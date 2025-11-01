Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη;

Σε μια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) στο πλαίσιο της French Innovation Night στη Μαδρίτη, τρεις ειδικοί τοποθετήθηκαν σχετικά με το αν η AI θα αντικαταστήσει θέσεις εργασίας και τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει.

Η Elena González-Blanco García, επικεφαλής AI για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική στη Microsoft, ο Javier Mallo, διευθυντής πληροφοριακών συστημάτων της Carrefour Spain και ο Rafael San Juan, επικεφαλής καινοτομίας στην Iberdrola, ήταν ξεκάθαροι: η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήρθε για να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά για να ενισχύσει και να συμπληρώσει τη δουλειά του.

Η ανθρώπινη κρίση, η γνώση και η εμπειρία θα παραμείνουν απαραίτητα, ειδικά για να ελέγχουν τα λάθη που μπορεί να κάνει η AI.

«Ακούμε εδώ και μισό αιώνα ότι οι μηχανές θα αντικαταστήσουν τον άνθρωπο, και αυτό δεν έχει συμβεί», υπενθύμισε η González-Blanco, αναφερόμενη σε συνέντευξη της δεκαετίας του 1970 με τον Marvin Minsky, ιδρυτή του πρώτου εργαστηρίου AI του MIT, ο οποίος τότε είχε πει ότι η AI θα αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουμε και θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο σε περίπου δέκα χρόνια. «Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο που δουλεύουμε, αλλά δεν εξαλείφει την ανθρώπινη αξία», είπε.

Ο San Juan τόνισε ότι η γνώση και η εμπειρία θα παραμείνουν «αντικατάστατες», ενώ ο Mallo επεσήμανε ότι το μέλλον βρίσκεται στη συνεργασία ανθρώπων και μηχανών: «Οι εταιρείες που θα συνδυάζουν τεχνητή και συναισθηματική νοημοσύνη θα ηγηθούν».

Αν και η ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων φαίνεται να είναι προνόμιο των τεχνολογικών κολοσσών, οι ομιλητές απέρριψαν την ιδέα ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μένουν εκτός παιχνιδιού.

«Η εφαρμοσμένη AI μας επιτρέπει να ανταγωνιζόμαστε βασιζόμενοι στην εξειδίκευση», εξήγησε η González-Blanco. «Δεν πρόκειται να κατασκευάσουμε την τεχνολογία, αλλά να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Η τοπική και κλαδική γνώση μπορεί να είναι αποφασιστικό πλεονέκτημα».

Ο Mallo συμφώνησε: «Σήμερα, οποιοσδήποτε έχει μια καλή ιδέα και την ικανότητα να την υλοποιήσει, μπορεί να διαπρέψει. Η πρόσβαση στην αγορά δεν ήταν ποτέ τόσο ανοικτή».

Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη;

Η συζήτηση έκλεισε με ένα συμβολικό ερώτημα: τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει η AI; Οι απαντήσεις ήταν ομόφωνες: να εκφράσει συναισθήματα, να νιώσει, να ηγηθεί με ενσυναίσθηση.

«Η AI θα μπορέσει να χτίσει το Ταζ Μαχάλ, αλλά δεν θα μάθει ποτέ τι σημαίνει να αγαπάς τον άνθρωπο που το χτίζει», συνοψίζει ο San Juan.

Όπως συμφώνησαν και οι τρεις, η πραγματική νοημοσύνη, αυτή που ξεχωρίζει τον άνθρωπο, συνεχίζει να βρίσκεται στα συναισθήματα, τη δημιουργικότητα και τη διαίσθηση.

Με πληροφορίες από euronews.com