ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Το θρεπτικό φαγητό που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα οστά

Η σύσταση του NHS στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η υπερκατανάλωση συγκεκριμένου πιάτου

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ.: Unsplash
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Μπορεί να θεωρείται μία από τις πιο πλούσιες τροφές σε σίδηρο και βιταμίνες, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η υπερβολική κατανάλωσή του σε βάθος χρόνου ενδέχεται να συνδέεται με προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα στα οστά.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), ορισμένες τροφές με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Α χρειάζονται μέτρο στην κατανάλωσή τους, καθώς η μακροχρόνια υπερβολική πρόσληψη της συγκεκριμένης βιταμίνης μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες.

Το NHS περιλαμβάνει το συκώτι και τα προϊόντα που παρασκευάζονται από συκώτι, όπως το πατέ συκωτιού και το λουκάνικο συκωτιού, στα φαγητά που αποτελούν καλή πηγή σιδήρου και που παράλληλα είναι πλούσια σε βιταμίνη Α.

Συκώτι: Τι συνεπάγεται η υπερβολική κατανάλωσή βιταμίνης Α

Ωστόσο, ακριβώς επειδή το συκώτι είναι τόσο πλούσια πηγή βιταμίνης Α, «πρέπει να προσέχουμε να μην καταναλώνουμε υπερβολικές ποσότητες συκωτιού και τροφίμων που περιέχουν συκώτι», όπως αναφέρεται στην επίσημο ιστοσελίδα του NHS.

Η υπερβολική πρόσληψη βιταμίνης Α – πάνω από 1,5 mg βιταμίνης Α την ημέρα από τρόφιμα και συμπληρώματα – για πολλά χρόνια «μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα κατάγματος των οστών σας όταν γερνάτε», εξηγείται στον ιστότοπο του NHS.

Εάν καταναλώνετε συκώτι ή προϊόντα συκωτιού κάθε εβδομάδα, ενδέχεται να λαμβάνετε περισσότερο από τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα βιταμίνης Α και ίσως θα πρέπει να μειώσετε την κατανάλωσή σας.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε περάσει την εμμηνόπαυση ή είστε ηλικιωμένος άνδρας, καθώς διατρέχετε μεγαλύτερο κίνδυνο κατάγματος των οστών.

Τέλος, συνιστάται για τις γυναίκες που κυοφορούν, να αποφεύγουν το συκώτι και τα προϊόντα συκωτιού, καθώς περιέχουν μεγάλη ποσότητα βιταμίνης Α που μπορεί να βλάψει το έμβρυο.

Με πληροφορίες από NHS

Τech & Science

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