είναι κεκλιμένος.

Αυτή η κλίση προκαλεί μεταβολές στην ποσότητα του ηλιακού φωτός που φτάνει σε διαφορετικές περιοχές της Γης κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς η Γη περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο.

Για το μισό έτος, το βόρειο ημισφαίριο της Γης είναι στραμμένο προς τον Ήλιο.

Κατά το θερινό ηλιοστάσιο, το βόρειο ημισφαίριο είναι στραμμένο όσο το δυνατόν πιο άμεσα προς τον Ήλιο και ο Ήλιος φαίνεται να βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον Τροπικό του Καρκίνου.

Χωρίς αυτή την κλίση, θα εξακολουθούσαμε να έχουμε καιρικά φαινόμενα, αλλά όχι διακριτές εποχές, καθώς η διάρκεια της ημέρας θα παρέμενε σχεδόν σταθερή όλο τον χρόνο.

Η λέξη «ηλιοστάσιο» προέρχεται από τις λατινικές λέξεις sol (ήλιος) και sistere (σταματώ, μένω ακίνητος), αναφερόμενη στη φαινομενική παύση της κίνησης του Ήλιου στον ουρανό.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αστρονομικού και μετεωρολογικού καλοκαιριού;

Ενώ το θερινό ηλιοστάσιο σηματοδοτεί την έναρξη του αστρονομικού καλοκαιριού, από μετεωρολογική άποψη το καλοκαίρι ξεκίνησε αρκετές εβδομάδες νωρίτερα.

Οι μετεωρολόγοι ορίζουν το καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο ως την περίοδο από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου.

Αυτό συμβαίνει επειδή και οι τέσσερις εποχές χωρίζονται σε συγκεκριμένες περιόδους των τριών μηνών, ώστε να είναι ευκολότερη η σύγκριση και η ανάλυση των εποχικών στατιστικών στοιχείων.

Με πληροφορίες από BBC

Τech & Science

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