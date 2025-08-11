Τι είναι οι Περσείδες: Η βροχή από πεφταστέρια ή τα «Δάκρυα του Αγίου Λαυρεντίου»

Πλησιάζει η θεαματική βροχή πεφταστεριών, γνωστή ως Περσείδες, που κάθε καλοκαίρι χαρίζει μοναδικές εικόνες στον νυχτερινό ουρανό.

Λαμπερές γραμμές, σαν μακριές «ουρές» φωτός, σχίζουν το σκοτάδι και δημιουργούν ένα εντυπωσιακό θέαμα στην «καρδιά» του Αυγούστου.

Οι Περσείδες προέρχονται από τον κομήτη 109P/Swift–Tuttle, ο οποίος αφήνει πίσω του ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης και μικροσκοπικών θραυσμάτων. Καθώς η Γη περνά μέσα από αυτό το νέφος, τα σωματίδια εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα περίπου 59 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, πυρακτώνονται λόγω της τριβής και δημιουργούν τα φωτεινά ίχνη που βλέπουμε ως διάττοντες αστέρες.

Η ονομασία τους προέρχεται από τον αστερισμό του Περσέα, από τον οποίο φαίνεται να ξεκινούν οι φωτεινές τροχιές (το λεγόμενο «ακτινοβόλο»).

Οι πρώτες καταγραφές του φαινομένου χρονολογούνται σε κινεζικές και ιαπωνικές πηγές του 1ου αιώνα μ.Χ. Κατά τον Μεσαίωνα, στην Ευρώπη, οι Περσείδες συνδέθηκαν με τη γιορτή του Αγίου Λαυρεντίου (10 Αυγούστου) και έλαβαν το προσωνύμιο «Δάκρυα του Αγίου Λαυρεντίου». Το 1866, ο Ιταλός αστρονόμος Giovanni Schiaparelli αναγνώρισε την προέλευσή τους και επιβεβαίωσε τη σχέση τους με τον κομήτη Swift–Tuttle.

Η βροχή των Περσείδων ξεκινά κάθε χρόνο γύρω στις 17 Ιουλίου και συνεχίζεται έως περίπου τις 24 Αυγούστου. Αν και είναι ορατή λίγο μετά τη δύση του ήλιου, η ιδανική ώρα για παρατήρηση είναι πριν την αυγή.

Για το 2025, η κορύφωση αναμένεται τη νύχτα της 12ης προς 13η Αυγούστου. Ο καλύτερος τρόπος να τις απολαύσει κανείς είναι από ένα σημείο μακριά από τα φώτα της πόλης, με καθαρό ορίζοντα. Δεν απαιτείται τηλεσκόπιο ή ειδικός εξοπλισμός· το γυμνό μάτι αρκεί για να αποτυπώσει τη μαγεία του φαινομένου.

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, γράφει σε ανάρτησή του: «Η δραστηριότητα αυξάνεται καθώς βρισκόμαστε κοντά στην αιχμή του φαινομένου της βροχής των Περσείδων από αύριο το βράδυ 11-12 Αυγούστου 2025. Η Σελήνη θα πέσει αργά το βράδυ προς ξημερώματα, οπότε όλη η νύχτα δεν θα είναι ευνοϊκή για παρατήρηση. Με πολλή προσπάθεια κάτι μπορείτε να δείτε από τις Περσειδες. Οι Περσείδες είναι βροχή διαττόντων (μετέωρα ή πεφταστέρια όπως είναι κοινώς γνωστά στην παράδοση). Πρόκειται για μικρά κομμάτια (μέχρι και σε μορφή σκόνης) τα οποία είναι απομεινάρια του κομήτη Σουίφτ-Τάτλ (109P/Swift-Tuttle) και όταν εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης με τεράστιες ταχύτητες καίγονται εξαιτίας της συμπίεσης της ατμόσφαιρας μπροστά στο αστρικό μέσα σε δευτερόλεπτα. Όποια από αυτά είναι αρκετά μεγάλα ώστε να φτάσουν στην επιφάνεια της Γης ονομάζονται μετεωρίτες, ενώ όσα είναι τόσο λαμπρά που φαίνονται να σχίζουν τον ουρανό ονομάζονται βολίδες. Συνήθως στο μέγιστο της βροχής πέφτει ένα μετέωρο το λεπτό. Ονομάζονται Περσείδες, επειδή το ακτινοβόλο σημείο τους προβάλλεται στον αστερισμό Περσέα, φαίνεται δηλαδή σαν να έρχονται από την κατεύθυνση αυτή».