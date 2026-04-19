Threads: Η αλλαγή που έρχεται στη διαδικτυακή έκδοση της πλατφόρμας

Η Meta πρόσθεσε ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στη διαδικτυακή έκδοση του Threads.

Σύμφωνα με το Engadget, ο επικεφαλής του Threads, Connor Hayes, δημοσίευσε εικόνα που δείχνει έναν νέο σχεδιασμό για το κοινωνικό δίκτυο. Πρόκειται για σημαντική ανανέωση, με αρκετά νέα στοιχεία στην αριστερή στήλη, όπως η δυνατότητα εύκολης εναλλαγής μεταξύ διαφορετικών feeds.

Η νέα εμφάνιση της πλατφόρμας

Παρατηρείται επίσης η προσθήκη inbox για προσωπικά μηνύματα (DMs). Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στην έκδοση του Threads για τα κινητά τηλέφωνα από τον περασμένο Ιούνιο, όμως οι χρήστες της web έκδοσης την στερούνται σχεδόν έναν χρόνο - κάτι που φαίνεται πως αλλάζει σύντομα.

Ο Hayes δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνει διαθέσιμος ο νέος σχεδιασμός, περιοριζόμενος να αναφέρει ότι οι χρήστες μπορούν να περιμένουν τις αλλαγές «τις επόμενες εβδομάδες».

Για πολλούς χρήστες social media ίσως φαίνεται παράξενο το μεγάλο χάσμα δυνατοτήτων μεταξύ mobile και web έκδοσης του Threads, ωστόσο υπάρχει εξήγηση.

Παρότι η πλατφόρμα έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής, η χρήση της επικεντρώνεται κυρίως στα κινητά. Η Meta, ουσιαστικά, επενδύει εκεί όπου έχει τη μεγαλύτερη απήχηση.

Με πληροφορίες από mashable.com