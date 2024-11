Τι δουλειά έχει ο Dylan ξαφνικά στο X;

“Happy Birthday Mary Jo! See you in Frankfort.”Το tweet του Bob Dylan έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στους ανυποψίαστους θαυμαστές του. Και όλοι ήθελαν να μάθουν: Ήταν όντως αυτός; Ποια ήταν η Mary Jo; Και τι έκανε τον πιο σεβαστό ποιητή-στιχουργό της Αμερικής, τον θρύλο που μετέτρεψε την ποπ μουσική σε λογοτεχνία και έδωσε φωνή σε μια ολόκληρη γενιά, να αγκαλιάσει ξαφνικά την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ήταν προηγουμένως γνωστή ως Twitter;

Από τα τέλη του Σεπτέμβρη, ο Dylan έχει γράψει διάφορες «χαλαρές» αναρτήσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. «Δεν ήξερα ότι υπήρχαν τόσοι πολλοί εκδότες βιβλίων στον κόσμο» έλεγε μια χιουμοριστική ανάρτησή του, ενώ σε άλλες περιπτώσεις προτείνει εστιατόρια («Την τελευταία φορά στη Νέα Ορλεάνη φάγαμε στο εστιατόριο Dooky Chase's στη γωνία North Miro και Orleans. Αν βρεθείτε ποτέ εκεί, σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα»), αγαπημένες του ταινίες («Το Unknown [«Ο άγνωστος», βωβή ταινία τρόμου του 1927 σε σκηνοθεσία Τοντ Μπράουνινγκ] με τον Λον Τσένεϊ»), ενώ στο πιο πρόσφατο tweet του (19 Νοεμβρίου) δηλώνει: «Είδα πρόσφατα στο Παρίσι την συναυλία του Nick Cave και μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό το τραγούδι που λέει ‘όλοι μας ζήσαμε τόση πολλή θλίψη, τώρα είναι ο καιρός της χαράς’. Σκέφτηκα ναι, έτσι είναι» (πρόκειται για το κομμάτι ‘Joy’ από το πρόσφατο άλμπουμ Wild God). Υπήρξε και μια φορά μάλιστα που απάντησε. Αφού κάποιος του συνέστησε ένα εστιατόριο στην Πράγα, ο νομπελίστας έγραψε ότι θα το δοκιμάσει την επόμενη φορά που θα επισκεφτεί την πόλη.

Όλα αυτά έχουν κάνει τους πιο φανατικούς θαυμαστές του Dylan να έχουν κολλήσει στις οθόνες τους, προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουν τις αναρτήσεις του και περιμένοντας εναγωνίως το επόμενο tweet.

Ανάμεσα στους πιο ενδελεχείς «Ντυλανολόγους» είναι και η Britt Eisnor, μια 27χρονη ερευνήτρια στη Μασαχουσέτη. Όπως πολλοί θαυμαστές, αναρωτήθηκε αρχικά αν το εναρκτήριο tweet του Dylan (οι ευχές προς την μυστηριώδη Mary στις 25 Σεπτεμβρίου) ήταν ένα μήνυμα που κατά λάθος βρέθηκε στο «Χ». Γιατί να ευχηθεί σε κάποιον χρόνια πολλά σε μια πλατφόρμα την οποία δεν είχε χρησιμοποιήσει ο ίδιος ποτέ πριν; Ήταν κι αυτό το “Frankfort” που έμοιαζε σα να έχει γράψει λάθος την γερμανική πόλη της Φρανκφούρτης (Frankfurt). Χρησιμοποιώντας τις ερευνητικές ικανότητές της στο googling, η Eisnor συμπέρανε ότι ο Dylan δεν είχε κάνει λάθος και αναφερόταν στο Φράνκφορτ, την πρωτεύουσα της πολιτείας του Κεντάκι, η οποία τυχαίνει να απέχει περίπου 30 λεπτά από το Pleasureville, την τοποθεσία του νέου του αποστακτηρίου ουίσκι που φέρει την ονομασία “Heaven's Door” (το ποια ακριβώς είναι η Mary Jo, ωστόσο, παραμένει εντελώς άγνωστο).

Κανείς δεν γνωρίζει γιατί ο Dylan αποφάσισε να ξεκινήσει ξαφνικά να τουιτάρει (και για να είμαστε σαφείς, πρόκειται πράγματι για τον ίδιον τον Dylan, σύμφωνα με εξαιρετικά έγκυρη πηγή), και μάλιστα με ενθουσιασμό πρωτάρη, μέσω του επίσημου λογαριασμού του, @bobdylan, τον οποίον μέχρι τώρα, τον διαχειριζόταν η ομάδα του και όχι ο ίδιος. Ιδιαίτερη έκπληξη προκαλεί και το timing που επέλεξε για μια τέτοια δραστηριότητα, την ώρα που πολύς κόσμος φεύγει από το «κολαστήριο του Μασκ», όπως πολλοί αποκαλούν το “X”.

Αυτή η θεαματική είσοδος του Ντίλαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης («λες και είμαστε στο 2010», όπως σχολίασε ένας θαυμαστής του), έρχεται σε αντίθεση με την εκκεντρική προσωπικότητα που έχει καλλιεργήσει εδώ και δεκαετίες. «Το να φαντάζεσαι τον Dylan να πιάνει το κινητό του και να ποστέρει ανέμελα tweets είναι σαν να φαντάζεσαι μια μαϊμού να κάνει ποδήλατο», δήλωσε ο κριτικός ροκ Steven Hyden. Από την άλλη, είναι κάτι που ταιριάζει με την συχνά απρόβλεπτη και παιγνιώδη συμοεριφορά του. Μας δουλεύει; Μας τρολάρει; Ή απλά κάνει κάτι εντελώς φυσιολογικό και «καθημερινό» που επειδή πρόκειται για τον Dylan, σε μας φαίνεται αλλόκοτο;

Με στοιχεία από The Wall Street Journal