Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου και πώς αναγνωρίζεται πριν από μια ρήξη;

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Σύμφωνα με νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη, η κατάστασή του κρίνεται από τους θεράποντες γιατρούς σταθερή.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε χθες κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και προχώρησαν γρήγορα σε εμβολισμό προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία.

Τι αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη

«Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Το επόμενο δεκαήμερο θεωρείται καθοριστικό, σύμφωνα με τον Ευτύχιο Αρχοντάκη, επεμβατικό νευροακτινολόγο που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη. «Mέσα στις πρώτες 48 ώρες ορίζεται βάσει πρωτοκόλλου ότι πρέπει να γίνει επέμβαση, άρα αυτή έγινε σχετικά γρήγορα», ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο κ. Αρχοντάκης.

«Η επέμβαση πήγε καλά, το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο, άρα έχουμε ένα χαρτί καλό γιατί αυτό βοηθάει στην αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να έχει μία αιμορραγία», είπε ο κ. Αρχοντάκης προσθέτοντας: «Από εδώ και πέρα, πρέπει να περάσουν δύο εβδομάδες για να μιλήσω. Η αιμορραγία παρακολουθείται μέρα με τη μέρα».

Ψαλτοπούλου για ανεύρυσμα: Τι δείχνουν οι αιματολογικές εξετάσεις

Την ανάγκη να προσέχουμε τους προδιαθεσικούς παράγοντες, όπως την υπέρταση, τη χοληστερίνη, το σάκχαρο, το κάπνισμα αλλά και το άγχος, προκειμένου να μειώσουμε την πιθανότητα για τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, τονίζει στην εκπομπή NEWSROOM του ΕΡΤnews, η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Όπως επισημαίνει η κ. Ψαλτοπούλου, ο οργανισμός δεν χτυπά κάποιο «καμπανάκι» πριν συμβεί το εγκεφαλικό επειδόσιο. Γι' αυτό είναι σημαντικό και ιδίως στης περιπτώσεις που υπάρχει οικογενειακή προδιάθεση, να γίνεται πρόληψη η οποία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της υπέρτασης, του σακχαρώδη διαβήτη, της παχυσαρκίας, της υπερλιπιδαιμίας, το να μην καπνίζουμε, το να περπατάμε ή να έχουμε κάποια τακτική σωματική δραστηριότητα και το να έχουμε μία υγιεινή διατροφή.

Όπως εξηγεί η κ. Ψαλτοπούλου, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι διαταραχές της αιμάτωσης του εγκεφάλου και μπορεί να είναι ισχαιμικά- είναι τα πιο συχνά- υπάρχει όμως και το αιμορραγικό εγκεφαλικό που έχουμε την αιμορραγία. Στο ισχαιμικό κλείνει το αγγείο και στο αιμορραγικό σπάει.

Αυτά τα νοσήματα είναι η τρίτη αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες- μαζί με τη στεφανιαία νόσο και τον καρκίνο- και δυστυχώς είναι η βασική αιτία αναπηρίας, όπως λέει η κ. Ψαλτοπούλου. Οι αιματολογικές εξετάσεις δεν μπορούν να δείξουν κάτι, ωστόσο μπορούν να δώσουν τους προδιαθεσικούς παράγοντες (υπερλιπιδαιμία, σακχαρώδη διαβήτη, πίεση κτλ).

Όσο αφορά την συμπτωματολογία, όταν ένα εγκεφαλικό ανεύρυσμα σπάει, είναι σιωπηλό. Δεν μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε και γι' αυτό απαιτούνται πολύ εξειδικευμένες εξετάσεις.

Παρόλα αυτά, «στη συμπτωματολογία που κάποιος γύρω μας μπορεί να έχει γενικά και για τα εγκεφαλικά, για το εγκεφαλικό ανεύρυσμα, έχουμε πολύ ισχυρό πονοκέφαλο, την πτώση, τη διαταραχή της συνείδησης, επιληπτικές κρίσεις, οποιοδήποτε νευρολογικό έλλειμμα, είτε αισθητικά είτε κινητικά, είτε διαταραχή ομιλίας. Επομένως, οποιονδήποτε έχουμε γύρω μας με πονοκέφαλο και διαταραχή, κινητική ,αισθητική ή συνείδησης, είναι πολύ σημαντικό να τρέξουμε στο νοσοκομείο, γιατί όσο γρηγορότερα πάμε, τόσο γρηγορότερα θα έχουμε τη διάγνωση, αλλά και την αντιμετώπιση», τονίζει η κ. Ψαλτοπούλου.

Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου και πώς αναγνωρίζεται πριν από μια ρήξη

Το ανεύρυσμα εγκεφάλου είναι ένα αδύναμο ή λεπτό σημείο σε μια αρτηρία του εγκεφάλου, το οποίο διογκώνεται και γεμίζει με αίμα. Το ανεύρυσμα μπορεί να ασκήσει πίεση στα νεύρα ή στον εγκεφαλικό ιστό. Μπορεί επίσης να πάθει ρήξη, χύνοντας αίμα στον περιβάλλοντα ιστό (που ονομάζεται αιμορραγία).

Η ρήξη ενός ανευρύσματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας όπως αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, εγκεφαλική βλάβη, κώμα, ακόμη και θάνατο.

Ορισμένα ανευρύσματα εγκεφάλου, ιδιαίτερα αυτά που είναι πολύ μικρά, δεν αιμορραγούν ή προκαλούν άλλα προβλήματα. Αυτοί οι τύποι ανευρυσμάτων συνήθως ανιχνεύονται κατά τη διάρκεια απεικονιστικών εξετάσεων για άλλες ιατρικές καταστάσεις.

Τα ανευρύσματα μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε στον εγκέφαλο, αλλά τα περισσότερα σχηματίζονται στις κύριες αρτηρίες κατά μήκος της βάσης του κρανίου. Όλα τα ανευρύσματα εγκεφάλου έχουν τη δυνατότητα να πάθουν ρήξη και να προκαλέσουν αιμορραγία στον εγκέφαλο ή στη γύρω περιοχή.

Τα ανευρύσματα εγκεφάλου ταξινομούνται ανάλογα με το μέγεθος σε μικρά, μεγάλα, και γιγάντια και κατά σχήμα σε σακοειδή (σαν μούρα), ατρακτοειδή και μυκωτικά. Τα σακοειδή ανευρύσματα είναι ο πιο κοινός τύπος και μπορεί να προκύψουν από διάφορους παράγοντες κινδύνου, όπως γενετικές καταστάσεις, υπέρταση, κάπνισμα και κατάχρηση ναρκωτικών.

Περίπου το 85% των ανευρυσμάτων εντοπίζονται στην πρόσθια κυκλοφορία, κυρίως σε διακλαδώσεις κατά μήκος του κύκλου του Willis.

Τα συμπτώματα ενός μη ραγέντα ανευρύσματος είναι συχνά ελάχιστα, αλλά μία ρήξη ανευρύσματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς πονοκεφάλους, ναυτία, διαταραχή της όρασης και απώλεια συνείδησης, οδηγώντας σε υπαραχνοειδή αιμορραγία.

Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν μικροχειρουργικό αποκλεισμό (clipping) και ενδαγγειακή περιτύλιξη (coiling), που στοχεύουν και τα δύο στην πρόληψη περαιτέρω αιμορραγίας.

Η διάγνωση συνήθως περιλαμβάνει απεικονιστικές τεχνικές όπως αξονική, μαγνητική ή ψηφιακή αγγειογραφία και οσφυονωτιαία παρακέντηση για την ανίχνευση της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας.

Η πρόγνωση εξαρτάται από παράγοντες όπως το μέγεθος και η θέση του ανευρύσματος και η ηλικία και η υγεία του ασθενούς, με τα μεγαλύτερα ανευρύσματα να έχουν υψηλότερο κίνδυνο ρήξης και χειρότερη εξέλιξη.