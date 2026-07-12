Τι είναι το «μήλο του Αδάμ» που έχουν οι άνθρωποι; Εξελικτικός βιολόγος δίνει την απάντηση

Παρατηρώντας κανείς τον λαιμό ενός άνδρα, ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία που μπροεί να ξεχωρίσει είναι η προεξοχή ακριβώς πάνω από την κλείδα, γνωστή αλλιώς και ως «μήλο του Αδάμ».

Σε αντίθεση με τους χιμπαντζήδες, τους γορίλες, το ίδιο ανατομικό χαρακτηριστικό είναι ελάχιστα ορατό ή δεν ξεχωρίζει καθόλου, όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά το Forbes.

Πάντως, για τους βιολόγους, το λεγόμενο «μήλο του Αδάμ» αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εξελικτική ιδιαιτερότητα, καθώς σχεδόν όλες οι δομές του ανθρώπινου λαιμού μοιάζουν πολύ με εκείνες των άλλων πρωτευόντων θηλαστικών.

Why do men have an Adam's apple? A biologist explains the puberty hormone surge behind it, the sexual-selection theory and the debate over what it signals https://t.co/9HmmUpwxwl — Arnaud Mercier - #Entrepreneur #Versailles (@arnaudmercier) July 5, 2026

Τι είναι το «μήλο του Αδάμ»

Στην πραγματικότητα, όπως εξηγεί σχετικά ένας εξελικτικός βιολόγος, το «μήλο του Αδάμ» δεν συνιστά ξεχωριστό όργανο. Είναι το μπροστινό τμήμα του θυρεοειδούς χόνδρου, ενός χόνδρου σε σχήμα ασπίδας που περιβάλλει και προστατεύει τον λάρυγγα, δηλαδή το φωνητικό κουτί.

Στα παιδιά, ανεξαρτήτως φύλου, ο χόνδρος αυτός σχηματίζει μικρή γωνία και δύσκολα διακρίνεται. Κατά την εφηβεία των αγοριών, όμως, η αύξηση της τεστοστερόνης προκαλεί την ανάπτυξή του προς τα εμπρός, με αποτέλεσμα να σχηματίζει πιο οξεία γωνία. Παράλληλα, επιμηκύνονται οι φωνητικές χορδές και ο φωνητικός σωλήνας που βρίσκονται ακριβώς πίσω του.

Αυτή η αλλαγή, που εμφανίζεται ειδικά στους άνδρες κατά την εφηβεία, έχει τεκμηριωθεί ήδη από το 1999 σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the Acoustical Society of America. Η χαρακτηριστική προεξοχή που ονομάζουμε «μήλο του Αδάμ» δεν είναι παρά το σημείο όπου συναντώνται τα δύο τμήματα του χόνδρου και προβάλλει κάτω από το δέρμα.

Η επικρατέστερη εξήγηση για το «μήλο του Αδάμ»

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα, όπως συνεχίζει στην ανάλυσή του το Forbes, δεν είναι το γιατί μεγαλώνει ο χόνδρος, αλλά γιατί η τεστοστερόνη αναδιαμορφώνει συνολικά τον λάρυγγα.

Η επικρατέστερη εξήγηση σχετίζεται με την ακουστική. Οι μακρύτερες και παχύτερες φωνητικές χορδές δονούνται πιο αργά, γι' αυτό και η φωνή των αγοριών γίνεται περίπου μία οκτάβα πιο βαθιά κατά την εφηβεία, ενώ στις γυναίκες η αλλαγή είναι πολύ μικρότερη.

Οι εξελικτικοί βιολόγοι που μελετούν τον φυλετικό διμορφισμό της φωνής, δηλαδή τις διαφορές ανάμεσα στις ανδρικές και γυναικείες φωνές, θεωρούν ότι πρόκειται για χαρακτηριστικό που φέρεται να διαμορφώθηκε μέσω της σεξουαλικής επιλογής. Με άλλα λόγια, εξελίχθηκε όχι επειδή αύξανε άμεσα τις πιθανότητες επιβίωσης, αλλά επειδή επηρέαζε την επιλογή συντρόφου και τον ανταγωνισμό μεταξύ των αρσενικών.

Μελέτη του 2016, που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the Royal Society B, διαπίστωσε ότι οι διαφορές στο ύψος της φωνής είναι εντονότερες στα πρωτεύοντα είδη όπου ο ανταγωνισμός για την αναπαραγωγή είναι μεγαλύτερος. Οι άνθρωποι, μάλιστα, εμφανίζουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση από οποιοδήποτε άλλο είδος πιθήκου.

Σε όλες σχεδόν τις κουλτούρες, μια βαθιά φωνή συνδέεται με μεγαλύτερο σωματικό μέγεθος και κυριαρχία. Οι άνθρωποι μπορούν να εκτιμήσουν την ηλικία, το μέγεθος αλλά ακόμη και την κοινωνική κυριαρχία κάποιου μόνο από τη φωνή του, είτε αυτές οι εκτιμήσεις ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα είτε όχι.

Η επιστημονική διαφωνία για το «μήλο του Αδάμ»

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι οι επιστήμονες με την παραπάνω εξήγηση. Χαρακτηριστικά, σε μελέτη του 2018 στο Trends in Ecology & Evolution, επισημαίνεται ότι η βαρύτητα της ανδρικής φωνής συνδέεται μόνο ασθενώς με το πραγματικό σωματικό μέγεθος ή τη μυϊκή δύναμη. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος ίσως βασίζεται σε μια παλιά αντιληπτική προκατάληψη, ερμηνεύοντας τις χαμηλές συχνότητες ως ένδειξη μεγαλύτερου σώματος, ακόμη κι όταν αυτό δεν ισχύει.

Μια παλαιότερη θεωρία υποστηρίζει ότι ο μεγαλύτερος λάρυγγας και η βαθύτερη φωνή αποτελούν απλώς παράπλευρες συνέπειες της αύξησης της τεστοστερόνης, της ίδιας ορμονικής διαδικασίας που αυξάνει τη μυϊκή μάζα και διευρύνει τους ώμους. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο λάρυγγας δεν εξελίχθηκε ως ξεχωριστό «σήμα», αλλά άλλαξε επειδή επηρεάστηκε συνολικά από τις ορμονικές μεταβολές της εφηβείας.

Οι επιστήμονες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να ισχύουν και οι δύο μηχανισμοί ταυτόχρονα, δηλαδή, αρχικά, οι αλλαγές να οφείλονταν στη γενικότερη ανάπτυξη του σώματος και στη συνέχεια να ευνοήθηκαν εξελικτικά επειδή λειτουργούσαν ως χρήσιμο κοινωνικό ή αναπαραγωγικό σήμα.

Αξίζει, καταληκτικά, να επισημανθεί πως μία συνηθισμένη παρανόηση είναι ότι μόνο οι άνδρες έχουν «μήλο του Αδάμ».

Στην πραγματικότητα, όλες οι γυναίκες έχουν θυρεοειδή χόνδρο, καθώς αποτελεί βασικό τμήμα της ανατομίας του λάρυγγα και προστατεύει τις φωνητικές χορδές. Επίσης, η φωνή όλων των ανθρώπων βαθαίνει σε κάποιο βαθμό κατά την εφηβεία.

Η διαφορά βρίσκεται στην ένταση των αλλαγών. Τα οιστρογόνα προκαλούν πολύ μικρότερη μεταβολή στη γωνία του θυρεοειδούς χόνδρου και στο μήκος των φωνητικών χορδών σε σχέση με την τεστοστερόνη. Έτσι, η χαρακτηριστική προεξοχή παραμένει διακριτική στις περισσότερες γυναίκες αντί να εξαφανίζεται εντελώς.

Παράλληλα, ορισμένες παθήσεις, αλλά και φυσιολογικές διαφορές στην ανατομία του λαιμού ή στην κατανομή του σωματικού λίπους, μπορούν να κάνουν το «μήλο του Αδάμ» περισσότερο ή λιγότερο εμφανές σε οποιοδήποτε άτομο, ανεξαρτήτως φύλου.

Με πληροφορίες από Forbes