Τι είδος νυχτερινού ή πρωινού τύπου είστε;

Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν τους εαυτούς τους είτε νυχτερινούς είτε πρωινούς τύπους, αλλά αυτή την εβδομάδα οι ειδικοί ανακάλυψαν ότι στην πραγματικότητα ανήκουμε σε πέντε (και όχι δύο) κατηγορίες ύπνου, με τρεις τύπους για όσους προτιμούν να κοιμούνται αργά και δύο τύπους για όσους προτιμούν να ξυπνούν νωρίς.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό υγείας Nature Communications, ανέλυσε περισσότερους από 27.000 ενήλικες, ταξινομώντας τους σε πέντε ομάδες με βάση την προσωπικότητα, τη συμπεριφορά, την ψυχική υγεία και τη δομή του εγκεφάλου τους.

Ο Λε Ζου, ερευνητής από το Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης, εξήγησε: «Δύο άτομα που προτιμούν να ξενυχτούν μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικούς εγκεφάλους, τρόπους ζωής και συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία. Με τον προσδιορισμό των υποτύπων μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα γιατί ορισμένοι άνθρωποι ευδοκιμούν με νυχτερινό πρόγραμμα, ενώ άλλοι δυσκολεύονται, και γιατί το να είσαι πρωινός τύπος δεν εγγυάται καλή υγεία».

Οι τύποι ανθρώπων

Οι ερευνητές ταξινόμησαν την πρώτη κατηγορία ανθρώπων που προτιμούν τη νύχτα ως «υψηλής απόδοσης»- άτομα που ήταν πιθανό να είναι γονείς, είχαν γρήγορους χρόνους αντίδρασης, αλλά δυσκολεύονταν να ελέγξουν τα συναισθήματά τους. Οι «ενεργητικοί» άνθρωποι της νύχτας ήταν ριψοκίνδυνοι, πιθανότατα άνδρες που έπιναν και κάπνιζαν, αλλά είχαν χαμηλό κίνδυνο κατάθλιψης. Η τρίτη ομάδα ήταν οι «ευάλωτοι» βραδινοί τύποι, οι οποίοι έχουν καθιστική ζωή και είναι επιρρεπείς στην κατάθλιψη. Οι «κλασικοί» πρωινοί τύποι ζούσαν μια σταθερή ζωή και έπιναν με μέτρο, ενώ οι «αγωνιζόμενοι» πρωινοί τύποι ήταν πιο πιθανό να είναι γυναίκες, κουρασμένες και με κίνδυνο κατάθλιψης.

Σύμφωνα με τον Ράσελ Φόστερ, καθηγητή κιρκαδικής νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο τύπος που είστε, πρωινός ή νυχτερινός, εξαρτάται από τρία πράγματα. «Πρώτον, η γενετική μας καθορίζει το εσωτερικό μας βιολογικό ρολόι», λέει. «Είναι πραγματικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι μια μικρή αλλαγή σε ένα αμινοξύ μπορεί να σας κάνει πρωινό τύπο ή βραδινό. Όπως λέω στους φοιτητές μου, 'οι γονείς σας προσπαθούν ακόμα να σας πουν πότε να ξυπνάτε και πότε να κοιμάστε'».

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ηλικία. «Από την ηλικία των δέκα έως τα πρώτα είκοσι χρόνια, υπάρχει η τάση να θέλουμε να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε αργότερα, με απότομη αύξηση κατά την εφηβεία και τα τελευταία χρόνια της εφηβείας», τονίζει ο Φόστερ.

«Μετά από αυτό, παρατηρούμε μια αργή μετακίνηση προς έναν πιο πρωινό χρονοτύπο [πρωινός τύπος]. Όταν φτάνουμε στα εξήντα, θέλουμε να ξυπνάμε και να κοιμόμαστε την ίδια ώρα που ξυπνούσαμε και κοιμόμασταν όταν ήμασταν δέκα ετών. Ο τρίτος παράγοντας είναι το πότε βλέπουμε φως. Ενώ οι δύο πρώτοι παράγοντες είναι πέρα από τον έλεγχό μας, ο τελευταίος δεν είναι. Όταν μιλάω στους φοιτητές μου που δυσκολεύονται να ξυπνήσουν για τα πρωινά μαθήματα, τους λέω ότι μπορούν να γίνουν πρωινοί τύποι ρυθμίζοντας το ξυπνητήρι τους στις 7 ή 8 το πρωί και βγαίνοντας στο φυσικό φως ή χρησιμοποιώντας ένα ξυπνητήρι με φωτεινό κουτί. Η έκθεση των ματιών μας στο φως ως πρώτο πράγμα το πρωί, αυξάνει την ικανότητά μας να γίνουμε πρωινοί τύποι».

Ο Δρ Νιλ Στάνλεϊ, σύμβουλος ύπνου και πρώην διευθυντής της έρευνας ύπνου στο Πανεπιστήμιο του Surrey, συμφωνεί και λέει ότι περίπου το 25% από εμάς είναι πρωινοί τύποι, το 25% βραδινοί και το 50% δεν έχει ισχυρή τάση προς καμία από τις δύο κατευθύνσεις. «Δεν μπορείτε να εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας να σταματήσει να είναι βραδινός τύπος, αλλά μπορείτε να κάνετε κάποιες μικρές αλλαγές στη ρουτίνα σας αν χρειαστεί να ξυπνάτε νωρίτερα», λέει. «Αλλά η ερώτησή μου θα ήταν, τι είναι τόσο κακό στο να προτιμάτς το βράδυ;».

Υπάρχει καλύτερη επιλογή στο θέμα ύπνου;

Οι βραδινοί τύποι είναι πιο πιθανό να πεθάνουν νωρίτερα, σύμφωνα με ερευνητές το 2018, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι είχαν 10% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης έξι και μισών ετών σε σύγκριση με εκείνους που πήγαιναν για ύπνο νωρίς. Άλλες μελέτες υποδηλώνουν ότι οι βραδινοί τύποι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από διαβήτη τύπου 2 και ορισμένους τύπους καρκίνου.

«Η συζήτηση για το αν είναι πιο υγιεινό ή καλύτερο να είσαι βραδινός ή πρωινός τύπος επηρεάζεται άμεσα από μια κοινωνία που είναι σχεδιασμένη για τους πρωινούς τύπους», αναφέρει ο Στάνλεϊ. «Τα σχολεία ξεκινούν στις 8:30 π.μ., η εργασία ξεκινά στις 9 π.μ. Αν βάλεις έναν βραδινό τύπο σε αυτό το περιβάλλον, μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία του, επειδή δεν λειτουργεί σε ώρες που του ταιριάζουν καλύτερα ή δεν κοιμάται αρκετά, κάτι που γνωρίζουμε ότι είναι κακό για την υγεία μας».

Λέει ότι, εφόσον ένας τέτοιος τύπος ανθρώπου κοιμάται αρκετά, ασκείται τακτικά και τρώει ισορροπημένα, θα είναι τόσο υγιής όσο ένας πρωινός τύπος. «Και για κάθε έρευνα που μας δείχνει ότι είναι καλύτερο να είσαι πρωινός τύπος, μπορώ να σου δείξω κάποιες που δείχνουν ότι είναι καλύτερο να είσαι βραδινός».

Ο Φόστερ, ο οποίος ομολογεί ότι προτιμά τη νύχτα, αστειεύεται λέγοντας ότι «υπάρχει μια ανυπόφορη αλαζονεία στους πρωινούς τύπους με την οποία έχω ζήσει για χρόνια. Κατηγορώ τον Βενιαμίν Φραγκλίνος, ο οποίος [είπε]: «Το να κοιμάσαι νωρίς και να ξυπνάς νωρίς κάνει τον άνθρωπο υγιή, πλούσιο και σοφό». Αυτό είναι λάθος σε όλα τα επίπεδα, και πέρυσι δημοσιεύθηκε μια μελέτη που διαπίστωσε ότι οι βραδινοί τύποι είναι πιο δημιουργικοί και έχουν υψηλότερα εισοδήματα. Αυτό ανατρέπει την πεποίθηση του Βενιαμίν Φραγκλίνου».

Ο Φόστερ λέει ότι πολλές σχέσεις αποτελούνται από έναν πρωινό τύπο και έναν βραδινό. «Και ενώ οι πρωινοί τύποι βρίσκουν εύκολο να ξυπνούν για τη δουλειά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι βραδινοί αναδεικνύονται τα σαββατοκύριακα και μπορούν να μένουν ξύπνιοι μέχρι αργά και να διασκεδάζουν».

Αυτό είναι κάτι που, σύμφωνα με τον Στάνλεϊ, έναν πρωινό τύπο, συχνά οδηγεί σε άδικη «απεικόνιση» των πρωινών τύπων ως βαρετών ή ανιαρών. «Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Silicon Valley και οι παγκόσμιοι ηγέτες που καυχιούνται για το ότι ξυπνούν στις 5 το πρωί δεν βοηθούν ούτε αυτοί», προσθέτει. «Το να ξυπνάς νωρίς αναφέρεται συχνά και στη Βίβλο ως κάτι καλό, ενώ οι βραδινοί θεωρούνται διασκεδαστικοί και μποέμ».

Η πραγματικότητα, αναφέρει ο Στάνλεϊ, είναι ότι οι ανάγκες και οι συνήθειες ύπνου μας είναι διαφορετικές, χωρίς η μία να είναι καλύτερη ή πιο υγιεινή από την άλλη. Το κλειδί είναι απλά να κοιμόμαστε αρκετά: «Δεν υπάρχει μαγικός αριθμός για αυτό», λέει. «Αλλά αν αισθάνεστε αρκετά ξύπνιοι στις 11 το πρωί, τότε πιθανότατα κοιμάστε αρκετά. Ακόμα και οι πιο ακραίοι βραδινοί τύποι θα πρέπει να βρίσκονται στη φάση της αφύπνισης μέχρι τότε».

